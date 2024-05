Las familias de las niñas víctimas de agresiones sexuales en el colegio de Getxo cuestionan la respuesta del centro

Las familias de las cuatro niñas de 4 años que han denunciado agresiones sexuales por parte de un profesor del colegio de Nuestra Señora de Europa de Getxo se han quejado de que el centro no ha hecho “absolutamente nada” ante unos hechos que se venían denunciando internamente al menos desde septiembre. La Ertzaintza está investigando por las supuestas agresiones a un profesor que tiene relación con el centro desde hace tres cursos. El varón está identificado, pero no ha sido detenido. Según las familias, el centro ha mantenido con ellas dos reuniones recientes: en una, aseguran, les pidieron que retiraran las denuncias, mientras que la otra la abandonaron varios de los padres antes de que concluyera por la tensión.

Una de las madres denunciantes, en una entrevista concedida a ETB, se ha quejado de que avisó ya el 15 de septiembre, hace ocho meses, de que su hija llegaba a casa con “las partes íntimas y su zona anal muy rojas”. “No han hecho absolutamente nada. Lo único que me han sabido decir es que mi hija está bien atendida, que está todo muy bien y que no me tengo que preocupar”, se queja. Otra de las madres también había alertado al centro antes de formalizar la denuncia ante la Ertzaintza de que su hija había regresado a casa sin ropa interior, como contó 'El Correo'. Por toda explicación, el centro le había sugerido que quizá se debía a que hacía demasiado calor en las instalaciones. Esta misma menor se negaba a ir al colegio e incluso a subirse al autobús que le lleva a clase. La madre decidió llevarla al hospital de Cruces, donde se les comunicó que existían indicios de una posible agresión sexual.

La madre, por su parte, interpuso la denuncia ante la Ertzaintza y dio la voz de alarma tanto al colegio como a otros progenitores. A raíz de estas conversaciones, fueron otros padres los que fueron sabiendo de sus hijas que habían vivido episodios similares. “Las familias están rotas totalmente. A los padres y madres se nos está viniendo el mundo encima”, lamentan. Según los propios padres, hay seis familias que se encuentran “en la misma situación”, aunque dos de ellas no se han dispuesto aún a dar el paso de denunciar “por el temor y el miedo que tienen hacia la dirección”.

La Ertzaintza comunicó el martes que mantiene la investigación abierta ante la posibilidad de que puedan llegar nuevas denuncias. El profesor, que ronda la treintena, mantiene una vinculación con el centro desde hace tres cursos. Es en este último cuando ya imparte clases de forma continua. Ha sido apartado de la docencia. El movimiento feminista de Algorta ha convocado para este miércoles una concentración de condena y repulsa que se desarrollará a partir de las 19:30 en la plaza Malakate, sita en las inmediaciones del colegio.