El frenazo de la incidencia de la COVID-19 no alivia la presión hospitalaria en Euskadi, con las UCI próximas al 50% de ocupación

Como era previsible, la ligera caída de la incidencia de la COVID-19 que se lleva repitiendo en Euskadi en los últimos días no está aliviando la presión hospitalaria. Este sábado se mantienen en la UCI 189 personas -en hospitales como Txagorritxu y Santiago de Vitoria hay más casos incluso- y ello supone una ocupación próxima al 50% del total de camas de críticos disponibles, que eran 387 según el último dato oficial facilitado. Además, en las últimas 24 horas nuevamente casi un centenar de personas han tenido que ser hospitalizadas, 95 en concreto. Euskadi encara todavía una semana más con toda la actividad quirúrgica ordinaria suspendida para liberar espacios y personal y reforzar los equipos de críticos y de semicríticos.

Este sábado, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado 769 nuevos casos positivos. Son ya 194.813 los vascos que tienen un diagnóstico positivo en los 14 meses largos de pandemia, el equivalente al 8,94% de la población. Los casos de las últimas horas suponen una positividad del 6,8% en relación con el total de pruebas PCR y de antígenos, menos que en la jornada anterior y un escalón por debajo de los máximos de esta ola pero todavía en parámetros de elevada transmisión comunitaria. Por territorios, los nuevos infectados son 400 vizcaínos, 281 guipuzcoanos y 78 alaveses, además de 10 personas o de fuera o sin residencia conocida.

En cuanto al balance mensual finalizado abril, han sido 23.217 los positivos totales notificados entre el 1 y el 30. Representa una subida del 94% con relación a marzo y con un día menos queda muy cerca del registro de enero, 24.315. Solamente ese mes y noviembre han acumulado más diagnósticos de COVID-19 en Euskadi en toda la pandemia, si bien los datos de la primera ola están infraestimados porque no se realizaban pruebas suficientes. En cuanto a los fallecidos, son 156, menos de la mitad que en enero con el mismo volumen de transmisión. No obstante, quedan por notificar los posibles decesos de los días 26, 27, 28, 29 y 30 del mes, ya que Osakidetza solamente ofrece los datos el miércoles de la semana siguiente.

Tres residencias con casos de coronavirus

En cuanto a la situación de las residencias tras esta semana, son seis los casos activos entre los mayores. Hasta el viernes, había cuatro casos en la red de centros de mayores de Bizkaia, uno atendido en la residencia Aspaldiko de Portugalete y otros tres cuya procedencia no se especifica ingresados en el hospital con COVID-19. En cuanto a Gipuzkoa, son dos los focos, uno en el centro Zorroaga de Donostia -una persona mayor contagiada por un trabajador no vacunado por causas de fuerza mayor- y otro en Argixao de Zumarraga, aunque el usuario contrajo el coronavirus en una estancia hospitalaria y no lo ha extendido en su centro de origen. Ya se han negativizado todas las personas que dieron positivo en San Juan de Segura en Semana Santa. En el caso de Álava, se notificó un caso dudoso en la residencia Zadorra, aunque no se han dado más detalles en los últimos días y el afectado estaba totalmente asintomático. Por efecto de la vacunación -el 100% de quien ha querido o podido tiene ya la doble dosis de Pfizer- y aunque la transmisión no ha desaparecido del todo, sí se han minimizado los casos con síntomas y son ya meses sin fallecimientos después de que se acumularan más de 1.000 en estos centros.

