Euskadi promete vacunar "antes del verano" a los 980.000 mayores de 50 años con una dosis

"Tenemos la esperanza fundada de que este segundo trimestre la vacunación puede avanzar con menos contratiempos [...]. Si se mantiene el suministro, podemos conseguir que antes del verano la población mayor de 50 años esté vacunada. Y esto podría reducir muy ostensiblemente la ocupación actual de las UCI". El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha subido la apuesta este viernes en el Parlamento Vasco. Si hasta ahora el objetivo plasmado por escrito en los documentos oficiales era que "para el mes de junio puedan estar vacunadas, al menos, todas las personas mayores de 70 años", Urkullu ha expuesto un nuevo calendario que, según fuentes del Ejecutivo, pasaría por que en mayo y junio vayan teniendo "al menos una primera dosis" estas personas.

Son 981.346 los vascos mayores de 50 años, el 45% de la población. Hasta este viernes se han administrado 778.721 vacunas y hay 216.052 personas con la pauta completa, el equivalente al 9,91% de la población. De ellas, 14.399 están protegidas con una única dosis, 10.806 por haber recibido la vacuna de Janssen y 3.593 por haber pasado la COVID-19 y solamente precisar un pinchazo de Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Solamente con las personas de 50 a 59 años y de 65 a 70, con las que no se ha empezado el proceso, hay alrededor de medio millón de personas que serán contactadas en las próximas semanas si se cumplen los planes del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). La clave será contar con suministros regulares, ya que en las últimas 48 horas se han administrado 50.000 vacunas pero en otras fases el proceso ha sido más lento.

Euskadi espera contar para este fin de semana con alrededor de 73.800 dosis adicionales de AstraZeneca. Con ellas, realizará una operación relámpago con personas de 65 a 70 años. "Está habiendo una buena respuesta por parte de la población. La gente está cogiendo citas y la idea es que podemos administrarlas desde este viernes por la tarde, fin de semana y primeros días de la que viene", indican desde Salud. En el caso de Vitoria, se han solicitado personas voluntarias para trabajar en los vacunódromos, ya que "los equipos de vacunación no pueden dar respuesta a estas necesidades" y "previsiblemente seguirá ocurriendo durante el resto de la campaña", como ha adelantado este periódico.

Además, el compromiso adquirido por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, es que todos los mayores de 70 años tendrán ya la primera dosis esta semana ya que también ha llegado un cargamento de 100.000 unidades de Pfizer, uno de los más grandes. Ahora mismo es el 68,9% del total de personas de 70 a 79 el que tiene ese primer pinchazo, mientras que es el 100% de 80 en adelante y el 39,9% de 60 a 70. En cuanto a otros colectivos, todavía queda un 2,7% del personal de Osakidetza esperando la segunda dosis, alrededor de 1.080 profesionales. Mientras, en la Sanidad privada, son un 91,9% los que tienen una dosis y un 73,4% los que tienen dos.

Salud recula y no vacunará a los abogados del turno de guardia

Por otro lado, este viernes se ha conocido que el Departamento de Salud ha cambiado de criterio en apenas 72 horas y no vacunará a los letrados que prestan servicio de guardia en comisarías. Según un comunicado del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía Alavesa, Antón Echevarrieta, en el que menciona que ha ocurrido lo mismo en Bizkaia y en Gipuzkoa, el lunes de esta semana el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, pidió a los colegios un listado. Sin embargo, este jueves se comunicó que no se iba a inmunizar finalmente a este colectivo. "Su negativa viene motivada -explica el decano Echevarrieta- porque desde el Ministerio de Sanidad se han puesto en contacto con la Consejería para señalarles que nuestro colectivo no está en los planes de vacunación".

Al parecer, fue la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, la que comunicó al Gobierno central el calendario para este colectivo en Euskadi. Los abogados alaveses, según Echevarrieta, denuncian que la presidenta de la Abogacía se haya "inmiscuido" y que el Ministerio haya intervenido en una tema gestionado por los colegios de abogados vascos con el área de Salud del Gobierno autonómico. Para el decano alavés es "bochornosa" la situación: "Nos han estado mareando y garantizándonos una vacunación que ellos mismos por presiones externas e infundadas han desechado provocando falsas expectativas en nuestro colectivo".

