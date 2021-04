Euskadi prepara una vacunación masiva de mayores de 66 con AstraZeneca pero pide voluntarios en Álava por falta de personal

Euskadi espera este viernes una gran remesa de vacunas de AstraZeneca. Aunque no se concreta la cantidad concreta de viales que estarán disponibles, fuentes del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) confirman que ya se ha empezado a enviar un SMS en las últimas horas a las personas a las que irán destinadas para que vayan cogiendo citas aunque no se le haya dado publicidad a la convocatoria. En este caso son personas de entre 65 y 70 años, un tramo de edad que hasta ahora estaba en el limbo ya que está abierta la campaña de los 70 en adelante con Pfizer, Moderna y Janssen y de 65 a 60 con AstraZeneca. Sin embargo, una circular interna de la OSI Araba -la organización que agrupa a los hospitales y centros de salud de Vitoria y de gran parte de Álava- admite que "los equipos de vacunación no pueden dar respuesta a estas necesidades" en jornadas festivas y que este problema "previsiblemente seguirá ocurriendo [...] durante el resto de la campaña".

Según este documento al que ha tenido acceso este periódico, se prevé que "este fin de semana" toque administrar una "gran cantidad" de vacunas de AstraZeneca y falta personal. Actualmente, según se indica, "se ha contratado a la mayoría del personal que cubre esta actividad" y también se han cedido equipos tanto de atención hospitalaria -"suspendiendo la actividad de tarde"- como de atención primaria. Pero siguen faltando manos. Por ello, se ha remitido desde la dirección a las diferentes unidades una petición para buscar voluntarios. "Sabemos que muchos profesionales han manifestado su disponibilidad para vacunar en sus días libres. En ningún caso pretendemos, aunque sabemos que se han ofrecido, que se haga de una forma altruista. Agradeceríamos conocer qué profesionales estarían dispuestos a trabajar en fines de semana y/o festivos. Se les reconocería la jornada trabajada y se cobrarían los complementos correspondientes cuando fuera el caso (complemento de festividad). Necesitaremos enfermeros y en menor medida TCAE [Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería]", se puede leer en la carta, en la que se urge a que se remitan nombres de los interesados para afrontar los próximos días.

Fuentes del Departamento de Salud explican que, efectivamente, se espera un cargamento importante de AstraZeneca y que se quiere realizar una vacunación relámpago en los próximos días como en Semana Santa, cuando se inyectaron unas 52.000 dosis en los días festivos a personas de 63 a 65 años. Sin embargo, recalcan que "no hay una circular general de servicios generales" buscando captar voluntarios por falta de personal y rebajan el problema a "alguna OSI" en todo caso. Destacan, además, que vayan o no por propia voluntad a trabajar, serán remunerados en las mismas condiciones que el resto de sanitarios que trabajan en los vacunódromos.



¿Cuánta población hay vacunada en cada comunidad y cuántas dosis se están poniendo? Evolución del % de población en cada región que ha recibido al menos una dosis y que ha recibido la vacuna completa



Según el último informe comparativo del Ministerio de Sanidad de este jueves, Euskadi ha administrado el 84,7% de las dosis que ha recibido, frente a una media del 90,8%. Son ya más de un 9% los vascos totalmente protegidos contra la COVID-19. Sin embargo, figura a la cola de todas las comunidades autónomas en mayores de 60 años con una dosis (61,8% por un 70,1% de media) y con dos (20,3% por 25,6%). Es la única por debajo del 70% de personas con pauta completa en la franja de edad de mayores de 80 años. Andalucía, en cambio, está en el 96,8%.

