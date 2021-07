Gehitu, principal asociación LGTBI+ vasca, pide a la Fiscalía que actúe por los comentarios "homófobos de gran violencia" de unos jóvenes en un vídeo

La asociación LGTBI+ Gehitu ha pedido a la Fiscalía que abra diligencias contra los comentarios "homófobos" de "una gran violencia verbal" vertidos en un vídeo a través de la red social Twitch "por un grupo de jóvenes donostiarras". En un comunicado recogido por Europa Press, Gehitu ha informado de que Twitch ha suspendido ya el canal de estos donostiarras que debatían en el vídeo sobre "cúantos maricones tumbaban a hostias" citando, además, a una persona en concreto.

La asociación ha mostrado su "mayor repulsa" a esta "exhibición homófoba que no tiene otro calificativo que no sea el de delito de odio". En este sentido, ha lamentado "profundamente" que en la sociedad actual "la LGTBI-fobia sea tan manifiesta y se sienta tan cómoda para mostrarse". Gehitu ha ofrecido su "apoyo, medios y recursos" para que la persona a la que se cita en el vídeo homófobo "no se sienta víctima", sino "con la capacidad de poder cambiar nuestra sociedad para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, para él y para todas".

Además, la asociación ha aplaudido que la citada red social haya suspendido el canal de comunicación en el que se empleaban los términos "matar" y "enfermedad" referidos a las personas homosexuales y ha pedido a la Fiscalía, especialmente a la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación, que abra diligencias para investigar los hechos. Asimismo, ha instado al Gobierno vasco a que "elabore cuanto antes un proyecto de ley de igualdad real y efectiva para las personas LGBTI que, entre otras medidas, habilite las herramientas de política pública eficaces para erradicar la LGTBI-fobia entre los jóvenes y en el conjunto de la sociedad", y que, al mismo tiempo, "garantice los derechos y la seguridad de las personas LGTBI, sobre todo de las más vulnerables".