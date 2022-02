El Gobierno vasco investiga cinco presuntos casos de abusos a menores en centros religiosos de Bizkaia

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha abierto una investigación sobre cinco presuntos casos de abusos sexuales que se habrían cometido en diversos colegios e instituciones religiosas de Bizkaia entre las décadas de 1950 y 1990, según ha informado el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka. La investigación del Departamento de Seguridad, anunciada por el consejero en una respuesta a una pregunta parlamentaria de EH Bildu recogida por Europa Press, se encuentra actualmente "en fase de instrucción", según ha precisado el propio Erkoreka.

En su pregunta, EH Bildu preguntaba al consejero acerca del anuncio efectuado el pasado 4 de enero por la diócesis de Bilbao respecto a la apertura de una investigación interna sobre cinco presuntos casos de abusos de menores que se habrían cometido en varias instituciones y centros religiosos de Bizkaia. Los supuestos casos de abusos que la diócesis anunció que estudiaría se habrían cometido entre las décadas de 1950 y 1990 en el Colegio Maristas de Bilbao, en el Sanatorio Infantil Santa Marina, en el colegio Paúles de Barakaldo, en la iglesia de San Juan Bautista de Bedia, y en la parroquia bilbaína de Cristo Rey. EH Bildu había preguntado a Erkoreka si, al margen de las indagaciones anunciadas por la diócesis, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha iniciado alguna investigación oficial sobre estos casos.

En su respuesta, Erkoreka confirma que su departamento ya ha iniciado una investigación sobre este asunto, pero no aporta más datos al respecto porque se encuentra "en fase de instrucción". El consejero, en respuesta a otra pregunta de EH Bildu, indica que la Diócesis de Bilbao no se ha puesto en contacto con su departamento. No obstante, precisa que desde el Departamento de Seguridad sí se ha establecido un "primer contacto" con un integrante de la Comisión de Abusos Sexuales de la diócesis.