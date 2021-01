El Gobierno vasco ofrece 94 millones a Elkarrekin Podemos-IU y rompe las negociaciones con EH Bildu

Un Gobierno de Iñigo Urkullu que políticamente no necesita apoyos externos para sacar adelante los presupuestos de 2021 ha confirmado este jueves que rompe cualquier posibilidad de negociación con EH Bildu -ni siquiera se producirá la segunda reunión que planteaba la izquierda abertzale- y que mantiene formalmente un cauce de comunicación con Elkarrekin Podemos-IU aunque su oferta de 94 millones (5 de ellos con cargo a créditos de compromiso para 2022) llega solamente a un cuarto de los casi 400 millones solicitados por la coalición de izquierdas y no entra a negociar las cuestiones más "políticas", tales como el veto a las exploraciones de gas, una reforma fiscal o el incremento aún mayor del nivel de déficit. Miren Gorrotxategi, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, en un encuentro telemático con los medios de comunicación, se ha dicho "preparada para trabajar el fin de semana" en busca de avances -el plazo expira este martes a las 12.00 horas- pero ha salido de su segunda reunión en dos días con el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, con la impresión de que el Ejecutivo de PNV y PSE-EE "no lo ha puesto fácil" para el acuerdo.

El Gobierno de Urkullu ofrece "cariño" a Podemos e IU en la negociación presupuestaria mientras enfada a EH Bildu

Saber más

La jornada presupuestaria ha tenido dos momentos. Por la mañana se ha constatado lo que era un secreto a voces: que el Gobierno y EH Bildu no se entenderían. Hace dos años ya exploraron un pacto económico y saltó por los aires. El Ejecutivo ha manifestado que ve "excesivamente politizado y pretencioso" el documento con propuestas de la coalición abertzale, que planteaba cambios por valor de 429 millones y un acuerdo para el reparto de los fondos europeos y en política fiscal. Subliminalmente, el Gobierno de PNV y PSE-EE le ha recordado a EH Bildu su victoria electoral y su "holgada mayoría". No necesita sus votos y no aceptará iniciativas de "tal profundidad" que "condicionen la política gubernamental".

Así las cosas, ni siquiera habrá segunda reunión con la delegación encabezada por Maddalen Iriarte, que ya se temió horas antes del portazo que el escenario final sería este. En Twitter, Iriarte ha dicho que el Ejecutivo, "en vez de velar por los intereses del país, se dedica a hacer oposición a la oposición". "No creo que sea positivo volver a recorrer un camino que ya anduvimos hace dos años y que no fue una buena experiencia para la sociedad vasca", ha enfatizado, por su parte, el consejero Azpiazu.

Con Elkarrekin Podemos-IU sí ha habido segunda cita. Pero el equipo de Gorrotxategi ha parecido decepcionado por el resultado ya que la oferta del Ejecutivo "no contiene cambios esenciales" respecto al proyecto original. Se pueden leer aquí las claves de la propuesta, presentada a finales de 2020. De hecho, aunque este viernes habrá nuevos contactos de cara a aprovechar el fin de semana, la portavoz ha admitido que tienen un "plan B" y avanzada la redacción de una enmienda de totalidad para oponerse a las cuentas. Los 94 millones son la mitad de los concedidos en 2020 a Podemos y Equo y Gorrotxategi ha lamentado que "la mitad" de las nuevas propuestas son clones de las no cumplidas el año anterior.

Según los datos facilitados por el Gobierno, los 94 millones se reparten en 23 para Salud -incluido un "refuerzo" para la campaña de vacunación contra la COVID-19-, 3,35 millones a Igualdad y Cuidados, 9 millones a Educación, 8,45 millones a Vivienda, 46,2 millones a Empleo e Industria y 4 millones a Medio Ambiente. El Ejecutivo accede a subir la prestación de vivienda de 250 a 275 euros mensuales, una partida que lleva congelada desde que en 2011 fue recortada por la consejera socialista Gemma Zabaleta como las cuantías de la RGI. Elkarrekin Podemos-IU pedía 300.