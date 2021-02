Goia considera que "es pronto" para decidir sobre las fiestas de verano y que no hay "obligación de decidir todo en febrero"

El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha considerado que "es pronto" para adoptar decisiones sobre las fiestas de verano y ha incidido en que no hay "obligación en el mes de febrero de decidir todo". "Tenemos tiempo, podemos ir viendo cuál es la situación, la evolución y si se puede hacer algo lo haremos, y si no se puede hacer nada, no lo haremos", ha asegurado. Goia, en una rueda de prensa en Donostia recogida por Europa Press, ha afirmado que, respecto a la pandemia de COVID-19 "nadie tiene una bola de cristal" y no se sabe "cómo vamos a estar en agosto", fecha en la que se celebra la Aste Nagusia donostiarra.

Urkullu abre la puerta a suavizar algunas restricciones a partir del 12 de febrero pero rechaza la "movilidad indiscriminada" en Semana Santa

"No tiene buena pinta; ya noticias como la de San Fermín, evidentemente, no da muy buenas vibraciones", ha señalado, el alusión a las declaraciones de la presidenta navarra María Chivite sobre la suspensión de esa fiesta. No obstante, el regidor donostiarra ha subrayado que él no "renuncia nunca a nada" y ha insistido en que "es pronto" y que "no tenemos la obligación de en el mes de febrero decidir todo". En cuanto al concurso de fuegos artificiales de la Semana Grande, Goia ha explicado que en el Gobierno municipal han tomado una decisión que "obligatoriamente teníamos que tomar en el ámbito presupuestario".

"Un espectáculo de concentración de masas tan intensa como es el lanzamiento de fuegos artificiales parece complicado, y en el momento en el que había que decidir eso para presentar el presupuesto no está", ha apuntado. Sin embargo, ha matizado que la ausencia de una partida presupuestaria para este evento "quiere decir que si las cosas fueran francamente bien se tenga que hacer una modificación". "Ojalá tuviéramos que hacerla, pero parece poco probable en este momento", ha concluido.