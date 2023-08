Golpe al mercado negro de angulas con 18 toneladas incautadas: “¿De dónde salen?”, se preguntan los anguleros

La angula se cotiza a precio de oro y el mercado negro hace su agosto con esta especie que se encuentra en peligro de extinción, por lo que su pesca está altamente restringida en toda Europa para evitar su desaparición. Una macrooperación policial, que lleva en marcha varios meses, ha permitido a la Guardia Civil incautarse de un total de 18 toneladas de esta especie que en el mercado negro podrían haber tenido un valor de 20 millones de euros. La operación, denominada Askea IV-Lake, se ha llevado a cabo en coordinación con la Europol y en colaboración con las policías de Francia y Portugal y ha supuesto la detención de 30 personas, la mayoría de ellas en dos grandes operaciones en Gipuzkoa y Asturias, que se produjeron en el mes de mayo, y que posibilitaron desmantelar tres organizaciones criminales asentadas en España con ramificaciones en Portugal y Francia. A los detenidos se les imputan delitos de tráfico de especies, contrabando, falsedad documental y contra la salud pública, entre otros, según han señalado responsables de la Guardia Civil que este jueves han realizado un balance de la operación en Donostia.

Las cantidades que se han recuperado antes de su venta, 18 toneladas de las que sólo tres se han podido devolver a su medio natural, provocan preocupación entre los anguleros. “¿De dónde salen todos estos miles de kilos de una especie que está en peligro de extinción y con la pesca restringida?”, se pregunta Unai Eizagirre, presidente de la Asociación de Anguleros vascos, que considera que esta operación “puede ser sólo la punta del iceberg”. “El dinero que se mueve es enorme y las mafias son cada vez más fuertes”. No sólo por el valor que tienen las angulas, que son las crías de las anguilas- sino porque en los países asiáticos, como China, el ejemplar adulto, es decir, la anguila, es un manjar muy preciado y hoy por hoy no se puede completar su ciclo vital en cautividad. “Aquí al final los perjudicados somo los pescadores, a los que no se nos permite pescar mientras otros comercian de forma ilegal”. “Hay 18 toneladas que se han recuperado, sí, pero también son por lo menos 18 toneladas que en un principio habían escapado de todo el control de las autoridades”, señala Eizagirre. “Ese es el problema”.

La Comisión Europea ha prohibido la pesca deportiva de esta especie además de restringir de forma significativa las capturas profesionales. El sector en Euskadi, hasta ahora sólo deportivo, está precisamente a la espera de que se publique un decreto del Gobierno vasco que permita su profesionalización y puedan seguir pescando, aunque de forma muy acotada. Esta restricción de la pesca choca abiertamente con las cantidades que se mueven en el mercado negro.

Transportadas en maletas con oxígeno para 42 horas

Según el balance de la operación que se ha realizado este jueves, entre los modus operandi detectados para el contrabando de esta especie, por la que se puede pagar hasta 9.000 euros el kilo, destaca el empleo de empresas legalmente establecidas para el comercio de anguila europea que, introducen en el mercado angula de procedencia ilícita, capturada tanto en territorio nacional como en países limítrofes. Esto es un problema, destacan los responsables de la investigación porque la estructura de transporte, almacenamiento y venta legal se utiliza para blanquear grandes cantidades de angula de origen plenamente ilegal.

La exportación a países del sudeste asiático se ha realizado mediante el envío de angulas en el equipaje personal, empleando para ello maletas acondicionadas para su transporte con bolsas inyectadas de oxígeno, para garantizar su supervivencia hasta 42 horas. También se han localizado empresas pantalla constituidas expresamente para la exportación de angula hacia Asia, que camuflaban las exportaciones entre otros productos refrigerados. Hay que tener en cuenta que en estos momentos está totalmente prohibida la exportación de angulas desde la Unión Europea a terceros países.

Los responsables de la investigación han destacado la importancia de la colaboración internacional para realizar un intercambio fluido y permanente de información en investigaciones que tienen ramificaciones en varios países.