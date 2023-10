Gorroño no dejará la alcaldía de Gernika al no tener garantizado que le sustituirá su hermano

José María Gorroño seguirá siendo el alcalde de Gernika. No va dimitir del cargo que asumió el 17 de junio con la condición de dimitir en el plazo de un mes hasta que no esté “clarificado” que su sucesor será su hermano, Iñaki Gorroño. “Le hemos pedido al alcalde que no cese en su cargo hasta que no esté todo claro”, han señalado representantes de su partido Guztiontzako Herria, creado por el propio Gorroño para presentarse a las pasadas elecciones municipales. Nerea Revuelta e Iñaki Gorroño junto a otros miembros de la formación, sin la presencia del alcalde, han comparecido este miércoles en Gernika para explicar las razones de que el alcalde, que está en su quinta legislatura, no deje el cargo, y han acusado al PNV de haber roto 'de facto' el acuerdo al que llegaron el día de la constitución de los ayuntamientos y que posibilitó a Gorroño contar con los votos nacionalistas y hacerse con la alcaldía pese a que las elecciones las había ganado EH Bildu.

Nerea Revuelta ha asegurado que ambas formaciones suscribieron un pacto por escrito en el que José María Gorroño dimitiría del cargo para ser sustituido por su hermano Iñaki. “Primero dijeron que lo de que el sustituto fuera su hermano era cosa suya, ahora que mejor que sea un alcalde de consenso, alcalde o alcaldesa, ...”. Y ha seguido: “Los acuerdos están para cumplirse, sí, pero por las dos partes”, ha señalado en relación con las acusaciones por parte del PNV de que Gorroño no ha cumplido la parte del acuerdo que le permitió hacerse con la 'makila' de mando por quinta vez.

El temor del partido de José María Gorroño es que el alcalde presente su dimisión y, después, el PNV no vote como sustituto a su hermano Iñaki y fuerce la presentación de otro candidato. “Hasta que no se ponga en duda que el próximo alcalde será Iñaki”, José María Gorroño, seguirá como alcalde, tal y como se lo han pedido desde su partido. Es decir, el alcalde será Gorroño, sí o si.

Así las cosas, el pleno ordinario de este miércoles no será el de la dimisión de Gorroño, que parece abocado a una legislatura en minoría salvo acuerdos de última hora, algo por otra parte habitual en el entorno del alcalde, aunque desde su partido han señalado que las negociaciones están en este momento en punto muerto.

Un acuerdo 'in extremis' con el PNV, minutos antes de la constitución del ayuntamiento, fue el que permitió a Gorroño hacerse de nuevo con la alcaldía de Gernika, a la que accedió por primera vez en 2007. Gorroño ya gobernó la pasada legislatura con el PNV como socio, pero la coalición acabó mal, con desencuentros constantes al final del mandato que se acrecentaron cuando el PNV le comunicó que presentaba su propio candidato a la alcaldía, Xabier Irazabal, por encima de Gorroño, que a lo largo de su historia política no está acostumbrado a ir de 'número dos'. Eso hizo saltar la relación por los aires y la campaña electoral fue bastante tensa, con críticas constantes entre ellos, que pesan ahora en una negociación en la que Gorroño quiere poner en valor que su formación tuvo mayor respaldo ciudadano que el PNV, partido que le rechazó como candidato. Pero los nacionalistas quieren a su vez rentabilizar en el acuerdo el hecho de que sin sus votos el alcalde de Gernika no sería de la formación de Gorroño, sino de EH Bildu.

Esta es la quinta legislatura en que Gorroño es el alcalde de Gernika y con su quinta sigla. Arrancó su andadura en la alcaldía de Gernika en 2007 con las siglas de Eusko Alkartasuna (EA), único partido al que dice que ha pertenecido al margen de los que ha creado él. Y formó Gobierno de coalición en el municipio con ANV (Acción Nacionalista Vasca) antiguo partido de la izquierda abertzale que fue ilegalizado por el Tribunal Supremo por ser considerado sucesor de la también ilegalizada Batasuna.

En las siguientes elecciones, EA se había integrado en Bildu -en 2011 todavía no era EH Bildu- y José María Gorroño volvió a encabezar la lista a las electoral, esta vez en representación de la coalición abertzale. Consiguió gobernar con mayoría absoluta. Transcurridos cuatro años, Bildu quiso presentar otro candidato en la siguiente cita con las urnas porque consideraba que la gestión de Gorroño era demasiado “personalista”. Como no aceptó que Bildu le relegara en la lista, Gorroño organizó una nueva formación. Se llamaba Eusko Abertzaleak. Casualmente con las mismas siglas del primer partido con el que ganó la alcaldía, EA.

Antes de llegar a las elecciones de 2015, llegó a un acuerdo con el PNV para ir en coalición. Eso se saldó también con éxito en las urnas, con lo que ganó el pulso a Bildu y demostró que el 'tirón Gorroño' estaba entonces por encima de las siglas con las que concurría. Junto al PNV ganó también las elecciones de 2019, con 10 de los 17 concejales. Hasta que en el último tramo de la legislatura el acuerdo saltó por los aires. El 28-M se presentó con la denominación Guztiontzako Herria (GH) para que el elector no confundiera Eusko Abertzaleak (EA) con el PNV por haber ido con ellos en dos elecciones.