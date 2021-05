Harrera Sarea se manifestará el día 29 en Irún y Hendaya para pedir una acogida "digna" a los migrantes en tránsito

La Red de Acogida Irungo Harrera Sarea ha convocado una manifestación el próximo sábado día 29 en la ciudad guipuzcoana de Irún y el municipio vasco-francés de Hendaya para reclamar una "acogida digna" para todos los migrantes en tránsito y exigir que "pare la caza a las personas". La organización, en un comunicado recogido por Europa Press, ha detallado que en el mes de abril ha atendido "30 pernoctas de personas migrantes, a las que las instituciones públicas encargadas de la acogida han negado el acceso al dispositivo".

En esa línea ha denunciado que el Ayuntamiento de Irún, la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco "están jugando un muy insuficiente papel a la hora de acoger y mitigar estas políticas" y ha criticado que estas administraciones "se ocupan y preocupan en definir a las personas migrantes en tránsito de una manera restrictiva y desfavorecedora para ellas". Por ello, Irungo Harrera Sarea ha exigido a las instituciones que apliquen políticas públicas de bienestar "serias y centradas en las personas en situación de vulnerabilidad".

Asimismo, la Red de Acogida ha denunciado "los controles racistas y el cierre fronterizo de facto para las personas no blancas, en especial negras y de apariencia árabe" que las autoridades francesas llevan a cabo desde hace varios meses "utilizando las excusas de 'alerta antiterrorista' y de 'alerta por pandemia de COVID-19'". En ese sentido, ha reclamado a las instituciones vascas que "dejen de esconderse tras la limitación de competencias y hagan política allá donde sea necesario para pedir un cambio europeo, francés y estatal de políticas". "No debemos dar por buena la idea de que quienes han decidido buscar una vida mejor están obligadas a sufrir, no podemos legitimar que sean perseguidas, incluso que mueran en su intento. El desierto del Sahara, Mediterráneo, Atlántico y frontera del Bidasoa deberían ser zonas geográficas, no puntos de muerte para las personas migrantes", ha concluido.