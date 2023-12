Homenaje de las jugadoras del Lointek Gernika a la víctima de la presunta agresión sexual de Mario López: “Ni una más”

Las gradas del pequeño polideportivo Maloste en Gernika están repletas como pocas veces. Más de cuatro cámaras de televisión enfocan a las jugadoras y cuatro mesas con periodistas apiñados cubren el partido de baloncesto femenino del Lointek Gernika contra las belgas Kangoeroes Basket Mechelen. Minutos antes del partido el público se pone en pie y aplaude. Entre los asistentes hay pañuelos morados y pancartas en las que se leen mensajes como “te creemos”. Las jugadoras y los técnicos deportivos salen al campo y sostienen una pancarta con un mensaje a la mujer que ha denunciado una agresión sexual por parte del que fuera entrenador y seleccionador nacional Mario López: “Ni una más”.

Al descanso las del Gernika, quienes han dominado el partido en todo momento, han llegado con un marcador de 40-23. Cada una de las canastas ha sido celebrada con euforia por las gradas, que después de que las jugadoras de ambos equipos entraran a los vestuarios han mostrado carteles blancos y morados en los que se leía en castellano, euskera e inglés mensajes dedicados a la víctima, por un lado, en los que le aseguran que le creen “desde el principio” y al club, por el otro, exigiendo “responsabilidad”.

Es el primer acto del Lointek Gernika desde que se destapó la noticia de que López, que en aquel momento era responsable de la gestión interna y deportiva del club y antes había sido entrenador de baloncesto femenino y exseleccionador de las categorías femeninas sub-19 y sub-18, tenía un procedimiento judicial abierto por un supuesto caso de agresión sexual continuada. La denuncia, interpuesta por una mujer que en aquel momento tenía 13 años (ahora tiene 38) se realizó en junio de 2022, pero se hizo pública el pasado domingo por el diario El País, desatando una ola de indignación y comunicados por parte de la Federación Española de Baloncesto, club, las jugadoras, los partidos políticos del municipio y el Ayuntamiento de Gernika.

Desde el Lointek Gernika aseguran que desconocían lo ocurrido hasta que la Federación Española de Baloncesto informó de la existencia de “un expediente de investigación por una posible infracción del Protocolo de Actuación frente a la Violencia Sexual de la propia FEB”. “Hasta la publicación de la información, la Junta Directiva JAMÁS JAMÁS JAMÁS (sic) ha tenido constancia de que la denuncia era de un delito de una agresión sexual continuada a una menor”, aseguraron en el segundo de los tres comunicados enviados. El tercer comunicado, más escueto, era aún más firme: “El club se va a personar en el procedimiento contra la causa de Mario López”, seguido del anuncio de que se iba a realizar un homenaje a la víctima y una rueda de prensa posterior al partido.

Desde el movimiento feminista critican duramente las palabras del club y denuncian que “conocían y ocultaron” lo ocurrido. “Nos reunimos el 3 de julio con la vicepresidenta, Amaia Lezamiz, y le trasladamos la información que teníamos y dos peticiones: la primera, que fuera apartado del campus de menores y la segunda que no siguiera siendo entrenador puesto que entendíamos que era algo incomprensible si queríamos buscar la reparación de la víctima”, detallan.

Homenaje de las jugadoras del Lointek Gernika a la víctima de la presunta agresión sexual por parte del exentrenador Mario López. Más en 👉🏼 https://t.co/GfyC1Z5itu pic.twitter.com/fE66Hdx09K — elDiario.es Euskadi (@eldiarioeus) 20 de diciembre de 2023

“Nos dicen que estemos tranquilas, que el campus se terminaba al día siguiente. Sin embargo, también nos dicen que va a ser complicado sustituirle porque no era fácil encontrar a un entrenador de su nivel y su prestigio. Aunque entendemos que ese prestigio ha sido adquirido por los años silenciando lo que hizo. Como no queríamos hacer público lo que estaba pasando, decidimos darles tiempo para encontrar otro entrenador que lo sustituyera”, sostienen. Sin embargo, esa sustitución no llegó. “El 24 de agosto nos enteramos por los medios de comunicación que Mario López va a seguir siendo entrenador del equipo femenino. Cuando hablamos con el club se nos dice que entre todos, jugadoras incluidas, deciden mantenerle como entrenador. En ese momento decidimos romper la interlocución con el club. Terminamos con una sensación rara, no nos cuadraba lo que estaba pasando, así que optamos por intentar hablar con las jugadoras, para saber qué les habían contado”, explican desde el movimiento feminista.

Tras intentar hablar con algunas de las jugadoras del Lointek Gernika, pero sin obtener respuesta, las integrantes del movimiento feminista vuelven a recibir una llamada del club, esta vez para insistirles en que “dejen de coaccionar” a sus jugadoras. “Nos dicen 'estaréis contentas, ya no va a ser entrenador' y claro, en ese momento sentimos un subidón raro, pero todo desaparece cuando nos enteramos que dejaba de ser entrenador, pero lo mantenían como responsable de la gestión interna y deportiva. Le pasaban de un cargo de poder a otro”, lamentan.

“Nos ha sorprendido mucho que el club haya hecho público un comunicado diciendo que no conocían los hechos. ¿También van a decir que no se reunieron con nosotras? No tiene ningún sentido, es una mentira que va a terminar sabiéndose. No sabemos cuántas personas sabían lo que ocurría, pero sí que sabemos que el club sabía y ocultó lo que también nosotras sabíamos. Lo que hemos tenido todo este tiempo en la cabeza es la eterna duda de si ha habido más víctimas, no nos consta, pero no tenemos la certeza, por eso ha sido importante hacerlo público”, sentencian desde el movimiento, que en todo momento ha tenido contacto con la víctima para informarle de cada paso que se estaba haciendo y contar con su aprobación. El próximo sábado, 23 de diciembre, han convocado una rueda de prensa después de que el pasado lunes miles de personas salieran a la calle para denunciar la supuesta agresión sexual por parte del exentrenador así como “la actitud cómplice” del club.