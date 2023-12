El movimiento feminista denuncia que el Lointek Gernika “conocía y ocultó” la agresión sexual de Mario López y el club lo niega

Cientos de personas han salido a la calle este lunes en Gernika tras una pancarta en la que se leía “Guk sinisten zaitzugu” (“Nosotras te creemos”) para denunciar la agresión sexual de la que presuntamente ha sido víctima una mujer que era menor de edad en el momento de los hechos, según ha informado este domingo el diario 'El País' a manos de Mario López, que hasta ahora ha sido responsable de la gestión interna y deportiva del club Lointek Gernika. Desde que se destapó el caso, el club, que juega en la Liga Femenina Endesa, la máxima competición de clubes femeninos de baloncesto que se disputa en España, se ha desvinculado de López y ha afirmado en un comunicado que hasta que la Federación Española de Baloncesto ha confirmado los hechos y los ha condenado públicamente, “no había tenido constancia sobre los hechos”.

A última hora de este lunes y tras celebrarse una Junta Directiva Extraordinaria del club de baloncesto “para analizar los últimos acontecimientos e informaciones y evaluar futuras medidas”, el club ha comunicado que “hasta la publicación de la información, la Junta Directiva JAMÁS JAMÁS JAMÁS (sic) ha tenido constancia de que la denuncia era de un delito de una agresión sexual continuada a una menor”. “Esta Junta Directiva no tiene ni la denuncia ni la querella de este caso y aquello que nos transmitió Mario López es que se trataba de una denuncia de acoso”, han argumentado.

En el escrito el club sostiene que “una vez conocido, a través de los medios, el alcance y el contenido de la acusación, parece evidente, que cuando el club toma la decisión en pretemporada de relegar a Mario López a labores de gestión interna en el ámbito deportivo, éstas fueron medidas insuficientes. El club lamenta y pide perdón por los errores en esta gestión”, han asegurado tras confirmar que “Mario López ha sido apartado de todas sus funciones en el club desde que el pasado viernes, 15 de diciembre, la Federación Española de Baloncesto notificara al club la incoación de un expediente de investigación por una posible infracción del Protocolo de Actuación frente a la Violencia Sexual de la propia FEB”.

Sin embargo, desde el movimiento feminista de Gernika se muestran perplejas al leer esas palabras. Según aseguran a este periódico el pasado 28 de junio recibieron la información sobre que había un proceso judicial abierto. “Nuestra primera decisión, y consideramos que es importante destacarlo, fue creer las palabras de la víctima sin miramientos. Darle toda la credibilidad posible”, explican desde el movimiento. En ese momento, entienden que deben ponerse en contacto con el club de baloncesto, porque López, además de ser entrenador femenino en aquel momento estaba a cargo de un campus infantil de baloncesto. “Nos reunimos el 3 de julio con la vicepresidenta, Amaia Lezamiz, y le trasladamos la información que teníamos y dos peticiones: la primera, que fuera apartado del campus de menores y la segunda que no siguiera siendo entrenador puesto que entendíamos que era algo incomprensible si queríamos buscar la reparación de la víctima”, detallan.

“Nos dicen que estemos tranquilas, que el campus se terminaba al día siguiente. Sin embargo, también nos dicen que va a ser complicado sustituirle porque no era fácil encontrar a un entrenador de su nivel y su prestigio. Aunque entendemos que ese prestigio ha sido adquirido por los años silenciando lo que hizo. Como no queríamos hacer público lo que estaba pasando, decidimos darles tiempo para encontrar otro entrenador que lo sustituyera”, sostienen. Sin embargo, esa sustitución no llegó. “El 24 de agosto nos enteramos por los medios de comunicación que Mario López va a seguir siendo entrenador del equipo femenino. Cuando hablamos con el club se nos dice que entre todos, jugadoras incluidas, deciden mantenerle como entrenador. En ese momento decidimos romper la interlocución con el club. Terminamos con una sensación rara, no nos cuadraba lo que estaba pasando, así que optamos por intentar hablar con las jugadoras, para saber qué les habían contado”, explican desde el movimiento feminista.

Tras intentar hablar con algunas de las jugadoras del Lointek Gernika, pero sin obtener respuesta, las integrantes del movimiento feminista vuelven a recibir una llamada del club, esta vez para insistirles en que “dejen de coaccionar” a sus jugadoras. “Nos dicen 'estaréis contentas, ya no va a ser entrenador' y claro, en ese momento sentimos un subidón raro, pero todo desaparece cuando nos enteramos que dejaba de ser entrenador, pero lo mantenían como responsable de la gestión interna y deportiva. Le pasaban de un cargo de poder a otro”, lamentan.

“Why I left Gernika”

El pasado octubre, la jugadora estadounidense Angie Bjorklund abandonó el club de Gernika con un mensaje enviado a través de sus redes sociales: “A veces hay que dar un paso atrás, tomar aire, mirar a nuestro alrededor y ver qué estamos permitiendo al quedarnos en silencio (...) Incluso cuando intentaste todo para quedarte, a veces marcharte es una declaración que puede hacer el mismo ruido... No me sentía cómoda con la situación de Gernika, así que de mutuo acuerdo decidimos que lo mejor era separarnos”, escribió en aquel momento. Este lunes ha compartido la noticia de El País sobre la investigación abierta a Mario López por abusos sexuales a una menor y la jugadora ha escrito en inglés “Why I left Gernika” (“Por qué dejé Gernika”) acompañado también de varios post sobre las concentraciones de repulsa que han tenido lugar en el municipio vizcaíno.

“Nos ha sorprendido mucho que el club haya hecho público un comunicado diciendo que no conocían los hechos. ¿También van a decir que no se reunieron con nosotras? No tiene ningún sentido, es una mentira que va a terminar sabiéndose. No sabemos cuántas personas sabían lo que ocurría, pero sí que sabemos que el club sabía y ocultó lo que también nosotras sabíamos. Lo que hemos tenido todo este tiempo en la cabeza es la eterna duda de si ha habido más víctimas, no nos consta, pero no tenemos la certeza, por eso ha sido importante hacerlo público”, sentencian desde el movimiento, que en todo momento ha tenido contacto con la víctima para informarle de cada paso que se estaba haciendo y contar con su aprobación. “Queremos decirle que aquí nos tiene para lo que necesite, que le creemos y que es importante no poner su versión ni la de ningún otro menor que denuncia agresiones sexuales en duda. También queremos trasladar a otras víctimas, si las hay, que aquí nos tienen para lo que necesiten, que les vamos a apoyar en todo si no encuentran ese respaldo por parte de las instituciones”, concluyen.

Las propias jugadoras durante la tarde de este lunes han hecho público un comunicado en el que también aseguran que desconocían lo relatado en el artículo de El País. “Las jugadoras fichamos en el Lointek Gernika a principio de la temporada 23/24 sin tener ninguna constancia de la situación del entrenador. En el momento que se nos dijo que había una denuncia (sin saber el contenido de los detalles expuestos ayer en El País sobre la denuncia sexual) se decidió apartar al entrenador. Las jugadoras en ningún momento hemos tenido información del contenido de la denuncia hasta que se mostró ayer 17 de diciembre en el periódico El País”, aseguran en un mensaje en el que “condenan todo tipo de violencia y/o abuso sexual” de forma genérica sin dedicarle ninguna palabra a la denunciante.

En una entrevista a Eitb, el abogado del Lointek Gernika, Juan Carlos Soto del Castillo, ha confirmado que “hasta noviembre” solo disponían de la información dada por el propio López. “En verano el propio Mario le hace saber al club que alguien le ha puesto una denuncia por acoso. Parecía una denuncia sin importancia que había puesto en la Policía porque le quería hacer daño, pero que era una cosa sin importancia que había pasado hace muchos años. No obstante, no cabía una instrucción penal ni una querella ni mucho menos el calado de los hechos que han salido en la prensa. Nadie ha puesto nada en conocimiento del club hasta que el pasado noviembre la Federación Española de Baloncesto indica que ellos sí que han recibido una denuncia por escrito y nos pregunta qué sabemos. Les indicamos todo esto”, ha explicado el abogado.

“El club y el sistema en general tienen fallas”

El testimonio de Soto del Castillo continúa reconociendo “las fallas” tanto del sistema como del propio club. “Tenemos que decir que el propio club y el sistema en general tienen fallas. No es suficiente. En este momento puede haber personas de nuestro club o de otros clubes que puedan tener antecedentes penales limpios, pero que estén incursos en una denuncia que se desconoce. Nadie ha actuado hasta que la Federación ha recibido un escrito”, ha argumentado para después tratar de excusar al club. “Se le pide al club algo que es difícil de hacer, que es que investigue unos hechos que están investigando inmiscuyéndose en la intimidad de la vida de las personas tanto de la presunta víctima como del presunto culpable. Se le pide algo para lo que no tiene capacidad. El club tiene que hacer más, pero hace falta que la gente ayude. El sistema ha fallado”, ha concluido el abogado.

Este lunes se ha celebrado una Junta Directiva Extraordinaria del club de baloncesto “para analizar los últimos acontecimientos e informaciones y evaluar futuras medidas”. Como ya informaron el domingo después de que el caso saliera a la luz, el club “se ha desvinculado de la persona investigada”. “Es la primera constancia que tiene el club sobre los hechos”, escribía el Lointek Gernika este domingo en sus redes sociales. “Aclarar que el club en ningún momento hasta ahora ha tenido conocimiento oficialmente de ninguna investigación abierta. El único organismo que pone en conocimiento de los hechos al club es la Federación Española de Baloncesto. Dicha entidad acaba de dictar una resolución, la cual el club acata inmediatamente. El club en todo momento ha cumplido con la normativa vigente. El club está adscrito a todos los protocolos vigentes y ante cualquier procedimiento, actúa con la mayor inmediatez, como en este caso, tal y como dictan los protocolos establecidos. El club tiene todos los certificados de antecedentes penales de las personas vinculadas al club al día”, concluye el club.

López nació en Gernika en 1967 y ha estado vinculado desde siempre al baloncesto. Su palmarés con selecciones españolas incluye 5 oros europeos, 3 platas (2 de ellas en mundiales) y un bronce. También fue seleccionado Mejor Entrenador en la 1ª Nacional del País Vasco, Navarra y La Rioja en la temporada 2010/2011. Ha sido además exseleccionador de las categorías femeninas sub-19 y sub-18 y entrenador categorías inferiores del baloncesto femenino durante varias temporadas.

Los hechos publicados por ‘El País’ y que cuentan con el testimonio de la víctima que denuncia los abusos sexuales realizados supuestamente por Mario López, se remontan al verano de 1998, cuando la víctima tenía 13 años y estudiaba en el colegio Allende Salazar. López era su entrenador, y, según denuncia la mujer, que a día de hoy tiene 38 años, los abusos duraron tres años. La denuncia incluye que la víctima sufrió “una penetración anal y felaciones incontables”, además de presiones y amenazas. La Federación Española de Baloncesto asegura que solo tuvo “un conocimiento parcial de este asunto a partir de una denuncia contra el club recibida el 29 de octubre de este mismo año”. “En esta denuncia se alude a que, presuntamente, hay un procedimiento judicial en marcha por unos presuntos abusos sexuales. A pesar de no tener ninguna notificación de cualquier tipo al respecto, inmediatamente la Federación incoó un expediente de investigación y lo notificó a la denunciante, al denunciado (el club), a la Federación Autonómica del País Vasco, al Consejo Superior de Deportes y a FIBA”, sostienen desde la organización.

Por su parte, la Dirección de Actividad Física y Deportes del Gobierno vasco informa de que “no tenía constancia de este asunto”. “Nadie se ha puesto en contacto con la dirección por este tema. Esta Dirección tiene diferentes vías para evitar este tipo de actuaciones basadas en la educación y la prevención. La prevención es nuestro ámbito de trabajo y cuando hay casos así no trabajamos de oficio. En cualquier caso, el tema está en los juzgados y tenemos que dejar trabajar a la Justicia”, concluyen.