El Lointek Gernika anuncia que se personará en el procedimiento contra Mario López por agresión sexual

La Junta Directiva del Lointek Gernika ha anunciado que se personará en el procedimiento contra la causa de Mario López por agresión sexual a una menor según ha informado este domingo el diario 'El País'. Hasta que se destapó la noticia López era responsable de la gestión interna y deportiva del club y antes había sido entrenador de baloncesto femenino y exseleccionador de las categorías femeninas sub-19 y sub-18. Tras comunicar este lunes que “Mario López ha sido apartado de todas sus funciones en el club desde que el pasado viernes, 15 de diciembre, la Federación Española de Baloncesto notificara al club la incoación de un expediente de investigación por una posible infracción del Protocolo de Actuación frente a la Violencia Sexual de la propia FEB”, este martes han indicado que realizarán un acto de apoyo a la víctima antes del inicio de partido de EuroCup Women de este miércoles y una posterior rueda de prensa.

Este nuevo anuncio ha venido después de que miles de personas se manifestaran el pasado lunes en Gernika por la agresión sexual, pero también por “la actitud cómplice” del club. Mientras desde el Lointek Gernika aseguran que “hasta la publicación de la información, la Junta Directiva JAMÁS JAMÁS JAMÁS (sic) ha tenido constancia de que la denuncia era de un delito de una agresión sexual continuada a una menor”, desde el movimiento feminista confirman a este periódico que ellas mismas conocieron los hechos el pasado junio y a lo largo del verano tuvieron varias reuniones con representantes del club. Según aseguran a este periódico el pasado 28 de junio recibieron la información sobre que había un proceso judicial abierto. “Nuestra primera decisión, y consideramos que es importante destacarlo, fue creer las palabras de la víctima sin miramientos. Darle toda la credibilidad posible”, explican desde el movimiento. En ese momento, entienden que deben ponerse en contacto con el club de baloncesto, porque López, además de ser entrenador femenino en aquel momento estaba a cargo de un campus infantil de baloncesto. “Nos reunimos el 3 de julio con la vicepresidenta, Amaia Lezamiz, y le trasladamos la información que teníamos y dos peticiones: la primera, que fuera apartado del campus de menores y la segunda que no siguiera siendo entrenador puesto que entendíamos que era algo incomprensible si queríamos buscar la reparación de la víctima”, detallan.

“Nos dicen que estemos tranquilas, que el campus se terminaba al día siguiente. Sin embargo, también nos dicen que va a ser complicado sustituirle porque no era fácil encontrar a un entrenador de su nivel y su prestigio. Aunque entendemos que ese prestigio ha sido adquirido por los años silenciando lo que hizo. Como no queríamos hacer público lo que estaba pasando, decidimos darles tiempo para encontrar otro entrenador que lo sustituyera”, sostienen. Sin embargo, esa sustitución no llegó. “El 24 de agosto nos enteramos por los medios de comunicación que Mario López va a seguir siendo entrenador del equipo femenino. Cuando hablamos con el club se nos dice que entre todos, jugadoras incluidas, deciden mantenerle como entrenador. En ese momento decidimos romper la interlocución con el club. Terminamos con una sensación rara, no nos cuadraba lo que estaba pasando, así que optamos por intentar hablar con las jugadoras, para saber qué les habían contado”, explican desde el movimiento feminista.

Tras intentar hablar con algunas de las jugadoras del Lointek Gernika, pero sin obtener respuesta, las integrantes del movimiento feminista vuelven a recibir una llamada del club, esta vez para insistirles en que “dejen de coaccionar” a sus jugadoras. “Nos dicen 'estaréis contentas, ya no va a ser entrenador' y claro, en ese momento sentimos un subidón raro, pero todo desaparece cuando nos enteramos que dejaba de ser entrenador, pero lo mantenían como responsable de la gestión interna y deportiva. Le pasaban de un cargo de poder a otro”, lamentan.

“Nos ha sorprendido mucho que el club haya hecho público un comunicado diciendo que no conocían los hechos. ¿También van a decir que no se reunieron con nosotras? No tiene ningún sentido, es una mentira que va a terminar sabiéndose. No sabemos cuántas personas sabían lo que ocurría, pero sí que sabemos que el club sabía y ocultó lo que también nosotras sabíamos. Lo que hemos tenido todo este tiempo en la cabeza es la eterna duda de si ha habido más víctimas, no nos consta, pero no tenemos la certeza, por eso ha sido importante hacerlo público”, sentencian desde el movimiento, que en todo momento ha tenido contacto con la víctima para informarle de cada paso que se estaba haciendo y contar con su aprobación. “Queremos decirle que aquí nos tiene para lo que necesite, que le creemos y que es importante no poner su versión ni la de ningún otro menor que denuncia agresiones sexuales en duda. También queremos trasladar a otras víctimas, si las hay, que aquí nos tienen para lo que necesiten, que les vamos a apoyar en todo si no encuentran ese respaldo por parte de las instituciones”, concluyen.

Las propias jugadoras durante la tarde del lunes también hicieron público un comunicado en el que aseguraban que desconocían lo relatado en el artículo de El País. “Las jugadoras fichamos en el Lointek Gernika a principio de la temporada 23/24 sin tener ninguna constancia de la situación del entrenador. En el momento que se nos dijo que había una denuncia (sin saber el contenido de los detalles expuestos ayer en El País sobre la denuncia sexual) se decidió apartar al entrenador. Las jugadoras en ningún momento hemos tenido información del contenido de la denuncia hasta que se mostró ayer 17 de diciembre en el periódico El País”, aseguraron en un mensaje en el que “condenan todo tipo de violencia y/o abuso sexual” de forma genérica sin dedicarle ninguna palabra a la denunciante.