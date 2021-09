Iturgaiz advierte de que el PP vasco no se dejará "amedrentar" por las agresiones de "parias y radicales abertzales"

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha advertido de que los miembros del Partido Popular de Euskadi, incluidos los jóvenes afiliados a esta formación, no se van a dejar "amedrentar" por aquellos "parias" y "radicales abertzales" que pretenden "imponer la tiranía de la radicalidad" a través de insultos, amenazas y agresiones.

Iñaki García Calvo, un joven exconcejal del PP en Vitoria, denuncia haber sido agredido "por pensar diferente"

Saber más

Iturgaiz ha participado este miércoles, en Vitoria-Gasteiz, en un acto en defensa de la apertura de "espacios de libertad" en Euskadi, en el que han intervenido varios miembros de Nuevas Generaciones -las juventudes del PP-, que han denunciado haber sufrido agresiones y amenazas de motivación política, según informa Europa Press.

El presidente del Partido Popular de Euskadi se ha mostrado "muy orgulloso" de los miembros de Nuevas Generaciones, a quienes ha definido como "la juventud sana, normal y llena de valores". "Sois la juventud que necesita esta tierra", ha asegurado.

Carlos Iturgaiz ha afirmado que "la libertad no puede pasar desapercibida" en el País Vasco, y ha advertido de que, "pese a que algunos están anclados en el siglo XX", el PP aspira a una Euskadi "puntera y moderna", que no permanezca "anclada en lo medieval en cuanto a libertad y convivencia".

"Evitar el relevo"

En este sentido, ha denunciado la actitud de "los radicales abertzales" y de los "nacionalistas abertzales", que "se ceban con el PP y con Nuevas Generaciones", con el objetivo de evitar que se produzca un "relevo" en las estructuras de este partido. No obstante, ha asegurado que en el PP vasco "hay cantera" y que esta formación tiene "hueco" en Euskadi. "Ni con amenazas, ni con insultos, ni con agresiones, nos van a amedrentar", ha afirmado, tras lo que, en referencia a los años de terrorismo de ETA, ha recordado que "no lo hicieron en otros tiempos y tampoco lo van a hacer ahora".

Iturgaiz ha afirmado que en Euskadi "vivimos la tiranía de la radicalidad", dado que hay quienes pretenden "decir cómo se debe pensar". "Es la herencia de la página más negra que hemos vivido; la del terrorismo etarra que intentó liquidar nuestros valores", ha manifestado.

"Dinamiteros de la convivencia"

El presidente del PP de Euskadi ha indicado que frente a esta radicalidad, "no caben tibiezas o justificaciones". De esa forma, ha denunciado que "los cobardes agresores radicales, aquellos a los que EH Bildu justifica y ampara, son los dinamiteros de la convivencia en esta tierra". "Los despreciables, los parias de una sociedad moderna, son todos ellos", ha asegurado.

Carlos Iturgaiz "ha afirmado que la sociedad "pide a gritos normalidad y convivencia" y que hasta que no exista ni una sola amenaza ni agresión, en Euskadi no habrá "libertad ni convivencia plena".

El líder del PP vasco ha reiterado las críticas que dirigió este pasado lunes a la presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi, Maialen Olabe Aguirre, cuya dimisión exigió al considerar que había "mentido" en una comparecencia parlamentaria y que estaba "al dictado de Bildu" por el uso que da a los términos 'condena' y 'rechazo' respecto a los diversos tipos de delitos de odio.

Iturgaiz ha afirmado que se alegra de que Olabe haya "rectificado", pero ha denunciado que "no puede ser que un lunes no se condene; un martes, sí; y un miércoles, no".

El presidente del PP de Euskadi ha afirmado que se debe "desenmascarar a quien no condena claramente, desde el primer momento", los actos de violencia, y a quien mantenga ante los mismos una "equidistancia" que -"hace daño a la convivencia". "Pido al lehendakari que tome nota cuando escuchamos a esa representante del Consejo de la Juventud que juega desde la equidistancia", ha añadido.

En el acto también han intervenido Ander García, el joven militante del PP agredido a principios de mes en Vitoria a la salida de una discoteca; David Chamorro, cofundador de la Agrupación de Estudiantes por la Unidad de España, agredido en 2018 junto a la facultad de la UPV/EHU en la capital alavesa; e Iñaki García Calvo, exconcejal del PP de Vitoria agredido el pasado mes de mayo en un bar de esta ciudad. Todos ellos han relatado sus experiencias y han denunciado que fueron agredidos por motivos ideológicos.