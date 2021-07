Iturgaiz critica que EH Bildu no condene las amenazas a su hijo: "Cuando los radicales amenazan, sus jefes políticos aplauden"

Orgulloso por la actuación de su hijo, pero crítico con los que "no condenan" sus amenazas. Así se ha mostrado Carlos Iturgaiz, líder del PP vasco, en su primera aparición después de que radicales acosaran a uno de sus hijos al grito de "te vamos a quemar vivo con tu puto padre" durante un partido de fútbol.

"¡Fachita de mierda, te vamos a matar!", "¡Te vamos a quemar vivo con tu puto padre!", fueron algunos de los insultos que profirieron contra el joven el pasado 23 de junio durante un partido que tuvo lugar en Getxo, Bizkaia. Iturgaiz hijo denunció lo vivido en su cuenta de Twitter y tachó de "indignante" el trato recibido por "una panda de maleducados".

En la rueda de prensa ofrecida este jueves en Bilbao, Iturgaiz se ha mostrado "orgulloso" del comportamiento que tuvo su hijo. "En ningún momento cayó en la provocación de los radicales durante las amenazas y el acoso que sufrió", ha destacado tras elogiar su "valentía". Según ha opinado, el ataque sufrido por su hijo no fue algo casual, sino que fue "predeterminado y orquestado", ya que las amenazas y el acoso comenzaron desde el calentamiento del partido.

El líder del PP en Euskadi ha destacado que ataques como el que ha sufrido su hijo o el que sufrió el exconcejal del PP en Vitoria, Iñaki García Calvo, el pasado mayo cuando fue atacado por "pensar diferente", son actuaciones de "odio e intolerancia radical que no deben volver a pasar y se tienen que acabar".

Iturgaiz ha lanzado una dura crítica a aquellos que "no condenan" este tipo de actuaciones y la sufrida por su hijo, en concreto. Preguntado por los medios de comunicación sobre las muestras de apoyo recibidas ha destacado que desde EH Bildu "no le ha llamado nadie". "Algunos se retratan. EH Bildu está instalada en las antípodas de la paz de la libertad y la democracia", ha apostillado.

"Cuando esos radicales amenazan y comprueban que EH Bildu no lo condena, se jactan porque ven que sus jefes políticos lo aplauden y no lo van a recriminar. El silencio y la no condena de Bildu es terrible, es la tragedia en esta tierra. Cada uno tiene que tener la responsabilidad, y la responsabilidad mía es pedir tolerancia, respeto, pluralidad y libertad. A otros habrá que señalarles y decirles por qué siguen repitiendo los tics del pasado", ha concluido Iturgaiz, que ha asegurado que le "preocupa que el odio siga inoculado" en los más jóvenes.

Declaración institucional de condena

El PP del País Vasco va a promover una declaración institucional de condena de las amenazas recibidas por Mikel Iturgaiz en todas las instituciones en las que tenga representación, según han informado este miércoles.

🔵 Desde @populares vascos promoveremos una declaración institucional de condena de las amenazas a Mikel Iturgaiz



Estos hechos no representan a nuestra sociedad cuyas señas de identidad han de ser la convivencia, la tolerancia y el respeto a la pluralidad pic.twitter.com/HrsFg1XBOH — PP Vasco (@PPVasco) 30 de junio de 2021

El escrito muestra "su repulsa y condena más enérgica ante las amenazas e intento de agresión sufrida por Mikel Iturgaiz el pasado sábado en el campo de futbol de Urbieta en Gernika por su ideología política y por ser hijo del presidente del Partido Popular del País Vasco" y señala que se trata de "unos hechos que no representan a la sociedad cuyas señas de identidad han de ser la convivencia, la tolerancia y el respeto a la pluralidad". La formación ha asegurado que "se muestra confiada" en que estas declaraciones resulten finalmente aprobadas en las diferentes instituciones.