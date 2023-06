La Justicia rechaza (de momento) impedir que ertzainas de la academia participen en el operativo del Tour

La magistrada de lo contencioso-administrativo de Vitoria Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello ha desestimado en un primer momento la suspensión cautelar o provisional de la salida de futuros ertzainas ahora formándose en la academia de Arkaute dentro del operativo especial diseñado con motivo de la celebración del Tour de Francia en Euskadi. A pesar de algunas informaciones confusas, el juzgado ha acordado admitir a trámite el recurso de los sindicatos contra esta posibilidad y analizar el asunto con urgencia, ya que apenas queda una semana para la carrera, pero es clara al rechazar la paralización cautelar de este plan del Departamento de Seguridad muy criticado por centrales y agentes.

Euskadi presenta un dispositivo sin "precedentes" para el Tour de Francia con "restricciones" en 108 de los 252 municipios

En un comunicado conjunto, los cuatro sindicatos con representación legal en la Policía vasca, Erne, Esan, Euspel y Sipe, habían justificado las cautelarísimas no obtenidas por el hecho de que ven un “abuso” ordenar que “alumnos” de Arkaute “cubran servicios” cuando “cobran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional”. “Confiamos en que la Justicia repare este abuso”, inciden las organizaciones, que remarcan que este personal “todavía no tiene la capacitación suficiente ni la autoridad requerida para ejercer la labor policial”. Creen Erne, Esan, Euspel y Sipe que se vulnera los derechos de estos jóvenes y que se les somete a un “riesgo innecesario”. No creen que haya “ni un solo argumento” para justificar la “pertinencia” o la “legalidad” de semejante medida.

El Tour de Francia requerirá en Euskadi un despliegue de seguridad sin precedentes. Movilizará a todas las unidades de la Ertzaintza y a otros cuerpos, incluidos varios procedentes de la propia Francia, aunque no a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y llega en medio de un gran conflicto interno en el cuerpo, donde a las protestas sindicales se le ha sumado el movimiento “asindical” llamado 'Ertzainas en lucha' y que precisamente hace bandera del Tour como gran plataforma para denunciar las condiciones laborales en el cuerpo.