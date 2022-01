Un juzgado anula la denegación de la licencia para explorar gas en las afueras de Vitoria

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Vitoria ha anulado, "por defecto de motivación" la resolución del Ayuntamiento de la capital alavesa, cuyo alcalde es Gorka Urtaran (PNV), por la que este denegó a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) la licencia para la exploración de gas en el pozo de Subijana, defendida también por otra consejera del PNV, Arantxa Tapia. La sentencia no implica una autorización de los sondeos, sino que insta al Ayuntamiento de Vitoria a "una retroacción del procedimiento".

Álava busca una escultura romana de Baco de la que ha perdido el rastro

Saber más

La sentencia -recogida por Europa Press tras haber sido publicada por 'El Correo'- estima de forma íntegra el recurso presentado en su día por SHESA, una sociedad dependiente del Gobierno vasco y del área de Tapia, contra la resolución del 9 de enero de 2021 por la que el Ayuntamiento denegó a este ente público la licencia de actividad para realizar un sondeo de investigación de hidrocarburos en el pozo 'Armentia 2' de Subijana, concejo que pertenece al municipio de Vitoria.

El Ayuntamiento ya ha anunciado que recurrirá esta sentencia y ha asegurado que la denegación del permiso de exploración de gas en este pozo "sigue plenamente en vigor". En la resolución ahora anulada, el Ayuntamiento argumentaba -entre otros motivos- que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vitoria excluye expresamente las labores de prospección e investigación del uso de "actividades extractivas". El tribunal subraya en su sentencia que dicha resolución "infringe la obligación legal de motivar los actos administrativos". En este sentido, se indica que la resolución del Ayuntamiento pecaba de una "deficiente motivación".

En todo caso, en la sentencia se precisa que no debe confundirse "falta de motivación con discrepancia del criterio seguido por la Administración". Por ese motivo, esta decisión judicial no implica una autorización de los sondeos exploratorios en el pozo, sino que insta al Ayuntamiento a proceder a "una retroacción del procedimiento" al momento anterior a la resolución por la que se denegó el permiso a SHESA. De esa forma, el juzgado pide al Consistorio que "fundamente de modo adecuado" su decisión. No obstante, la exploración no implica automáticamente explotación. Entre otras cosas porque la nueva normativa estatal también lo impide.