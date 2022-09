Las limpiadoras de la sede del Gobierno vasco en Bilbao en huelga indefinida: “Estamos hartas de ser invisibles”

Pilar lleva desde el año 1983 trabajando como limpiadora en el edificio de la Delegación del Gobierno vasco en Bilbao. Cada mañana, según asegura, acude a su puesto de trabajo sin saber qué tipo de jornada laboral le espera, debido a que el edificio, situado en la calle Gran Vía 85, al ser la sede de los Departamentos de Vivienda, de Educación y de Trabajo, es el centro de todas las protestas que tienen que ver con esas cuestiones dentro del territorio. “Todas las semanas hay manifestaciones, pegatinas, pintadas y tenemos que salir rápidamente a limpiarlo aunque los manifestantes, que están en su pleno derecho, sigan fuera protestando”, explica esta trabajadora a elDiario.es. Sus quejas, también incluyen el trato recibido dentro del mismo edificio. “Llegamos aquí, nadie nos avisa, hacemos la limpieza y, de repente, hay una reunión por la tarde. Siempre estamos con imprevistos. No les importa si hemos hecho la limpieza o no, porque simplemente no nos ven”, denuncia en la primera manifestación celebrada este miércoles frente al edificio.

Las 11 trabajadoras -solo hay un trabajador hombre- que se encargan de la limpieza del edificio llevan sin subidas laborales desde el año 2008 y sin renovar el convenio desde 2013. Su salario es de 19.000 euros brutos al año por trabajar en jornadas partidas y muchas de ellas cuentan con contratos parciales. “Hace seis meses dos trabajadoras fueron despedidas, supuestamente por la falta de trabajo que había. Ahora somos nosotras las que tenemos que realizar el mismo trabajo sin dos personas más, sumando así nuestras cargas de trabajo”, critica Pilar.

Después de ver desde la ventana a todas las luchas laborales que han pasado por el edificio que limpian, ahora son ellas quienes han decidido manifestarse para lograr unas mejores condiciones laborales. “No voy a negar que una huelga me pilla mayor, es duro, pero la situación es insostenible. Hay ganas de lucha y estamos muy unidas, porque estamos hartas de ser invisibles”, sostiene Pilar.

El pasado viernes el sindicato CCOO, único con representación entre las trabajadoras, mantuvo una reunión con la empresa subcontrata, ELEROC S.A., para “negociar unas condiciones dignas en el convenio de empresa”, sin embargo, desde la empresa se han negado, al menos por el momento, a realizar subidas salariales. “El Gobierno vasco, sin previo aviso, ha sacado a licitación el servicio de limpieza sin esperar al resultado de las negociaciones”, denuncian desde CCOO. Las condiciones de las trabajadoras seguirán del mismo modo sin importar si la empresa actual gane la licitación o sea otra quien lo haga. “Es importante cerrar el acuerdo y que tanto la empresa, como el Gobierno vasco, atiendan las justas reivindicaciones de las trabajadoras”, señalan.

“Este servicio tan esencial durante la pandemia y totalmente feminizado, lleva desde el año 2008 sin ningún incremento salarial, 14 años, durante los cuales han visto reducidas sus jornadas con contratos parciales que acentúan aún más la precariedad que sufren junto a la pérdida de poder adquisitivo que tienen acumulada hasta la fecha actual”, indican desde el sindicato, quienes aseguran que “de continuar esta lamentable situación” no descartan llevar a cabo “alguna medida adicional”.