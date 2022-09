Maddalen Iriarte no cierra ya la puerta a ser la candidata de EH Bildu en Gipuzkoa

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco y, por ende, jefa de la oposición, Maddalen Iriarte, no ha cerrado la puerta a la posibilidad de convertirse en candidata de la coalición en Gipuzkoa en las elecciones forales de 2023, una alternativa cada vez más comentada en círculos abertzales y fuera de la formación. En una entrevista en Euskadi Irratia, Iriarte ha respondido deliberadamente con evasivas a todas las preguntas al respecto y se ha limitado a señalar que estará a lo que dispongan los militantes de EH Bildu. No ha querido explicar si el partido le ha hecho o no la propuesta.

Iriarte, en todo caso, ha querido remarcar que es “donostiarra y guipuzcoana”, aunque reside en la localidad vizcaína de Durango, y que está muy contenta de que EH Bildu haya designado al exalcalde Juan Karlos Izagirre para intentar recuperar Donostia. Ha dejado caer que ya han hecho algunas campañas electorales juntos y que ha sido el mejor regidor de la capital. La portavoz parlamentaria ha recalcado que ella se encuentra “al servicio” de su formación aunque ha recalcado que hay muchas personas más capacitadas para liderar a la coalición en el territorio donde más opciones tiene de superar al PNV. Lo único que es oficial hasta el momento es que la elegida para ocupar la vacante que precisamente deja Izagirre, candidato en 2019, será una mujer.

Iriarte fue la cara de EH Bildu este jueves en el pleno de política general del Parlamento Vasco, donde dio la réplica al lehendakari, Iñigo Urkullu. Son ya seis años en esa posición, como ella misma recordó en la tribuna. Inicialmente, era escudera de Arnaldo Otegi en las autonómicas de 2016 pero el líder abertzale se mantuvo inhabilitado a pesar de haber salido de prisión e Iriarte compartió protagonismo con la entonces portavoz en Vitoria, Miren Larrion, ahora apartada de la política tras una condena judicial por haber suplantado la identidad de una compañera de partido para abrir una cuenta bancaria con la documentación que le robó. Poco a poco, la expresentadora de informativos de ETB fue ganando peso y se consolidó como la portavoz de la segunda fuerza vasca.

La portavoz ha dado a entender que no le son ajenos los rumores. Ya contestó una pregunta sobre ello en su última rueda de prensa, este lunes, y entiende que el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, “que es guipuzcoano”, dedicó todo su tiempo en el pleno de política general no a analizar el discurso del lehendakari o la acción de Gobierno sino a confrontar con ella. “Eso muestra la importancia que tiene EH Bildu”, ha apuntado para destacar la “referencialidad” y “credibilidad” de la marca. “EH Bildu quiere ser la alternativa”, ha afirmado Iriarte.

La candidatura a Gipuzkoa es la única de las importantes que EH Bildu no ha desvelado. Son conocidos ya los rostros para las forales navarras, alavesas y vizcaínas, así como los alcaldables en Vitoria, Donostia, Bilbao y Pamplona. Dos de sus más estrechos colaboradores en la Cámara, Iker Casanova y Unai Fernández de Betoño, concurrirán en la primavera de 2023 en los comicios, el uno como 'número uno' en Bizkaia y el otro como 'dos' en Vitoria acompañando a Rocío Vitero. Se pueden leer aquí todos los nombres de todos los partidos.