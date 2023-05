Un matrimonio denuncia una agresión homófoba y racista en Villabona: “Nos llovieron patadas”

Un matrimonio de dos varones de 25 y 27 años, provenientes de Colombia pero residentes en Gipuzkoa, han denunciado una agresión homófoba y racista en el municipio de Villabona. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, cuando, según publica 'El Diario Vasco', ambos salían de un bar y un grupo de quince jóvenes comenzó a “increpar y zarandearlos”. “Nos gritaron ¡Maricones de mierda, extranjeros, este no es vuestro sitio, largaos de aquí!”, han asegurado los denunciantes, que sufrieron lesiones físicas. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y el Gobierno vasco ha emitido una nota de condena.

Según han explicado, una vez fuera del local, la tía de uno de ellos, que les acompañaba en aquel momento, salió en su defensa y los atacantes le propinaron un puñetazo. “Volvimos para intentar sacarla de ahí y nos empezaron a llover patadas y puñetazos. Caímos al suelo y la paliza no cesó hasta que se oyó la sirena de la policía”, han denunciado. Tras lo ocurrido, ambos tuvieron que ser trasladados al hospital de Donostia. En declaraciones a Radio Euskadi, la tía ha explicado que a su sobrino “le dieron patadas y puñetazos hasta que le dejaron inconsciente y no pararon hasta que llegó la Policía”. “Se vinieron de Colombia por lo mismo, porque allí ser gay no está bien visto y pensaban que aquí iba a ser mejor”, ha lamentado.

Los jóvenes han sido atendidos por la asociación LGTBI Gehitu que les acompañará en todo el proceso legal. “Hemos pasado la mañana con ellos y, como acaban de llegar, no saben muy bien qué pasos tienen que dar. Emocionalmente están muy mal, pero han querido hacer público su caso para que no vuelva a ocurrir algo así. Es una casualidad que hayan llegado a Euskadi hace un mes porque en su país no podían casarse y hayan sido atacados de esta manera. Son conscientes de que este es un país más abierto que el suyo, pero no podemos olvidar que los ataques de este tipo están creciendo y que las principales víctimas son las personas homosexuales y migrantes”, informan desde la asociación Gehitu a este periódico.

Desde el Gobierno vasco han querido mostrar “su más enérgica condena” y han querido expresar “todo su apoyo y solidaridad a las personas afectadas y deseando su pronta recuperación”. “Este tipo de actos nos recuerdan que todavía queda mucho por hacer. La diversidad y la inclusión son valores que debemos defender y proteger. Ninguna persona debe ser objeto de violencia o discriminación por su origen racial, étnico, nacional o por su orientación o identidad sexual”, han indicado. En este sentido, han informado a los jóvenes de que tienen a su disposición la red 'Eraberean' impulsada por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco para luchar contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional, y por orientación e identidad sexual e identidad de género y que cuenta con un servicio de apoyo social y jurídico para tratar estos casos.