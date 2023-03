Un juicio, tres investigaciones abiertas y tres causas cerradas: las claves del caso de los asesinatos de hombres en Bilbao

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural y que aún siguen así.

La investigación de los crímenes de Bilbao se extiende a más puntos de España y otros países

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, N.D.M.B., de 25 años, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional.

Las investigaciones de los delitos supuestamente realizados por el acusado se encuentran bajo secreto de sumario y la información sobre las causas abiertas, al encontrarse en fase de instrucción, se conoce con cuentagotas. Sin embargo, la asociación de gais, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales de Euskadi, Gehitu, ha hecho público que se ha personado como acusación popular en siete procedimientos que están abiertos en diferentes salas de Bilbao por dos tentativas de homicidio y por cinco posibles homicidios tras los que se habrían cometido diferentes delitos patrimoniales.

Según confirma el abogado de la asociación, Saúl Castro, a este periódico, de los siete procedimientos, que se se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases, uno de ellos, concretamente el que cuenta con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB, ya está pendiente de la apertura de juicio. En este, la asociación “se personará como acusación popular y pedirá 17 años 11 meses y 29 días por un delito de asesinato en grado de tentativa”, asegura el abogado. Es mucho más que los 9 años de cárcel que pedirá la Fiscalía, según informó 'El Correo'. Del resto de los procedimientos, tres se encuentran en fase de instrucción o investigación y otras tres causas han sido sobreseídas. Sin embargo, Gehitu ha recurrido los archivos para que se reabran.

“En cinco procedimientos originariamente las muertes han sido calificadas como naturales, pero, progresivamente, y ésta es la tesis que mantiene Gehitu, hay indicios para sospechar que las mismas se habrían podido cometer mediante un mecanismo de estrangulación o asfixia que no deja lesiones internas ni externas objetivamente peritables”, indican desde la asociación.

En estas causas, según explica Castro, las autopsias certificaban la muerte natural de las víctimas, sin embargo, “en algunas de ellas ni siquiera hubo autopsia, y en otras, al no ver signos de violencia y teniendo en cuenta que los cuerpos estuvieron entre cinco y diez días en casa y se encontraban en estado de descomposición, se determinó lo que se llama como 'autopsia blanca'”, detalla el abogado, que lamenta que la falta del contexto de la existencia de otros casos en aquel momento, hiciera que no se tuviera en cuenta la posibilidad de “una muerte por estrangulamiento mediante la técnica 'mataleón' que no deja marcas y provoca la muerte en escasos minutos”.

Gehitu acude al Tribunal Constitucional

La asociación Gehitu, que ha realizado una rueda de prensa en Donostia este viernes para explicar el caso, asegura que “está consternada por el hecho de que, ante casos análogos, ha habido respuestas judiciales absolutamente opuestas: desde sobreseimientos libres, hasta la apertura de los correspondientes procedimientos por posible homicidio”. “También nos preocupa el hecho de que, ante cinco causas con un patrón común, estas no se hayan acumulado, y no se puedan investigar conjuntamente unos hechos que, a nuestro entender, revelan y ofrecen indicios de un modus operandi reiterado y planeado”, señalan.

A raíz de esto, según indican, han interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por “el desinterés absoluto” que ha habido en esclarecer los hechos relativos al fallecimiento de una persona en uno de los procedimientos sobreseídos. Antes, han agotado la vía ordinaria con recursos de reforma y de apelación. “A los familiares y amistades de las personas fallecidas, desde Gehitu queremos abrirles los brazos y ponernos a su disposición para lo que necesiten. Sobre todo, a la vista de que, en varios procedimientos, ni se les ha hecho ofrecimiento de acciones, ni se les han notificado resoluciones relevantes, a las que tenían derecho a conocer y recurrir. Gehitu defiende y seguirá luchando por su derecho a obtener la verdad en relación con las circunstancias de la muerte de sus seres queridos y a que, en el caso de que se haya tratado de homicidios o asesinatos, se determinen las responsabilidades penales y civiles correspondientes”, insisten.

El objetivo de la asociación, según aseguran es que la investigación judicial de estos hechos y de las circunstancias en torno a “la muerte de estas cinco personas gais o bisexuales, así como la tentativa de homicidio de otras dos, sea exhaustiva e indague, agotando todas las posibilidades de investigación, la hipótesis de que dichas muertes fueran violentas y producidas mediante técnicas de estrangulamiento que no dejan lesiones peritables”, concluyen.