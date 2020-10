Mendia reivindica el Estatuto "que está más vivo que nunca" y ha sobrevivido a quienes mataron por acabar con él

La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari, Idoia Mendia, ha reivindicado este martes el Estatuto de Gernika, del que ha dicho que está "más vivo que nunca" y su partido ha defendido y hecho valer "por encima de quienes lo dieron por muerto, incluso por encima de quienes" les mataban por defenderlo y quisieron acabar con él, según informa Europa Press. Mendia ha intervenido esta tarde en Bilbao ante el Comité Nacional del PSE-EE, donde ha lamentado que la pandemia no les va a permitir este próximo domingo celebrar el Estatuto como hubieran deseado. No obstante, ha destacado que el Estatuto los mejoran cada día los socialistas con su trabajo y ha reivindicado "con orgullo" que el Estatuto es un "gran pacto de convivencia entre diferentes". "Se está demostrando su utilidad también para afrontar esta pandemia, con el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, y con nuevas materias que asumiremos su gestión y que hace cuatro décadas no estaban ni previstas, como el Ingreso Mínimo Vital", ha indicado.

En su intervención, la líder de los socialistas vascos ha puesto en valor el compromiso del PSE-EE en la reconstrucción de Euskadi con un gobierno "para la esperanza" tras la pandemia. "Hoy somos parte de un Gobierno sólido con un acuerdo muy trabajado, muy detallado, y que toma como referencia exactamente nuestra propuesta de país: las bases para la reconstrucción que garanticen la salud para todos, la reactivación del empleo y no dejar a nadie atrás", ha manifestado, para aseverar que los socialistas van a ser de nuevo protagonistas de la nueva transformación de Euskadi.

La también vicelehendakari ha dedicado buena parte de su intervención ante los miembros del Comité Nacional a destacar el momento "excepcional" que vive Euskadi en medio de una pandemia de dimensión mundial. Además, ha aludido a la "orientación progresista" de todas las políticas que impulsa el PSE-EE desde el Ejecutivo vasco señalando que vienen de aportar a Euskadi "la mayor etapa de entendimiento entre diferentes sin ninguna amenaza terrorista". "Se trataba ahora --ha proseguido-- de reconstruir Euskadi, para salir de ésta juntos y para preparar a esta sociedad ante las grandes transformaciones que se nos vienen encima. No se trataba, ni se trata de empezar de cero, sino de buscar un acuerdo nuevo en una situación inédita", ha señalado respecto al pacto de gobernabilidad.

La consejera de Trabajo y Empleo ha destacado la puesta en marcha del programa marco de inversión del Gobierno Vasco, que prevé la incentivación de 135.000 empleos y la movilización de 13.250 millones de euros. "Es mucho más que un sumatorio de cifras y planes. Es el proyecto de la Euskadi puntera, verde, plural, igualitaria y cohesionada por el que venimos trabajando y que ahora es un compromiso compartido. Un proyecto que mira al futuro y al progreso, pero que mira a los más vulnerables: a los jóvenes, a las mujeres, a los mayores de 45 años. A todas las personas que exigen un esfuerzo de oportunidades para que no se vean descolgadas", ha resaltado.

La aportación socialista, según ha explicado, ha sido lanzar un "mensaje nítido" a la ciudadanía sobre las prioridades del Ejecutivo, sobre el "imprescindible entendimiento entre diferentes en momentos tan delicados, porque el socialismo tiene ambición de transformar, de revisar todo lo que sea necesario para que el país no se rinda a la resignación y la inercia, y hacerlo sobre bases sólidas, aportando certezas cuando más lo necesita una sociedad". La líder socialista también se ha referido a los "alborotadores de la política" y a la campaña "permanente" de la derecha para tratar de derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez, cuando éste es un momento para "responder con la unidad de todos los partidos a la crisis del coronavirus".

En este punto, ha subrayado la importancia de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Afortunadamente esta crisis ha estallado con el Gobierno de Pedro Sánchez, gracias al impulso de millones de progresistas en España, entre ellos todos los vascos que, con sus votos, lo hicieron posible. Ahora es el momento de demostrar que la política es sobre todo servicio público en favor del bien común. Y a ello estamos convocados todos y cada uno de los partidos. Sin vetos cruzados, sin exclusiones", ha señalado.

"Vidas segadas de forma injusta"

La vicelehendakari ha recordado el anuncio del fin de la actividad terrorista el 20 de octubre de 2011 por parte de ETA y ha felicitado "a toda la familia socialista y a todos y cada uno de los resistentes de cada agrupación, de cada barrio, de cada ayuntamiento, que tal día como hoy hace nueve años recuperasteis la libertad, pero hicisteis posible la libertad de todos y cada uno de los vascos", además de mencionar a dirigentes socialistas como Alfredo Pérez Rubalcaba y Txiki Benegas.

Mendia ha hecho extensiva la felicitación a los militantes de otros partidos, a profesionales como jueces, empresarios, docentes o informadores. "Hoy hay quien sigue encontrando argumentos que intenten dar sentido a medio siglo de error y horror. Repito: nunca más, pero nunca antes. Nunca para las 858 personas asesinadas, entre ellas nuestros trece compañeros. No olvidamos", ha advertido. Por ello, ha expreso el deseo de que el Comité Nacional, máximo órgano entre Congresos que tiene el PSE-EE, haga un reconocimiento expreso del dolor que sienten por su pérdida y el de "tantas vidas segadas de forma tan profundamente injusta".