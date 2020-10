Cordón sanitario: todos los partidos menos PP+Cs plantan a Vox en su primera iniciativa en el Parlamento Vasco

PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, con 68 de los 75 escaños del Parlamento Vasco, han dado un paso más en su cordón sanitario a la única representante de Vox en la Cámara. Si en el inicio de la legislatura acordaron reducir sus tiempos de intervención al mínimo y limitar su capacidad para presentar iniciativas, este jueves en que el partido de la ultraderecha defendía ante el pleno de la Cámara su primera moción, relacionada con los homenajes a presos de ETA, estas formaciones han decidido no solamente votar en contra sino no intervenir al considerar la propuesta una provocación. Únicamente la coalición PP+Cs ha participado en el debate y ha asegurado después que los socialistas han "claudicado" ante la izquierda abertzale al ir de la mano y no oponerse a los homenajes a expresos terroristas.

Los nacionalistas, PNV y EH Bildu, han adelantado ya que adoptarán esta misma posición siempre que Vox eleve un asunto al pleno. Los socialistas, en cambio, puntualizan que lo analizarán caso por caso y que actuarán en función del tema. Fuentes de Elkarrekin Podemos-IU, por su parte, explican que en ocasiones darán un paso al frente para responder a las "provocaciones" de la ultraderecha desde la tribuna, aunque midiendo el contexto.

"Lo que busca Vox con su acción política es generar crispación y bronca [...]. Nosotros lo que no podemos hacer es entrar al juego de quienes no comparten esos valores y quieren socavarlos", ha argumentado Jon Andoni Atutxa, del PNV. Desde EH Bildu, Julen Arzuaga ha dicho que la izquierda abertzale "no debate con el fascismo, sino que lo combate ayer, hoy y siempre". "No hemos participado en el debate de hoy porque negamos legitimidad a una posición política que precisamente hace de la negación y de la imposición contra derechos y libertades fundamentales su posición política", ha apostillado.

Sobre el fondo del asunto, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU entendían que en este punto ya existe un consenso parlamentario en Euskadi y un pronunciamiento contra los homenajes a exreclusos de hace un año. Reabrir el debate y con el barniz que le ha querido dar Vox, según el socialista Eneko Andueza, "en nada contribuye a avanzar hacia una sociedad en la que la convivencia esté consolidada, ni a construir una memoria en la que no puede faltar la verdad de lo ocurrido en Euskadi".

El resumen que ha extraído la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha sido que "el PSOE ha votado junto a Bildu y el PNV para evitar que se erradiquen los homenajes terroristas". Según esta formación, las instituciones autonómicas y la Ertzaintza no hacen todo lo posible para evitar las bienvenidas a los presos que terminan condena, episodios que se han repetido en las últimas semanas. La iniciativa sí ha contado con el voto favorable de PP+Cs. "No pueden ser recordados como héroes. Se extiende una normalización social de estas personas y, sobre todo, de estas conductas que llevaron a cabo. Hay que seguir trabajando para que se dejen de llevar a cabo, se condenen y se eviten. Queremos memoria, dignidad y justicia para las víctimas. En este asunto no puede haber medias tintas. O se está con las víctimas o se está con los verdugos. Nosotros sabemos muy bien del lado en el que estamos", ha dicho Luis Gordillo, de Ciudadanos.

Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a tres individuos por un presunto delito de daños con motivación ideológica relacionados con los "serios" desperfectos causados el 3 de agosto al vehículo que pertenecía a un político de Vox que figuraba como candidato en las listas electorales, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Los arrestados tienen entre 18 y 21 años y "vinculaciones con diversos colectivos de ideología contraria a la de la víctima y con grupos radicales deportivos".