Necesario para el trabajo, pero malo para su salud: seis de cada diez jóvenes vascos sufren ansiedad por vivir conectados a internet

El 60% de los jóvenes de Euskadi siente ansiedad y fatiga física y mental cada día por tener que utilizar el teléfono móvil o el ordenador. Sin embargo, a un 85% de ellos les resultaría imposible poner el móvil en modo avión durante un periodo extendido de tiempo, el 54% considera que los dispositivos digitales les “roban” tiempo de su “vida real” y el 76% considera que su vida sería peor sin internet. La razón principal de esa dependencia es el trabajo o el estudio, la secundaria, las relaciones sociales. Estos son algunos de los datos que arroja la encuesta 'Jóvenes y Humanismo Digital en Euskadi' realizada por 'The Future Game' a un millar de jóvenes residentes en Euskadi de entre 18 y 30 años.

Braulio Gómez, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Deusto y director del Destobarómetro ha sido el encargado de presentar los datos de la encuesta en la que otras de las conclusiones que han salido a la luz son que el 69% de los encuestados desearía borrar todo su pasado digital, que un 52% quiere una retribución económica si utilizan sus datos con fines comerciales y la mayoría siente que la ciudad digital es más peligrosa que la real. “Los jóvenes siente que hay más probabilidades de que suplanten tu identidad, de que te insulten y de que te roben en el mundo digital que en el físico”, ha detallado.

12 de los jóvenes que han realizado la encuesta también han participado en una prueba durante 21 días en la que cada día tenían un reto distinto que cumplir, como pasar 24 horas sin internet, sin electricidad ni dispositivos electrónicos, compartir la experiencia más fuerte que han vivido con la tecnología, hablar con personas de la tercera edad sobre su pasado antes de internet o escribirle una carta a su “yo” del futuro, entre otras.

La sociedad debe provocar su desconexión porque tenemos que ser conscientes de que en el metaverso, ni se come, ni se bebe, ni se folla Lorea Argarate

Para la mayoría de ellos, las experiencias de desconexión de internet y de charlar con personas mayores -en su mayoría han escogido a sus abuelos y abuelas- han sido las más gratificantes, pero reconocen que su día a día laboral o estudiantil sería “imposible” sin conexión a la red. “Me he dado cuenta de que es imposible vivir sin internet por culpa de nuestros trabajos. También de lo poco preparados que estamos para un apagón, porque cuando vivimos un día sin electricidad nos tuvimos que acostar a las siete de la tarde porque no podíamos hacer otra cosa. Era imposible estudiar porque todo estaba en internet y trabajar o buscar trabajo tampoco porque no podíamos escribir correos electrónicos ni conectarnos a ninguna plataforma”, ha explicado Agla Slami Mohamed, una de las participantes del reto durante un acto en Bilbao en el que han presentado el proyecto.

Lorea Argarate, otra de las jóvenes que ha participado, considera que “la tecnología no es solo una herramienta, es algo más”, por eso la sociedad tiene que ser “consciente” de todo lo que hay detrás de ella y tratar de “provocar su desconexión” para lograr una vida más saludable porque, según ha recalcado, “en el metaverso, ni se come, ni se bebe, ni se folla”. Otra de las cuestiones que le parecen importantes a Argarate es el hecho de que “el algoritmo es machista y racista” y puede influir en las opiniones de la sociedad, por lo que ha pedido una “reflexión y regulación” sobre ello.

Más allá de las oportunidades que traen consigo las nuevas tecnologías, algunos de los jóvenes se han centrado en las limitaciones para aquellos que no pueden acceder a ellas, bien por edad o por falta de recursos. Jorge Maylin, quien además de haber participado en el reto es experto en realidad virtual y bienestar en la tercera edad en Oroi, un canal de realidad virtual dirigido a personas mayores para su estimulación cognitiva y su entretenimiento, ha centrado sus reflexiones en este punto y ha explicado que muchas de las personas mayores con las que trabaja y a las que les acerca a la tecnología lamentan que “muchos trámites a día de hoy se tengan que hacer obligatoriamente por internet”, algo que supone una gran limitación “para aquellas personas que no disponen de dispositivos móviles u ordenador con acceso a la red”.

Que los trámites tengan que hacerse por internet limita a las personas mayores y sin recursos Jorge Maylin

A pesar de ser conscientes de la gran dependencia que tienen a internet y a los dispositivos digitales, han reconocido que no han disminuido su tiempo de conexión tras las pruebas de 'The Future Game'. “Por trabajo no puedo desconectar de internet, pero lo cierto es que, después del reto, pensaba que tal vez los domingos que los tengo libres podría estar sin el móvil o sin ver Instagram o mandar mensajes, pero no ha sido así”, ha confesado otra de las participantes, que como beneficio ha explicado que la tecnología le acerca a seres queridos que viven lejos de ella y permite que sigan manteniendo una relación estrecha y cercana pese a la distancia.

De la mano de las pruebas, los jóvenes también han reflexionado sobre la ansiedad que les producen nuevos síndromes como el FOMO o 'fear of missing out', es decir, el miedo a perderse las cosas; la influencia que generan en ellos los contenidos digitales de las redes sociales o el alivio que sintieron cuando estuvieron 24 horas sin dispositivos tecnológicos. Además, se han planteado cuestiones como el impacto de los algoritmos en las opiniones de las personas, qué les aporta la tecnología a su día a día o si realmente son ellos mismos en las redes sociales.