Nerea Melgosa asume que no tendrá 100 días de gracia en el Gobierno vasco y se declara “feminista convencida”

Nerea Melgosa Vega (Vitoria, 1970) asume que al llegar al cargo de consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales muy avanzada la legislatura -y en pleno ambiente electoral- no dispondrá de cien días de gracia, aunque ha implorado a los medios de comunicación y a la oposición que le concedan, al menos, “cien horas”, hasta el viernes, para ponerse “al día”. En su primera comparecencia, se ha declarado “feminista convencida” -luego ha explicado que su guía será trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres-, ha prometido completar proyectos ya en marcha como el Memorial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria y leyes como las de Memoria Histórica y centros de culto, ha sido más cautelosa sobre la patata caliente que supone la gestión de Prisiones o el nuevo centro de refugiados de Vitoria y ha expresado su deseo de dar continuidad al trabajo de su predecesora, Beatriz Artolazabal. “Nos queda tarea por delante. Hay un gran recorrido que ya está hecho, lo que me permitirá no empezar de cero”, ha enfatizado Melgosa, que ha recordado que ya formaba parte del Gobierno como asesora de la anterior consejera.

En rueda de prensa, Melgosa se ha estrenado dando “gracias” al lehendakari, Iñigo Urkullu. Ha contado que le propusieron el cargo “hace unos días”, que dudó por lo que implica de “exposición pública” pero valoró que las funciones encajan con su trayectoria política anterior -en Vitoria, en Álava y en el partido- y que es un “orgullo” entrar al Ejecutivo. “Sé que tengo un reto complejo, pero es a la vez ilusionante”, ha manifestado en una primera intervención mayoritariamente en castellano pero en la que también ha respondido a preguntas en euskera.

No orilla Melgosa que accede a una macrocartera con infinidad de políticas, pero entiende que todas ellas tienen en común que “tienen que ver con las personas”. Se ha dirigido particularmente a las víctimas. A las de violencia machista en primer lugar -“cada mujer asesinada, cada mujer agredida, tendrá Justicia” y las nuevas generaciones deberán empaparse de los valores de la igualdad-, a las de la Guerra Civil y la dictadura después -ha prometido seguir buscando resto en “fosas y cunetas”-, a las del terrorismo más adelante y a las de violencia policial y del Estado al final. También ha planteado como retos de una sociedad envejecida el impulso de la natalidad y los “cuidados” a mayores y discapacitados.

Melgosa ha tomado posesión a las 9.00 horas en un acto solemne en el palacio de Ajuria Enea. Frente al lehendakari, algo nerviosa, en euskera y en presencia de un ejemplar del Estatuto de Gernika, ha asumido sus funciones como titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Urkullu ha pedido a la ciudadanía que cumpla con las disposiciones que dicte la nueva consejera y, después, ha mostrado su agradecimiento a Artolazabal por el desempeño desde que llegó a su equipo en 2016. “Has ayudado a consolidar las políticas sociales, que son el corazón de nuestro Gobierno de nuestro país”, ha afirmado Urkullu.

En Ajuria Enea han estado presentes todos los consejeros, de PNV y PSE-EE, que luego han repetido la imagen oficial del gabinete tanto en las escalinatas del palacio presidencial -una pegatina en el suelo les ha indicado cómo ubicarse conforme al protocolo- como ante el árbol de Gernika. También han acudido los miembros de la Mesa del Parlamento y el letrado mayor de la Cámara.

Melgosa es la consejera número 23 en los diez años largos de Urkullu en Ajuria Enea, que solamente mantiene de su gabinete inicial a Josu Erkoreka y a Arantxa Tapia. Es la cuarta vez en tres legislaturas que Urkullu afronta una crisis en medio de la legislatura, la tercera por motivos electorales. En 2015 salió Juan María Aburto y llegó Ángel Toña y en 2019 hizo lo propio Alfredo Retortillo, del ala socialista de la coalición, y dejó paso a Sonia Pérez. Todos estos casos fueron en febrero. Solamente se salió del guion el cese de Jon Darpón por las denuncias de irregularidades en las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018. La sustituta fue Nekane Murga.