Un nuevo modelo para las residencias de ancianos: grupos de 25 internos y siempre los mismos cuidadores

Bizkaia quiere dejar atrás el modelo que hasta ahora ha imperado en sus residencias de ancianos, con grandes instalaciones que acogen a más de 100 usuarios y una atención más bien despersonalizada, para lograr el objetivo de cara a los próximos dos años de que al menos un 35% de las residencias que pertenecen a la red foral del territorio cuenten con unidades de un máximo de 25 internos cuyos cuidadores sean siempre los mismos.

Esa es una de las claves del 'Plan para la transición en los cuidados de larga duración en Bizkaia' de la Diputación Foral. Con él, lo que buscan es que las residencias sean "lo más parecido al hogar, abiertas a la comunidad, y que den respuesta a las diversas necesidades, deseos y expectativas de las personas que requieren de apoyos". El proceso para esa transición, según ha explicado el diputado general, Unai Rementeria, va a ser "paulatino y progresivo porque esta evolución del enfoque de atención supone un cambio cultural importante y exige la adaptación de procesos y dinámicas consolidadas".

Por lo pronto, un total de 31 residencias ya han comenzado esa transformación, que implicará obras de adecuación en muchas de ellas. La Diputación ofrecerá un programa de formación a los centros residenciales a través sesiones formativas que se desarrollarán durante el último cuatrimestre de este año. Según informan desde la institución, la primera sesión tuvo lugar el pasado viernes, 17 de septiembre. El objetivo es que en 2023 el 35% de las residencias vizcaínas que pertenecen a la red foral atiendan a sus usuarios con este modelo. Para ello, la inversión en los dos próximos años será de 113 millones de euros.

Desde el sindicato ELA aseguran a este periódico que por el momento se encuentran "analizando" el proyecto por lo que "no pueden hacer una valoración del mismo". No obstante, apuntan que la "media en Bizkaia se aproxima a las 100 plazas por residencia", por lo que imaginarse pequeños hogares para cuidar a los mayores es una idea que dista de la realidad actual. "Residencias pequeñas como mucho están las municipales, pero no llegan a ser ni de lejos viviendas comunitarias", lamentan.

"Si se trata de un grupo más reducido, el trato es más personalizado"

Cerca de 20.000 personas viven en residencias repartidas por Euskadi. Actualmente, hay cerca de 160 residencias de mayores en Bizkaia, de las cuales 33 son públicas. La mayoría de ellas son concertadas, es decir, su gestor es privado, pero las plazas de los usuarios se tramitan a través de la Diputación, de la que además reciben subvenciones. También existen las que son totalmente públicas y las privadas, cuyas plazas suelen ser menores, pero el costo es mayor, llegando a ser de una media de 1.500 euros al mes en el caso de algunas residencias de Bilbao.

Nerea Petreñas es trabajadora social, pero ha trabajado durante este verano en una residencia de ancianos como monitora, donde se ha encargado de realizar labores de acompañamiento y cuidados a las personas mayores del centro. "La residencia en la que he trabajado tiene más o menos 100 usuarios, es concertada, por tanto las plazas las gestiona la Diputación. Es mucho mejor que las residencias sean más pequeñas porque la atención se va a dirigir más a ellos. Si se trata de un grupo más reducido, el trato es más personalizado. Antes de la pandemia una única monitora se encargaba de 100 residentes y había unas 10 auxiliares por planta", señala Petreñas a este diario.

N.C. es trabajadora social en dos residencias, la primera de 92 plazas y la segunda de poco más de 60. Cuenta a este periódico que la Diputación se reunió con los trabajadores de diferentes áreas y las familias para tratar de cambiar el modelo de las residencias. Sin embargo, según indica, no se reunieron con los residentes. "Es un colectivo muy a tomar en cuenta porque por ellos estamos aquí y son los que más deberían opinar", critica.

Para esta trabajadora, una residencia con grupos reducidos hace que la atención se centre más en las personas. "Quieras o no, así conoces a todos los residentes y el trato es más humanizado e individualizado. Eso en una residencia grande es más difícil. Lo que pasa es que muchas de las residencias, como una de las que yo trabajo, que era un antiguo hospital, son conventos o hospitales hechos residencias. La mayoría de ellas no han sido creadas recientemente. Se utilizan estructuras vacías que se pueden aprovechar, pero no son edificios creados exclusivamente para que sean residencias. Entonces, hay estructuras que no ayudan a la vida de los internos ni a su integración", señala.

Cuidar a los mayores sin que se muevan de sus casas

Durante la elaboración del plan, desde la Diputación de Bizkaia han realizado una serie de entrevistas con el objetivo de saber cómo mejorar la situación de los usuarios de residencias. En este sentido, el propio Rementeria ha asegurado que la mayoría de las personas entrevistadas aseguraban que en casa era "donde mejor" estaban. De ahí surgió la idea de crear centros de Día con Modelo EtxeTIC: centros que gracias a tecnologías pueden llegar a monitorizar a personas dependientes que se encuentran en sus casas sin necesidad de ir a vivir a una residencia.

El primero en llevarlo a cabo será el centro de día Etxaniz, en Bilbao, que contará con 25 personas que serán atendidas a lo largo del día en el centro, mientras a través de "tecnologías de apoyo y prevención en el hogar" monitorizarán a 750 personas que viven cerca del centro. "Se trata de aunar tecnología y cercanía", ha destacado el diputado general.

La intención es distribuir este modelo en distintos puntos del territorio vizcaíno, tanto urbano como rural. Los próximos que se abrirán será un centro nuevo en Zalla cuyo edificio ha sido cedido por el Ayuntamiento de la localidad y otro en Etxebarri, que será resultado de la transformación del actual centro de día de la localidad y dará cobertura al municipio y a la zona colindante de Bilbao. Para este proyecto la inversión de la Diputación es de 22,5 euros en tres años.

