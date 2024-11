Ordenan el desalojo de un centro cultural autogestionado en Sestao en el que vive una quincena de mujeres migrantes

Hace más de diez años un grupo de vecinos de Sestao decidió crear en las antiguas oficinas de Altos Hornos de Vizcaya (Escuela de Aprendices), ya abandonadas, un centro cultural autogestionado en el que reunirse y llevar a cabo iniciativas “desde el pueblo y para el pueblo”. Así nació Txirbilenea Kulturgunea. Desde entonces, además de las actividades culturales y sociales que han tenido lugar en ese espacio, que ha sido rehabilitado por los propios vecinos, Txirbilenea ha sido también una vivienda comunitaria para algunas de las componentes de Emakume Migratu Feministak Sociosanitaria, un grupo de trabajadoras extranjeras que se dedican a los cuidados y que tienen dificultades para acceder a una vivienda.

En total, 16 mujeres y sus familias se alojan en la primera planta del edificio a la espera de una alternativa de vivienda que según denuncian, el Ayuntamiento de Sestao, gobernado por PNV y PSOE “no les ofrece”. El pasado 30 de octubre recibieron una notificación del Ayuntamiento alertándoles de que en cinco días deben abandonar las instalaciones. “Las mujeres que habitamos Txirbilenea no somos delicuentes ni prevaricamos. Somos las mujeres que sostienen los cuidados y estamos luchando por la erradicación del empleo del hogar interno y luchando por salir de este régimen de exclavitud que se sostiene con la Ley de Extranjería”, explican a este periódico.

La organización del centro cultural detalla que han tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento, que era consciente de que en ese lugar llevan “meses” viviendo mujeres sin hogar. “En el Ayuntamiento saben de sobra, aunque digan que no, que aquí viven mujeres con sus familias sin acceso a vivienda. Lo saben desde hace meses, han sido invitados a ver el espacio en el que viven. Hemos intentado tramitar el padrón para las que no lo tienen pero nos lo han denegado”, sostienen.

Desde el Ayuntamiento de Sestao informan a elDiario.es/Euskadi de que el desalojo se produce por el mal estado de las instalaciones. “Se han iniciado los trámites administrativos para desalojar el edificio de la antigua Escuela de Aprendices de Altos Hornos de Vizcaya debido a que se encuentra en un estado de conservación peligroso que es totalmente incompatible con su utilización por parte de personas, tal y como han concluido los servicios técnicos municipales”.

“Tras hacer una visita al inmueble, los servicios técnicos han emitido un informe en el que alertan de las deficiencias que han observado y que entrañan un importante riesgo para la seguridad de las personas, razón por la cual se muestren contrarios a la presencia de gente en su interior. En este sentido, recuerdan que el edificio fue construido en los años 40 del siglo pasado y que dejó de tener actividad en los años 90, cayendo a partir de entonces en una paulatina situación de abandono”. “El primer motivo para impedir que haya gente en la Escuela de Aprendices es que”no existe ninguna medida de protección contra incendios, ni para su eventual evacuación. Sobre esta cuestión, además, advierten de la presencia de una gran cantidad de enseres que se han ido introduciendo por parte de ocupantes al interior del edificio que agrava aún más la situación de inseguridad“, indican fuentes del Consistorio.

El Ayuntamiento prosigue explicando que “no se puede garantizar que se produzcan constantes desprendimientos de materiales en cualquier parte del edificio, tanto en el exterior como en el interior que acaben golpeando a alguna de las personas que se encuentren allí”. “El Ayuntamiento ha tenido que instalar una visera en la parte exterior del inmueble para evitar que puedan caer cascotes sobre los viandantes. Los huecos de los ascensores no están protegidos, faltan barandillas en zonas con desniveles superiores a 50 centímetros, hay falta de continuidad en el pavimento, faltan los cristales en muchas ventanas y hay cristales y otros materiales desprendidos por el suelo”, recalcan.

Desde el centro cultural indican que “la culpa del deterioro del edificio es de sus gestores”, el pasado 15 de diciembre de 2022 el inmueble pasó a ser de titularidad municipal después de que el Ayuntamiento y la empresa ArcelorMittal firmaran la escritura de cesión de la propiedad. “La culpa del deterioro del edificio es de los gestores desde los años 90 hasta que entramos nosotras. Ese edificio estaba hecho polvo, lleno de basura y nosotras con nuestros brazos, fuerza y lucha lo hemos vacíado y adecuado”, lamentan.

“Nosotras no nos negamos a que arreglen el edificio. Todos los arreglos que tengan que hacer que los hagan, pero con nosotras dentro. Vamos a poner todas las facilidades del mundo, pero que no dejen a 16 mujeres y sus familias en la calle o debajo de un puente. Que no las echen y después digan que van a activar protocolos de servicios sociales porque saben desde hace meses que están ahí”, señalan.

Según indican fuentes del Ayuntamiento han tenido conocimiento “en los últimos días” de que en el edificio de la Escuela de Aprendices “están viviendo personas en situación de vulnerabilidad”. “Ante este hecho, el Consistorio les ha ofrecido que acudan a los servicios sociales municipales con el fin de estudiar cada caso concreto y ver qué recursos sociales se pueden poner a su disposición”.

El objetivo del Ayuntamiento tras el desalojo es, a través de una subvención de 3 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, contratar “un proyecto de rehabilitación energética para la Escuela de Aprendices al que seguirá la ejecución de las obras”. “En breve se van a realizar unas catas en la estructura para obtener información sobre el estado del edificio de cara a la redacción de dicho proyecto de rehabilitación. En paralelo a este proceso, el equipo de Gobierno sigue manteniendo conversaciones con distintas instituciones públicas para pulsar su interés en participar en la rehabilitación del edificio”, concluye el Ayuntamiento.

Para evitar el desalojo, “buscar una solución conjunta y no dejar que las instituciones sigan con su abuso de poder” el centro cultural Txirbilenea y Emakume Migratu Feministak Sociosanitarias han convocado una manifestación este sábado 2 de noviembre a las 19:00 horas en la plaza del Kasko de Sestao y una asamblea abierta el lunes 4 de noviembre, a las 18:30 horas en Txirbilenea.