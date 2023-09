Ortuzar recuerda a Sánchez que “no ha ganado las elecciones” y le emplaza a “abrir la ventana hacia más autogobierno” para Euskadi

El presidente del PNV Andoni Ortuzar ha recordado a Pedro Sánchez que “no ha ganado las elecciones” y que para mantenerse en La Moncloa “precisa el apoyo vasco y catalán”. Por eso ha emplazado al líder socialista a que “abra de verdad un proceso de diálogo político que permita avanzar en el autogobierno y en el progreso” para Euskadi. En un acto en Zarautz en el que el PNV ha arrancado el curso político, Ortuzar ha señalado que en estos momentos, hay “una ventana de oportunidad para avanzar políticamente” porque “hay necesidad política”. “La tenemos que intentar abrir”, ha señalado. Una “oportunidad” a la que también se refirió el lehendakari al pedir cambios en el modelo de Estado tras el Consejo de Gobierno del pasado martes, aunque Ortuzar no se ha referido a Urkullu en ningún momento, ni tampoco a la recuperación de su propuesta de “convención constitucional”.

Ortuzar ha recordado en su intervención que durante la pasada legislatura ya reclamaron al Gobierno de Pedro Sánchez “voluntad política para hablar del reconocimiento nacional de Euskadi y de las otras naciones que componen el Estado. Esa voluntad política no se dio, desafortunadamente”. Sin embargo, ha recordado que “ahora hay necesidad política. Necesidad política de Sánchez” para mantenerse en el Gobierno, “y necesidad política de Euskadi y Cataluña para avanzar en nuestro autogobierno singular y que se nos reconozca como naciones. Convirtamos esa necesidad política mutua en voluntad política para acordar los cambios y las políticas necesarias”, ha señalado. “El PSOE tiene ante sí una oportunidad histórica para construir una alternativa distinta” que “profundice en democracia, derechos y libertades, empezando por un modelo territorial respetuoso con los deseos de autogobierno de las realidades nacionales que hay en el Estado” y “responder a las demandas mayoritarias de las sociedades vasca y catalana”. “Todo este proceso puede ayudar a mejorar y democratizar aún más el modelo de Estado español, si las cosas se hacen bien”, ha indicado. Y ha recordado que “el PNV sólo pactará si es bueno para este país”.

Ha recordado, no obstante, que será “una tarea difícil” porque “sabemos que tenemos enfrente a quienes han incumplido en la pasada legislatura su palabra dada y firmada con el PNV”, ha señalado en relación con el malestar que existe el PNV con el PSOE por considerar que no se han cumplido los acuerdos suscritos en el pacto anterior de investidura. Tampoco ha escatimado críticas contra EH Bildu: “Sabemos igualmente que en este proceso hay más actores, algunos de los cuales han ejercido el filibusterismo político en estos últimos años en Madrid. Y os pongo como ejemplo la famosa Ley de Vivienda. El tiempo nos está dando completamente la razón. Ahora Esquerra también va a recurrir la ley ante el Constitucional, pero entonces su socio Bildu manipuló y mintió sobre nuestra posición, haciéndonos un daño considerable ante la sociedad en un tema muy sensible”, ha criticado.

En lo que se ha mostrado Ortuzar categórico es en su decisión de no apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijóo: “El 24 de julio -tras las elecciones- dejamos clara cuál era nuestra posición y también lo que no íbamos a hacer, que era dar nuestro apoyo ni efectivo ni tácito a un Gobierno involucionista”, y ha insistido en que Vox está dentro de la ecuación del PP. “ Vox es un elefante que está en medio del pasillo, y por mucho que quieran no lo pueden esconder”. Pero, además, ha recordado que la línea argumental del PP antes y después de las elecciones es “una línea muy dura, durísima, contra cualquier modificación del modelo de Estado y del reconocimiento nacional de Euskadi y Cataluña. Y también una línea regresiva en temas sociales en los que se avanzó la pasada legislatura. Ahí no están ni Euskadi, ni la democracia: por lo tanto, tampoco puede estar el PNV”.

No obstante ha rechazado que se les quiera alienar al eje de la derecha o de la izquierda en lo que ha denominado “el teatrillo madrileño” en el que se están convirtiendo las negociaciones para la investidura: “El PNV no se va a dejar etiquetar”, ha dicho. “Ni izquierda ni derecha: Euskadi y democracia, autogobierno y progreso. Este es el sitio del PNV y de ahí no nos van a mover”, ha insistido.

También ha cargado en su intervención contra los sindicatos que amenazan con la “huelga preventiva”, en clara alusión a ELA y LAB. “Son claramente huelgas con fines políticos y su objetivo es tensionar a la sociedad y que se vuelva contra las instituciones. Habrá que hacerles frente y desenmascarar sus verdaderas intenciones”.