Otegi pide “recuperar la estatalidad” y la soberanía de Euskadi tras 500 años de “resistencia”

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha instado este sábado a "recuperar la estatalidad" de Euskadi y conseguir "la soberanía", y ha afirmado que "cualquier avance" en este sentido pasa por que "se garantice y respete" el derecho de los territorios vascos y navarro a decidir libremente "qué relación quieren mantener entre ellos". "En 2022, este debate va a estar presente", ha dicho.

Durante la celebración de la Asamblea General de EH Bildu en el BEC de Barkaldo (Bizkaia), Otegi ha llamado a "recuperar" la estatalidad, y la soberanía" de Euskadi "tras 500 años de resistencia", haciendo referencia a la batalla de Amaiur (Navarra) de 1522. "No porque seamos amantes de las banderas y singularidades, sino porque los ciudadanos necesitan saber que la protección que necesidades básicas están garantizadas", ha apuntado. Otegi ha reiterado así que "la soberanía no son valores ni banderas ni identidades", recoge Europa Press. "Queremos decirlo todo aquí. Euskal Herria es una nación que se debe respetar. No somos ni menores de edad ni estamos incapacitados. Lo queremos tener todo en nuestras manos", ha manifestado.

Además, ha advertido de que "cualquier avance" en la recuperación del autogobierno "pasa por que se garantice el derecho de los territorios vascos y navarros a decidir libremente qué relación quieren tener entre ellos, un debate que "estará presente en 2022". "No es un debate caprichoso. Es un debate que habla de los problemas de la gente. 500 años y cada vez somos más por recuperar el Estado de Navarra y el Estado de Euskal Herria", ha sostenido.