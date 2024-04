Otxandiano cree “irresponsable” que se rechacen los puentes que tiende EH Bildu: “El país no se puede construir a espaldas de nadie”

El candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha considerado “una irresponsabilidad” que el resto de formaciones “rehúyan cualquier espacio de encuentro” con la izquierda soberanista. “Eso es una irresponsabilidad porque este país no se puede construir a espaldas de nadie y hacen falta espacios de encuentro. Este país no se puede gobernar con mayoría absoluta, pero tampoco con coaliciones cerradas o excluyentes”, diagnostica. En paralelo, la coalición ha confirmado que el presidente catalán, Pere Aragonès, de ERC, cerrará con ellos la campaña de cara al 21 de abril.

En un acto político en Santurtzi en el que Otxandiano ha estado acompañado por el coordinador general, Arnaldo Otegi, el candidato ha insistido en que su formación quiere “construir puentes y no trincheras”, porque “no se puede construir este país a espaldas de nadie”. “No cerramos la puerta a nadie, lo que queremos hacer es abrir las ventanas”, ha dicho. Pero ha lamentado que sólo obtienen la respuesta negativa del resto de formaciones ha dicho: “Ayer se vio en debate”, ha resumido. “Rehúyen cualquier espacio de encuentro”, lo que ha considerado “irresponsable” porque “hace falta una política de cooperación”.

Otxandiano ha considerado que se está “replicando” en Euskadi “las formas de hacer política que son propias de Madrid”, las de “embarrarlo e intoxicarlo todo”. “Creo que es un error, porque este país no es Madrid, y las vascas y los vascos no necesitamos una política basada en la mentira en la descalificación y en la confrontación por la confrontación”, entiende. Frente a ello, ha defendido que EH Bildu representa “la política con propósito”. “Hemos demostrado la capacidad de llegar a acuerdos en muchos sitios con diferentes, pero siempre con propósito”, sostiene.

En este sentido, ha reiterado una idea que ha repetido más veces a lo largo de la campaña: “Nosotros no intercambiamos cromos. Independientemente de lo que pase el 21 de abril, nuestra política no va a cambiar en Madrid porque nosotros hacemos política con propósito, no intercambiamos cromos no pertenecemos a esa política convencional”.

Otxandiano a señalado que desde otras formaciones se descalifican sus propuestas con “mentiras, tergiversación y lanzando mensajes de miedo”. “Los ataque desmedidos de algunos confirman nos confirman su miedo al cambio político. Nos confirman que es posible este 21 de abril”.

Por su parte, Otegi, ha señalado que el país y los problemas que tiene “exigen de un cambio político que no puede venir de la mano de los que nos han traído hasta aquí, porque los que han generado los problemas son ellos, los que han tomado las decisiones que han traído Osakidetza hasta aquí”. “Los que ponen en riesgo los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas, los derechos de nuestros nietos y nuestras nietas, los que juegan con la salud, los que juegan con la educación, los que juegan con la identidad nacional de este país, . Los que juegan con la redistribución de la riqueza en este país, no somos las gentes de la izquierda soberanista. Son aquellos que defienden que nuestros derechos pueden ser objeto de negocio en este país y los que ponen en riesgo, los que piensan que el mercado es el que garantiza los derechos de este país frente a nuestro proyecto, que es de un país honesto con una administración pública honesta, que piensa que con la salud con la educación y con los derechos sociales no se hace negocio”.