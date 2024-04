Zapatero pide a EH Bildu que reconozca “cuanto antes” que “el terrorismo es terrorismo”

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado que “el terrorismo es terrorismo” y ha pedido a la izquierda abertzale que “lo reconozca cuanto antes”. En un mitin en Barakaldo, en el centro cultural Clara Campoamor, junto al candidato a lehendakari Eneko Andueza, Zapatero se ha referido, aunque sin nombrarlo, a las manifestaciones del candidato de EH Bildu Pello Otxandiano, que en una entrevista no quiso reconocer a ETA como organización terrorista. “Nosotros llamamos a las cosas por su nombre”, ha dicho el expresidente, en cuyo mandato llegó el final de la violencia.

“El golpe de julio de 1936 fue un golpe de Estado, el franquismo una dictadura horrible y el terrorismo fue terrorismo. Los que no llaman a las cosas por su nombre acabarán haciéndolo”, ha vaticinado, aunque ha instado a que “lo hagan cuanto antes”. “Se lo merece la convivencia, se lo merece Euskadi, pero sobre todo, se lo merecen las víctimas”, ha dicho. “Tenemos una democracia que abraza a todos. Que permite la convivencia de todos, permite la defensa de todas las ideas. Y la mejor manera de preservarla siempre es la reconciliación, el encuentro y el respeto a la verdad de la historia”, ha recordado.

En el acto electoral, en el que estaba presente Patxi López, Zapatero se ha dirigido directamente al lehendakari: “Tú y yo aquí dejamos la firma del fin de la violencia, del terror y del drama, con inteligencia. Vamos a seguir haciendo esa tarea de servir a la convivencia”. En su intervención, el expresidente ha señalado que los socialistas están detrás de una Euskadi con un “modelo de país de paz, de autogobierno de respeto al pluralismo de Euskadi como nunca la historia” y ha asegurado que no puede saber “quién va a ser el próximo lehendakari, pero sí que quien va a mandar es Eneko”, ha dicho.

El candidato a lehendakari, Andueza, ha señalado que PNV y EH Bildu “tienen una agenda oculta” basada en sus aspiraciones soberanistas, y ha lamentado que se nieguen ahora a concretar si pretenden “plantear de nuevo el derecho de autodeterminación”. Andueza ha recordado que durante el debate celebrado ese martes en ETB2 se lo preguntó sin éxito: “Se lo pregunté en el debate a los dos, a Pradales y a Otxandiano, si pretenden volver a plantear el derecho de autodeterminación, ponernos en la pista de despegue de la independencia. Y los dos rehuyeron la respuesta porque no quieren decir la verdad, porque tienen una agenda oculta. Pero Euskadi no está para aventuras, la ciudadanía vasca no quiere aventuras”, ha advertido Andueza.

Ha recordado “lo que ha pasado en Catalunyaa estos últimos años” y ha cuestionado si “los vascos y las vascas quieren lo mismo”. “¿De verdad es necesario tensionar, dividir a esta sociedad?, ¿de verdad piensa alguien que los socialistas lo vamos a permitir? Por supuesto que no. Nosotros vamos a ser el freno a unas aventuras que Euskadi no quiere, no lo vamos a permitir”, ha señalado.

Andueza ha hecho un llamamiento a concentrar el voto de la izquierda -por Sumar y Elkarrekin Podemos Alianza Verde- en torno al PSE-EE, porque es único con posibilidad de tener influencia en el Parlamento Vasco y “no debe perderse ningún voto”, ha dicho. También se ha dirigido a “todos las votantes del PNV que están decepcionados con la gestión que han llevado a cabo esta legislatura en cuestiones fundamentales como la Sanidad y la Seguridad y que, además, no quieren aventuras soberanistas”.

Por su parte, Patricia Campelo, candidata por Bizkaia, ha señalado Euskadi se merece “un Gobierno de izquierdas, que no niegue el pasado, porque es fundamental para entender el presente y encarar el futuro, y que sobre esa base tenga un proyecto que de soluciones a los problemas reales de las vascas y los vascos”.