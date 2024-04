Palabra de candidato: los libros (y artículos) firmados por cada uno de los candidatos a lehendakari

Los candidatos a lehendakari en las elecciones que se van a celebrar en Euskadi el 21 de abril han escrito, y mucho. Imanol Pradales, que aspira a relevar a Iñigo Urkullu como lehendakari del PNV, es autor de una obra sobre la estructura social del empleo y ha publicado también en varias revistas sobre el desempleo y sus consecuencias sociales. Eneko Andueza, del PSE-EE, ha dedicado muchas páginas a aportar una visión de la tauromaquia desde la barrera de izquierda y se ha sumergido también en la biografía de figuras relevantes del mundo de la ganadería de toros, todo con el objetivo, según confiesa él mismo, de “eliminar complejos” con respecto a esta práctica y librarla de ataduras ideológicas. Más a la izquierda, Miren Gorrotxategi, que es profesora de Derecho Constitucional y ahora encabeza las listas de la coalición Elkarrekin Podemos Alianza Verde, ha escrito una larga lista de 'papers' académicos de temática jurídica: desde las implicaciones jurídicas que la libertad religiosa tiene en la alimentación hasta la laicidad en la provincia canadiense de Quebec. Alba García Martín, la elegida para ser la cara visible de Sumar, ha escrito en este mismo periódico tribunas sobre racismo y feminismo, entre otros temas.

También los hay que han aprovechado la precampaña electoral para sacar a la luz su nuevo libro. Así, Pello Otxandiano, candidato de EH Bildu, ha esbozado en las páginas de 'Begirada' las principales aristas de su cosmovisión política, con preguntas y respuestas para asomarse al futuro con “una mirada” que se muestra también crítica con la gestión que se ha hecho hasta ahora de Euskadi, pues entiende que se ha guiado por la inercia. Si el prólogo del libro de Otxandiano lo ha escrito Arnaldo Otegi, Javier de Andrés, del PP, estuvo de igual manera arropado por su líder, Alberto Núñez Feijóo, que participó en la presentación que de su nuevo libro hizo el 'popular' en la Sociedad Bilbaina. En su caso, De Andrés explora la historia de la “pulsión entre la centralización y la descentralización administrativa” en España. Lo que sigue es un repaso a los libros firmados por cada uno de los candidatos.

Imanol Pradales (PNV)

El único libro firmado por Imanol Pradales, candidato del PNV a relevar a Iñigo Urkullu al frente del Gobierno vasco, lleva el título de 'Estructura social del empleo en la CAPV: transformación del trabajo y zonas de empleo' y es el resultado de la revisión y ampliación de su tesis doctoral, que abunda en “un enfoque comparado” de esa estructura social. Le mereció el premio Realidad Social Vasca, que reconoce, según las propias bases, la calidad, el rigor científico-técnico y la innovación que suponga en el campo de la investigación. El libro se centra en ofrecer las claves teóricas que explican cómo se ha transformado el trabajo en las sociedades modernas. Entre los pilares del nuevo marco de empleo, se estudian, entre otros “pilares”, la búsqueda de la estabilidad internacional, la “soñada estabilidad macroeconómica” y la estabilidad y la cohesión social. Dentro del marco del “empleo reformulado”, explora el “golpe de timón” en el rumbo de la orientación económica y un nuevo modelo organizacional para la producción.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Pradales también ha publicado en revistas como la de la Asociación para el Progreso de la Dirección, 'Mundaiz' y 'Norte de Salud Mental'. “La experiencia del desempleo [en la adolescencia y juventud], la falta de trabajo, y lo que es más importante quizás, el concepto de 'descomposition', de falta de socialización en la ética del trabajo (por cuanto que numerosos adolescentes que finalizan o abandonan sus estudios caen, de manera irreversible, en situaciones de desempleo) puede provocar, con el tiempo, un deterioro imprevisible de la salud mental de los afectados”, se puede leer en un artículo escrito para esa última publicación. Unas líneas más abajo, señala también que la falta de empleo aboca al afectado a una “victimización” que se traduce en un “sentimiento de estigmatización” y en la falta de recursos no solo económicos y financieros, “sino también sociales”. “Tenemos, por lo tanto, la responsabilidad de implementar las políticas necesarias, no sólo para combatir el desempleo juvenil, sino también —y esto es especialmente importante en Euskadi— para combatir los crecientes niveles de precariedad en el empleo, por cuanto que ambos fenómenos son parte del sustrato de ese concepto más amplio que es el de la exclusión social”, apostilla.

Pello Otxandiano (EH Bildu)

Antes de ser el elegido para encabezar la plancha de EH Bildu en las elecciones de este 21 de abril, Pello Otxandiano fue uno de los ideólogos de Sortu desde su legalización y ha estado a cargo del diseño de la estrategia educativa o económica de la coalición. De cara a los comicios de este año, Otxandiano ha plasmado su visión en un manifiesto político que ha titulado 'Begirada', pues se presenta como “una mirada al país para el futuro”. Las apenas ocho decenas de páginas están prologadas por Arnaldo Otegi, que señala que “no es habitual que un candidato plasme sus reflexiones en forma de libro antes de una campaña electoral” y que el resto preferirá decantarse por “el regate corto, el tuit más imaginativo o el insulto más zafio como herramientas para el debate político”. Ve las ochenta páginas escritas por Otxandiano como una forma de “elevar el nivel del debate, de serenarlo, de hacerlo popular sin renunciar a su complejidad”. Decenas de personas en Euskadi han recibido estas semanas un ejemplar en su buzón postal.

Ya en sus propias palabras, Otxandiano pinta un mundo que se está “acelerando” con una sucesión de “acontecimientos globales de importancia histórica” que “se solapan en una secuencia vertiginosa”. “Las guerras imperialistas, la emergencia climática, el agotamiento de los recursos energéticos baratos, el auge de la extrema derecha o la crisis de un sistema económico regido por la especulación parecieran indicar el ocaso de una civilización, o cuando menos el fin de una era de la globalización capitalista”, vaticina. En su análisis del cómo se ha llegado hasta aquí, habla de que en Europa en general y en Euskadi en particular se ha gestionado con “inercia” —y pone como ejemplo lo que antecedió y sucedió al derrumbe del vertedero de la localidad vizcaína de Zaldibar, que se saldó con dos trabajadores muertos—, que no se ha sabido preparar el futuro —“Josu Jon Imaz, actual consejero delegado de Repsol, [...] manifiesta una opinión contraria al marco europeo para la descarbonización— y que el clientelismo se ha vuelto endémico con casos como el de De Miguel.

Ese es el diagnóstico, pero ¿y el tratamiento? “Es necesaria una regeneración política. Al igual que ocurre con los dispositivos electrónicos, el sistema operativo se nos ha quedado obsoleto a la hora de utilizar las aplicaciones que necesitamos en este siglo XXI. Hay que actualizar el sistema operativo vasco. No se trata de un cambio de imagen, ni algo que pueda plantearse como un simple relevo generacional, sino de un proceso que debe conducir a una renovación política a fondo”, resume Otxandiano, que se propone dar respuestas actualizadas a las viejas preguntas. ¿Cómo garantizar la igualdad social? Con un nuevo Marco Vasco de Relacionales Laborales, con, entre otras cuestiones, un salario mínimo interprofesional que se ajuste a la “realidad socioeconómica”. ¿Cómo recrear la identidad nacional? “Ante este momento crucial en la historia de la humanidad, urge construir una poderosa narrativa de país como mínimo común denominador entre quienes reconocemos a Euskal Herria como sujeto político dueño del derecho a decidir”, abunda, y pide articular “una narrativa que dibuje un suelo común”. Habla también de incluir en esa construcción de la identidad nacional “una base mínima con respecto” al pasado que “rentabilice en términos de país un ciclo de construcción nacional que ha pivotado sobre estrategias divergentes”.

Otxandiano esboza una hoja de ruta que pivota sobre lo que denomina seis “retos públicos”, que son, en sus propias palabras: reforzar la soberanía estratégica, transformar las estructuras de bienestar, hacer frente a la emergencia ecológica, renovar los sistemas de conocimiento, reproducir la identidad nacional y crear un modelo de seguridad propio. Y, para todo ello, “articular, organizar y poner en marcha” nuevas mayorías.

Eneko Andueza (PSE-EE)

Eneko Andueza, que encabeza las listas de PSE-EE para estas elecciones, defiende la práctica del toreo, que cree que “no sesga ideológicamente”, con la palabra tanto hablada como escrita. “Creo que ha habido partidos que han intentado patrimonializar la tauromaquia para sacar un rédito político, especialmente en los últimos tiempos lo ha hecho Vox y de alguna manera por parte de la izquierda se ha tenido cierto complejo en defender que eso es patrimonio de todo el mundo, independientemente de cómo piense. Eso ha hecho que se tienda a ligar a la derecha con la tauromaquia, cosa que es un error de principio a fin”, comentaba a este periódico hace cuatro años. Para defender que la afición por la tauromaquia no depende ni de ideologías ni de edades, ha publicado la obra 'Los toros desde la izquierda', en la que se afana en “la ardua labor de eliminar complejos” y en luchar contra los intentos de apropiación de “un patrimonio que no es de nadie y a la vez pertenece a todos”.

“La tauromaquia, independientemente de que nos guste más o nos guste menos, es una fuente de riqueza muy importante para este país porque como sector cultural aporta a las arcas generales y a las autonómicas un dinero que no es nada desdeñable y eso no tiene ningún reflejo en los Presupuestos Generales del Estado. Se puede decir que es una industria que da pero no recibe, porque hay muchos mitos en torno a las subvenciones que recibe”, abundaba en la entrevista con elDiario.es/Euskadi. Con la misma temática de fondo, Andueza ha puesto también negro sobre blanco dos historias más. Escribió sobre la vida de José Cruz Iribarren, conocido como 'Joselillo', ganadero vizcaíno que se destacó como relevante impulsor de las corridas en la bilbaína plaza de Vista Alegre, a la que de su mano llegaron figuras como José Luis Galloso y el Niño de la Capea. Y también ha dedicado palabras a rememorar la trayectoria de Dolores Aguirre, igualmente vizcaína y dueña de la ganadería de su nombre, habitual en el cartel de los encierros de los Sanfermines.

Más allá de los toros, Andueza también ha publicado 'Jóvenes sin juventud', libro con el que se sumerge en su juventud, que se desarrolló entre el terrorismo de ETA. “El día que ETA anunció el abandono definitivo de la violencia, el 20 de octubre de 2011, declaré que a partir de entonces la nuestra iba a ser una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria”, ha pronunciado más de una vez, y en las páginas que conforman el libro ahonda en la memoria desde un punto de vista personal, con un vistazo a los jóvenes que se significaron políticamente contra la banda terrorista y se vieron abocados al destierro social. “Explora la tensión entre el deseo de cualquier joven de irse de fiesta, de vivir sin pensar en el futuro y el peligro real de convertirse en una víctima más de la violencia extremista”, puede leerse en la contracubierta.

Javier de Andrés (PP)

Javier de Andrés, cabeza de cartel del PP, acaba de presentar libro, y lo ha hecho apadrinado por el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que también lo ha prologado. El libro, según explicó el propio autor, se escribió durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, pero ha visto la luz ahora, a las puertas de las elecciones. “He querido transmitir qué desvela España a lo largo de los siglos en esa pulsión entre la centralización y la descentralización administrativa que eso tiene y qué significa ahora mismo para nosotros y lo que pueda significar en el futuro”, explicó De Andrés hace dos semanas cuando presentó el libro en la Sociedad Bilbaina en un acto a medio camino entre lo promocional y lo electoral.

¿La idea central del libro? Que en España “se ha vivido con mucha naturalidad un Estado descentralizado que nace como la suma de distintos reinos con sus propias Cortes y su propia idiosincrasia”. Libertad para vivir la naturaleza propia de cada porción de España al mismo tiempo que se compartía un proyecto con el conjunto. “Este hecho, modernizado, viene a ser semejante a lo que es en el siglo XXI”, apostillaba.

Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos Alianza Verde)

Miren Gorrotxategi, candidata de Elkarrekin Podemos Alianza Verde, es profesora titular de Derecho Constitucional en al UPV/EHU y se ha prodigado en la publicación de artículos académicos de temática variada en revistas como 'Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía' y 'Revista de estudios políticos'. Ha escrito, por ejemplo, sobre las implicaciones jurídicas que la libertad religiosa tiene en la alimentación y sobre cómo ello se plasma en la vida de las personas migrantes. “Se trata de saber si el análisis de la normativa española permite a las personas pertenecientes a las minorías religiosas reclamar que les sean servidos alimentos que no contravengan sus costumbres religiosas, cuestión que adquiere un interés especial en relación con el pluralismo religioso derivado de la inmigración”, se propone.

Gorrotxategi mira en repetidas ocasiones a Quebec, una de las diez provincias de Canadá y peculiar entre ellas por tener una identidad diferenciada. La ahora candidata ha puesto la lupa en el interculturalismo que allí se da y también en la integración de los inmigrantes. Habla de reivindicar “la juridicidad de la laicidad”, y ha trazado paralelismos entre la provincia canadiense y España, que también se enfrenta, según sus conclusiones, a las cuestiones que plantean “el alcance del derecho a la diferencia, los límites a la intervención del estado en el ejercicio de la libertad religiosa [y] los límites de la libertad religiosa en el marco de los valores fundamentales de nuestra sociedad”.

Alba García Martín (Sumar)

Licenciada en Psicología, Alba García Martín fue la coordinadora de SOS Racismo en Bizkaia y ha trabajado con diversos colectivos y en centros de acogida, además de destacarse en el activismo feminista. Ha firmado varias tribunas en elDiario.es/Euskadi. Escribió, por ejemplo, cuando Luis Rubiales le dio el beso no consentido a Jennifer Hermoso. “Todas lo tuvimos claro cuando vimos las imágenes de Rubiales abalanzándose sobre Jenni Hermoso; nuestras reacciones eran viscerales, molestas, altas y claras. Reacciones que no gustan, las de 'malas feministas', las que traen detrás ese '¡ay, chicas, cómo os tomáis todo, ya no se puede hacer o decir nada, pobre hombre, ¡si tiene hijas!”, se podía leer en aquella tribuna. “Nuestra reacción como mujeres fue tajante, no titubeamos ni necesitamos escuchar versiones. Nos quedamos pegadas a la tele y sabíamos sin duda lo que era aquello. No era un besito fraternal, ni consentido, ni de colegas. A las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre: aquello era una agresión sexual, era abuso de poder, y probablemente fuera la punta del iceberg”, abundaba.

Ha escrito también sobre las llamadas paradas racistas y de cómo la Policía “para, increpa, insulta y descalifica” guiándose por el racismo institucional. “¿Cómo puede ser que se esté sacando pasta de la gente que no tiene ni para la compra semanal? ¿Cómo es posible que se esté multando a la gente que no tiene ningún tipo de ingreso? Gente que sin poder salir a ganarse el pan no puede pagar la luz o el alquiler. Gente que está en los márgenes, en la precariedad, en el no derecho a nada, y ahora está en el maltrato y racismo institucional y en el abuso de poder”, se preguntaba. “¿Cómo es posible que la Policía, que está para protegernos a todas, maltrate y abuse de esta manera?”, apostillaba.