El PNV acusa de electoralismo a la oposición por llevar al Parlamento críticas a la Sanidad pública

Cuarenta y un días después, el Parlamento Vasco ha vuelto a celebrar una sesión plenaria, la primera de un 2023 en que acumulará parones por las elecciones locales y generales además de los períodos “inhábiles” de enero, julio, agosto y la primera mitad de septiembre. Y, tras el homenaje anual a Gregorio Ordóñez, víctima de ETA, ha retomado los debates casi donde los dejó, muy centrados en la situación de la Sanidad pública. El PNV ha ironizado que cada bombilla que se funde en un centro de salud, cada paciente que tiene un retraso un poco más largo de lo habitual o cada gotera en un hospital es motivo de una iniciativa crítica de la oposición, pero la mayoría absoluta que suma su coalición con los socialistas se ha conjurado para que no prosperen los planteamientos sobre la crisis de la OSI Donostialdea o sobre la comarca del Bidasoa, la de Irún y Hondarribia y cinco villa del norte de Navarra.

En el primer punto del orden del día, PP+Cs buscaba que se abriera “una reflexión en relación con la gestión que se está realizando en los últimos años del servicio público vasco de salud”. EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU tenían también planteamientos de exigencia para la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, presente en el hemiciclo. Pero la mayoría gubernamental ha sacado adelante un texto alternativo y genérico que se limita a pedir a Osakidetza que “continúe recorriendo” la senda del “diálogo” buscando “siempre” la “mejora de la prestación sanitaria”.

En el segundo punto, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU -apoyada por PP+Cs- querían un “compromiso con la Sanidad pública, universal, cercana y de calidad” y, particularmente, lograr que se atiendan las reivindicaciones de los profesionales y pacientes de la OSI Bidasoa con un “calendario de inversiones” y medidas como “garantizar la continuidad del ambulatorio de Irún Centro” -modernizado porque data de 1954- o un tercer ambulatorio en esa localidad, concretamente “en Oñaurre”, ya que el de Dumboa, el más reciente, es de la década de 1990. Era una consecuencia de ver insuficiente la propuesta del Gobierno vasco de sustituir el viejo ambulatorio por un nuevo espacio, sin plantearse nuevas instalaciones.

Pero, de nuevo, los partidos de Gobierno han sacado adelante una alternativa genérica. “Los retos más importantes a los que se enfrenta el sistema de atención sanitaria son el envejecimiento de la población y la necesidad de incorporar al sistema público las innovaciones que la investigación y la experiencia aportan al cuidado de la salud de forma equitativa. Para dar respuesta a esos retos, el Parlamento Vasco insta al Departamento de Salud y a Osakidetza a que defina, dentro de la red asistencial que constituye Osakidetza en todo Euskadi, la cartera de servicios sanitarios y el plan funcional de lrún y su comarca”, se ha acordado. David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU, ha lamentado que algunas de las propuestas de la oposición las comparte en la comarca el PSE-EE, que gobierna en Irún con José Antonio Santano, precisamente en coalición con la formación de izquierdas y enfrentado al PNV.

“Es la campaña electoral”

“Estamos ya en campaña electoral. Y aunque la oposición no lo cita, esa situación del calendario sí se nota. Se nota por todas partes. Y se nota como algo pesado que todo lo dirige y orienta hacia un mismo objetivo: desgastar a quien gobierna para ver la tajada que cada cual puede sacar de esa crítica, aunque no esté basada en algo sustancioso o en sucesos suficientemente reflexionados. Da lo mismo. Estamos en campaña y cualquier bache lo convertimos en socavón. Un ochote cantando en la calle lo tornamos en masiva manifestación. Y un inocente gas vertido sin mala intención después de una alubiada lo señalamos como insoportable fuga contaminadora de la población ocasionada por la incompetencia de la Administración. Es la campaña electoral”, ha despachado Luis Javier Tellería, del PNV.

El PSE-EE, crítico en otros momentos con la gestión sanitaria del PNV, ha cerrado filas. Aunque Ekain Rico ha avisado en un mensaje que ya había lanzado en otras ocasiones: “Nuestra apuesta pasa por una Osakidetza que garantice los altísimos estándares de calidad que la Sanidad pública vasca ha tenido a lo largo de su historia y por una salud más cercana al ciudadano, tal y como recogimos en el acuerdo de Gobierno. Como todos saben, cualquier actuación en otro sentido no será compartida por nosotros”. Sobre Irún y las aparentes contradicciones entre su posición municipal y autonómica, Rico ha indicado que el diálogo en relación a la OSI Bidasoa ha dado “frutos” y ha apelado a continuar con ese trabajo.

Tras la votación, y arropados por parlamentarios de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs, miembros de la plataforma Osasun Bidasoa -con una cuarentena de asociaciones detrás- han lamentado el resultado. Particularmente, han afirmado que les hubiese gustado el apoyo de los socialistas a la iniciativa para mejorar la atención en la comarca. Manel Ferran, portavoz y exresponsable de uno de los centros de salud de la zona, ha avisado de que se tarda “300 días” en hacer una ecografía y “220 días” en ir al Traumatólogo y ha ironizado que no hay espera en Urología porque, simplemente, no hay urólogos. “Defendemos una Sanidad pública de calidad”, han recalcado para describir que hay espacios con “barracones” donde se presta atención. Reclaman soluciones inmediatas, no a largo plazo.