El PNV aprobará la Ley Audiovisual del Gobierno de Sánchez tras pactar un refuerzo para euskera, catalán y gallego

El PNV ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la Ley Audiovisual, según ha anunciado este lunes. “Salva los tres grandes objetivos de proteger y defender el autogobierno, preservar la autonomía de EiTB y garantizar la presencia del euskera en el nuevo marco audiovisual”, han explicado el portavoz 'jeltzale' en el Congreso, Aitor Esteban, y el también diputado Joseba Agirretxea. No es la “ley ideal” pero el pacto es “satisfactorio”, ha explicado el partido nacionalista, que cree haber orillado los “riesgos” más importantes.

El PNV, sobre Juan Carlos I: "No sé qué han inventado para que vuelva, pero la vergüenza no va a desaparecer"

Saber más

En materia lingüística, el PNV ha destacado que habrá “una presencia obligatoria mínima” para el euskera en cuotas de emisión y financiación al establecer, en distintos apartados del proyecto de Ley, un “criterio de cuota poblacional y un mínimo del 10%” para cada una de las lenguas de las comunidades autónomas. De este modo, ha explicado, “en vez de quedar abierto para que se pueda elegir, el euskera tendrá también una presencia obligatoria”, informa Europa Press.

Asimismo, en materia de contenidos doblados y subtitulados en lenguas de comunidades autónomas, el PNV ha introducido que, en los contenidos infantiles, “tanto el prestador público como los privados estatales tengan que ofrecer en sus servicios temáticos infantiles y en sus catálogos de programas contenidos doblados al euskera, catalán y gallego dirigidos a un público de hasta 12 años y esas versiones estén disponibles durante todo tiempo que ese contenido se encuentre disponible en sus servicios”. Además, ha explicado, se recogerá que “los prestadores estatales ofrecerán contenidos doblados y subtitulados al euskera, catalán y gallego para el público general”.

Agirretxea ha señalado que el PNV ha logrado “más de lo que pensaba” al inicio y “es un pasito más”, y ha indicado que no ha querido “hacer sangre” con el hecho de que la ley contempla su aplicación a operadoras en el Estado, mientras que las operadoras “a la carta” que no tienen sede en el Estado no pueden ser “condicionadas a nada”. El PNV, que no comparte la interpretación sobre la Directiva europea en esta materia que hace el Gobierno, ha introducido, mediante sus enmiendas, “un compromiso de corresponsabilidad” para que “de voluntad propia y bajo unos parámetros se empiece a conseguir que también puedan empezar a emitir” obras en lenguas autonómicas.

El PNV llegó a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, si bien finalmente la retiró tras conseguir que el Gobierno “se moviera” y estuviera “dispuesto a entablar conversaciones” ante una texto que, para los jeltzales, era “absolutamente centralista, con una falta de respeto total al autogobierno vasco”, que pretendía actualizar el marco legal “pero de espaldas a las nuevas formas de comunicación y saltándose el modelo de gobernanza de EiTB”, y necesitaba “un empuje” en promoción del euskera.

En palabras de Agirretxea, aunque el proyecto “ideal” para el PNV sería el que recogía su enmienda a la totalidad, el acuerdo es “bastante mejor” de lo que el proyecto del Gobierno recogía. En concreto, el PNV había presentado 58 enmiendas que se negociaron “a cara de perro” y, de ellas, 45 han sido aceptadas y 10 “pueden ser objeto de transacción” hasta que el jueves se cierre en comisión el proyecto de ley, ha apuntado.

Según ha explicado el diputado vasco, tras el acuerdo alcanzado, se logra, frente a la “primacía muy acusada a la autoridad audiovisual estatal” del proyecto, que haya “una mención expresa a las autoridades competentes de naturaleza autonómica”, en el caso de Euskadi el Gobierno vasco, “desvinculando sus competencias del ámbito físico de emisión y vinculándolas a la definición del servicio audiovisual autonómico”. Asimismo, ha destacado que, en relación a los convenios formalizados por dos comunidades autónomas, se garantiza que “las emisiones de EiTB Nafarroa sean de competencia autonómica y no estatal” y también se “blinda la naturaleza pública”. Agirretxea ha criticado que el proyecto del Gobierno “entraba a saco” en la gobernanza de las televisiones autonómicas al partir del criterio de que “proceden del tercer canal”, pero EiTB “no es tercer canal”, sino que tiene “una legislación propia” porque proviene del Estatuto de Autonomía.

Los diputados del PNV han lamentado, en su intervención, la forma en la que el Ejecutivo ha planteado este proyecto de ley, que presentó “de sopetón” sin “consultar previamente”. Según ha indicado, el Gobierno “sí había hecho los deberes con otros agentes”, como las plataformas, pero “dejar a los agentes políticos para lo último no suele ser lo más recomendable porque son los que votan”. A juicio de Esteban, este acuerdo no supone “un cambio en la forma de hacer las cosas del Gobierno”, aunque ha admitido que “el Ministerio ha entendido que debía alcanzar un acuerdo”.

El portavoz del PNV ha reiterado que el Ejecutivo de Sánchez lleva en esta legislatura “una mecánica que no es la adecuada” ya que actúa “como si tuviera mayorías parlamentarias per se”. “Lanza los asuntos y luego hay que trabajarlos. Algunos se podrán trabajar y otros no, y veremos como alguno, a no tardar, seguramente lo sacará con el PP”, ha manifestado. Además, ha recordado que los casos de presunto espionaje con el software Pegasus han creado “una sensación de malestar con todos” y “un desapego evidente” con ERC, una formación “importante para generar mayorías”. “Y, si ese tema no se arregla, la consecución de mayorías parlamentarias va a ser muy complicada”, ha añadido.