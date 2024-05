El PNV hace campaña en Navarra sin sus siglas, sin su himno y cambiando la ikurriña por la bandera foral

El PNV necesita también de los votos en Navarra para retener el escaño en Europa pero, aparentemente, el precio para ello es hacer desaparecer completamente sus siglas. En la papeleta que se repartirá en los colegios navarros no estará la candidata, Oihane Agirregoitia, y en el mitin central celebrado en Pamplona en la tarde de este viernes nada era igual a los actos en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa. Las siglas PNV solamente se han mencionado en una ocasión en tres cuartos de hora y de pasada, los logos han sido sustituidos por los de Geroa Bai -la marca local que aglutina a los 'jeltzales' pero también a los Socialverdes de Uxue Barkos-, el himno era diferente al de siempre del partido, en las lonas se ha cambiado a quien será lehendakari, Imanol Pradales, por la local Amaia Arrizabalaga e incluso la ikurriña del escenario ha dejado paso a una bandera de Navarra acompañando a la enseña europea.

Ha abierto el acto político Arrizabalaga, que es del PNV y que es la referencia navarra en la lista de la coalición CEUS, en la que participan también Coalición Canaria y otros partidos pequeños. Es ella la que ha realizado la única mención a “EAJ-PNV”. Agirregoitia, que ha seguido en lo que va de campaña un mismo guion discursivo, lo ha cambiado “en la capital del viejo reino” para considerar al euskera “lingua navarrorum” y para modificar el clásico cierre de todos los actos del PNV -'Gora Euzko Alderdi Jeltzalea eta gora Euzkadi askatuta!'- por un 'Aurrera Geroa Bai! Gora Europa Solidarioaren Aldeko Koalizioa eta gora Nafarroa!'. Sí ha mencionado que la Unión Europea tendrá 27 Estados pero 31 Haciendas, y ha citado la singularidad foral de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. El presidente del PNV navarro, Unai Hualde, que también preside el Parlamento foral, ha criticado que el partido principal de la comunidad, UPN, no se presente a las europeas. Ha dicho de ellos que son “aquéllos que se quedan sin sigla en Europa por obra y gracia de su nueva líder”, en referencia a Cristina Ibarrola, que ha dado libertad de voto a sus bases.

Ha cerrado el acto la expresidenta de Navarra entre 2015 y 2019 y actual senadora, Uxue Barkos. Ella es la líder de la otra pata de la coalición Geroa Bai, un partido de reciente creación llamado Socialverdes. En el Senado no forma parte del grupo del PNV, quien precisa de la ayuda de una socialista de Guadalajara, Araceli Martínez, para poner tener grupo propio mientras Barkos está encuadrada en el grupo de Más Madrid y Compromís.

En su intervención, la expresidenta ha criticado con dureza a los socialistas. Lo ha hecho con dos argumentos. Por un lado, ha señalado que no es creíble con sus mensajes de combatir a la ultraderecha porque no se atreve a desmontar algunos engranajes del franquismo como la ley de Secretos Oficiales. Y, por otro lado, ha dicho que tampoco lo es cuando se erige en ariete contra los “bulos” cuando, según ha denunciado, le montó siendo presidenta una campaña contra el euskera basada en justamente eso. Ha recalcado que no hay defensa posible de la identidad en Navarra en Europa orillando el euskera. Geroa Bai forma parte del Gobierno de la socialista María Chivite.

El acto se ha celebrado reunido en la Taconera, no lejos de donde EH Bildu realizaba también su acto central en compañía de ERC y de BNG. Han estado presentes cargos del PNV y Geroa Bai en Navarra como las parlamentarias María Solana y Blanca Regúlez, los consejeros Mikel Irujo y Ana Ollo o el alcalde de Alsasua Javier Ollo, pero sobre todo ha supuesto un desembarco de dirigentes como Joseba Aurrekoetxea, Xabier Barandiaran, María Eugenia Arrizabalaga o Itxaso Atutxa, de parlamentarios vascos, de cuadros de EGI y hasta de la teniente de alcalde de Bilbao, Amaia Arregi, y de la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui. El presidente del partido, Andoni Ortuzar, se halla en Barcelona haciendo campaña con excargos del PDeCAT. Sin embargo, la invitada estelar ha sido la de la eurodiputada del PNV durante tres legislaturas, Izaskun Bilbao. Ha recibido la mayor ovación por su trabajo en Bruselas y Estrasburgo y se han enumerado algunas acciones concretas sobre Navarra.