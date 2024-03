El PNV pide a Aragonès que no deslice que el Concierto Económico vasco es un sistema “insolidario” con España

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, considera “legítimo” que el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, pida un Concierto Económico catalán, pero le ha pedido que “no deslice” que el sistema vasco pueda ser “insolidario”. En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Pradales ha insistido que el plan de ERC recalque que sería un marco con una aportación a la solidaridad interterritorial “dando a entender quizás” que el sistema foral no la tiene.

Por ello, Pradales ha pedido “respeto para el modelo de Concierto Económico vasco”, que “está reconocido constitucionalmente y en el Estatuto”. “Si es algo, es solidario. Primer punto de solidaridad, nosotros aportamos, siendo el 4,6% de la población en el Estado, el 6,24% de los recursos, siendo el 5,9% del PIB. Y, segundo, nosotros financiamos el Fondo de Compensación Interterritorial sin que revierta hacia Euskadi”, ha apuntado el que aspira a sustituir a Iñigo Urkullu.

También ha apuntado que, “además de la singularidad, que está reconocida y amparada en la Constitución”, Euskadi tiene “un riesgo unilateral”. “Si no lo hacemos bien, no viene el Estado a rescatar ni viene el Estado a poner dinero”, ha precisado sobre el modelo de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y también de Navarra. “Creo que es muy respetable lo que pida ERC y lo que pida el señor Aragonès, pero no nos mezclen”, ha pedido.

Ha recordado, además, que en 1977, “en pleno debate constitucional”, el PNV puso “sobre la mesa” la recuperación del Concierto Económico y quienes estuvieron en la negociación aseguran que “Catalunya tuvo la oportunidad” pero “no lo quiso”. “Bueno, cuarenta y tantos años después, si esa es la vía para avanzar en convivencia, pues bienvenida sea”, ha apuntado.

En cuanto a las elecciones, Pradales ha admitido que la diferencia entre PNV y EH Bildu está “ajustada” y existe “una pelea intensa” con la coalición soberanista “por ver quién es la opción que ganará en las elecciones del 21 de abril”. “Yo creo que vamos a ganar las elecciones, pero es verdad que hay que contraponer modelos y explicar a la sociedad vasca cuáles son los riesgos de un modelo, y cuál es la gestión y experiencia del otro, que es el PNV”, ha señalado. También ha mostrado su “desazón” por el clima político en Madrid.