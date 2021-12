PNV y PSE-EE evitan que se detenga la tramitación de la Ley Ambiental

El Parlamento Vasco, con los votos en contra de PNV, PSE-EE y Vox, ha rechazado este jueves detener la tramitación de la ley de Administración Ambiental, que, a propuesta de 'jeltzales' y socialistas, incluye la figura de los Proyectos de Interés Público Superior (PIPS) y que, según EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs, vulneran la autonomía municipal y las competencias de las Entidades Locales.

EH Bildu ha llevado a la Cámara el debate sobre los PIPS y había acordado con Elkarrekin Podemos-IU un texto en el proponía que la Cámara manifestara que la "modificación sustancial de la Ley de Ordenación del Territorio, creando la figura de los PIPS a través de una enmienda a la Ley de Administración Ambiental, ha menoscabado la plena participación informada tanto de las Entidades Locales como de los grupos parlamentarios".

Asimismo, planteaba que el Parlamento instara a los grupos parlamentarios y al Gobierno Vasco a detener la tramitación de la ley de Administración Ambiental y a oponerse a las modificaciones legislativas que "puedan vulnerar la autonomía municipal o las competencias de las Entidades Locales". Sin embargo, la enmienda transada ha sido rechazada, ya que ha contado con el apoyo de los grupos proponentes —EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU— y de PP+Cs, y el voto en contra de PNV, PSE-EE y Vox.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha denunciado que, con los PIPS, "se pretende dar patente de corso sobre el territorio a Lakua, en concreto, a Arantza Tapia que, oportunamente, tiene Medio Ambiente en su macrocartera". "Ya hemos visto lo que sois capaces de hacer pasar por proyectos y mejoras medioambientales: ¿el TAV?, muy medioambiental; ¿la incineradora?, complejo medioambiental; ¿subvencionar coches diésel?, humo medioambiental; ¿hacer fracking?, gas medioambiental; porque en los mundos de Arantxa Tapia todo es mejora medioambiental", ha criticado.

Nueva realidad jurídica

Otero ha denunciado que, con "el abuso de la técnica de la enmienda parcial, se pretende crear una realidad jurídica nueva" y que la enmienda 61 "podría ser una ley en sí misma", ya que "cambia sustancialmente" la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley de Suelo y Urbanismo, creando los PIPS "de la nada". "Nos estamos rebelando ante este atropello, ante este abuso en toda regla y los ayuntamientos también. Cada vez son más, incluso entre sus filas, quienes están poniendo el grito en el cielo", ha explicado antes de criticar que la Mesa del Parlamento ha enviado el dictamen a debate del próximo pleno del 9 de diciembre, "porque hay mucha prisa" y "quieren cambiar las reglas del juego por la puerta de atrás".

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi ha criticado que con esta nueva ley "cuando desde Lakua se quiera construir, por ejemplo, una incineradora en Bergara o una planta solar de 15 hectáreas en suelo rural alavés", los PIPS van a "poner fácil el negocio a las empresas amigas, metiendo la mano en la autonomía y competencias municipales". Tras recordar que el PGOU del Ayuntamiento de Vitoria detuvo el proyecto de pozos de gas en Subijana, ha afirmado que el Gobierno Vasco "se ha sacado de la manga esta enmienda, para acabar con la posible resistencia de los municipios donde no se les permite imponer sus proyectos". "¿Cómo van a explicar a la ciudadanía vasca que las elecciones municipales no sirven para nada porque gane quien gane, los grandes proyectos los van a decidir desde Lakua?", ha preguntado.

La parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea ha defendido que es necesario "abrir un diálogo desde el Gobierno con Eudel para escuchar la opinión" de la Asociación de Municipios Vascos sobre los PIPS, antes de votar el proyecto de ley que ha calificado de "tramposo e indigno". "Por la puerta de atrás, sin retorno posible, cuelan una enmienda que cambia sustancialmente el espíritu del texto", ha denunciado antes de criticar que con la enmienda "sustraen competencias" para "reforzar su poder y eliminar obstáculos en su camino", ya que el proyecto de ley "supone asestar una puñalada al corazón de la autonomía municipal y dar paso al ordeno y mando que tanto ansían".

"No desmonta la autonomía"

La parlamentaria del PNV María Eugenia Arrizabalaga ha defendido que con la enmienda que contempla los PIPS su grupo y el PSE-EE no pretenden "imponer nada, sino aplicar la mayoría democrática para intentar dar soluciones efectivas a las urgencias colosales que tiene esta parte de Euskadi". Tras reconocer que la enmienda 61 pretende modificar la Ley de Ordenación del Territorio, ha aclarado que el "no desmonta la autonomía municipal". "Desde siempre hemos trabajado mucho, mucho más que la izquierda abertzale, en la institucionalización, a todos los niveles de este país", ha contestado a EH Bildu.

El parlamentario del PSE-EE Alberto Alonso ha criticado que en la tramitación de la ley "EH Bildu no ha pretendido más que poner el ventilador en marcha, buscar los focos de atención que políticamente más le convienen" y ha explicado que "el ordenamiento jurídico no está preparado para el reto que se presenta". Por ello, ha defendido que "los proyectos para avanzar en sostenibilidad y los objetivos a corto plazo para la lucha contra el cambio climático no pueden esperar a los plazos que requieren los procedimientos de la normativa urbanística y del planeamiento territorial". "Requieren de figuras ágiles y garantías que permitan activar infraestructuras que ayuden a Euskadi a cumplir con los objetivos medioambientales y ese es el objetivo que pretende la enmienda", ha señalado.