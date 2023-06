El PP mantiene la decisión “tomada” de hacer a la socialista Maider Etxebarria alcaldesa de Vitoria

El PP mantiene su decisión estratégica ya “tomada” de facilitar que Vitoria tenga una alcaldesa del PSE-EE en coalición con el PNV con tal de que no gobierne EH Bildu, que ganó las elecciones municipales con Rocío Vitero. Ahora bien, el líder de los 'populares' alaveses, Iñaki Oyarzabal, ha avisado de que socialistas y nacionalistas no podrán contar con el apoyo de su partido para dar estabilidad al Ayuntamiento o también a la Diputación de Álava si el PNV opta por aliarse con EH Bildu para que el PP no gobierne en dos localidades de la Rioja Alavesa en las que ganó, Laguardia y Labastida. Se da la circunstancia de que en Durango o en la Diputación de Gipuzkoa el concurso del PP también será imprescindible para que la coalición ya cerrada de PNV y PSE-EE prospere.

Esta reflexión llega toda vez que el candidato del PNV en Laguardia, Raúl García Ezquerro, haya confirmado en Radio Euskadi que aspira a continuar en el cargo a pesar de haber perdido las elecciones. Afirma que goza de “amplísima” mayoría con EH Bildu, lo que sería “más democrático” que un Ejecutivo en minoría del PP. En Labastida el escenario es similar. Ambos pueblos ya vivieron idénticas circunstancias en 2019 aunque entonces marcadas por un intento del líder todavía ahora del PP de Labastida, Daniel García, de explorar un posible pacto con la coalición abertzale que no cristalizó y que levantó gran polvareda.

“Es incomprensible que haya quien piense que se puede acordar con el PP para que no gobierne [EH] Bildu en unas instituciones y [al a vez] se esté pactando con [EH] Bildu para que no gobierne el PP [en otras]. Esperamos que haya un posicionamiento público de respeto”, ha enfatizado Oyarzabal a diez días de la sesión constitutiva de todos los ayuntamientos. Según su análisis, toca que ambos partidos “hagan una reflexión” sobre los resultados. “No tiene ningún sentido que las cosas sigan igual. Su acuerdo no suma y no garantiza la gobernabilidad en las instituciones alavesas. No sirve en Vitoria ni Álava”, ha añadido el dirigente del PP, que asegura tener un canal abierto para tratar de cerrar unos acuerdos que ni nacionalistas ni socialistas parecen desear y menos en un contexto previo a unas elecciones generales. “La del PNV y PSE-EE es ahora una coalición más débil. Sin el apoyo del PP tienen las manos atadas para sacar adelante cualquier norma foral o los propios presupuestos”, ha insistido Oyarzabal.

PNV y PSE-EE ya confirmaron este viernes la reedición de su acuerdo global. La idea es que opte a dirigir la institución correspondiente el partido más votado entre los dos, sea o no la fuerza más votada. Es ese escenario el que haría alcaldesa en Vitoria a Maider Etxebarria, pero solamente el PP le garantiza mayoría absoluta en la investidura toda vez que Elkarrekin (Podemos, IU, Equo y Alianza Verde) ya ha asegurado que se decanta más por la opción de Vitero. Es precisamente ahora cuando ambos partidos están detallando el acuerdo en cada uno de los territorios y municipios, ya que en la anterior legislatura no funcionó en dos de los grandes feudos socialistas, Irún y Eibar.