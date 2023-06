Rocío Vitero (EH Bildu), ganadora en Vitoria: “Los socialistas tendrán que explicar qué comparten con el PP”

En la entrada del Ayuntamiento de Vitoria, el agente de Policía de guardia no conoce quién es Rocío Vitero. Pero esta concejal nacida en 1980 dio a EH Bildu el pasado domingo su primera victoria en la capital vasca en la historia. En realidad, es una continuidad de otras dos convocatorias municipales muy exitosas con Miren Larrion. Vitero, cuya familia es de origen zamorano, cuya lengua materna es el castellano y que no está vinculada con la izquierda abertzale tradicional y sí con el activismo social, muestra a las claras el cambio en EH Bildu en los últimos años hasta el punto de ser la fuerza de referencia en los barrios nuevos y jóvenes en una ciudad históricamente conservadora. La entrevista tiene lugar unas horas después de que PNV y PSE-EE hayan confirmado su acuerdo para gobernar en coalición, lo que en Vitoria se traduce en que la socialista Maider Etxebarria, con toda probabilidad, será alcaldesa. Pero, para ello, precisará en la investidura de los votos del PP. Los 'populares' ya han dejado claro que no dejarán gobernar a la coalición soberanista. En su recuerdo pesa que en 2015, habiendo ganado Javier Maroto las elecciones, Larrion lideró una mayoría alternativa que les despojó de la alcaldía en favor del PNV de Gorka Urtaran, que apura sus últimos días en el cargo. Vitero insiste en que la ciudadanía ha apostado por un Gobierno progresista e insiste en que va a intentar hasta el último día ser la alcaldesa, la primera mujer en la historia. De lo contrario, afirma que los socialistas tendrán que explicar qué comparten con una derecha “que cada vez está más cercana a la extrema derecha de Vox”. “PNV y PSE-EE tendrán que decir cuál es su prioridad, si conseguir un asiento o darle respuesta a la ciudadanía”, recalca.

Aires de cambio de ciclo político en Euskadi con la "marea" de EH Bildu comiendo terreno al PNV

Han ganado las elecciones en Vitoria. Esto es un hito histórico para EH Bildu.

Sí. Ya lo planteábamos en la propia noche del día 28. Fue un momento histórico por los buenos resultados que se habían obtenido pero, sobre todo, porque las fuerzas de izquierdas eran las que habían sido apoyadas por la ciudadanía. Para nosotras, esto también es importante. Conseguir ser la fuerza más votada dentro de las izquierdas es un resultado histórico. Decíamos que podía ser una noche mágica, también en otros sitios, pero en Gasteiz concretamente fue una noche muy especial.

¿Cuál es la clave para que EH Bildu lleve varios ciclos electorales ya conectando bien con el electorado y sobre todo en barrios poblados y jóvenes? ¿Es un cambio sociológico?

Tenemos una tendencia al alza. Elección tras elección se va viendo esa subida. Creo que conectamos con los valores, con las necesidades y con el día a día de la ciudadanía. En Gasteiz, apostamos por escuchar y atender lo que a la gente le importa. Luego lo trasladamos a los programas. Defendemos esos valores de una ciudad abierta, que sea diversa, que sea solidaria, que avance en justicia. Son los mismos valores que la gente quiere para su ciudad. Y por eso cada vez vamos conectando más y con más gente. Vamos haciendo esa base más amplia.

O sea, ¿todavía creen que hay margen de crecimiento?

Siempre lo hemos dicho, sí. Tenemos mucho margen de crecimiento. Conectamos con la ciudadanía y con esos valores mayoritarios, esos valores de justicia y de buscar ese mayor bienestar. Y eso es algo compartido por la mayor parte de la gente de Gasteiz.

Desde fuera puede chocar que los mejores resultados para EH Bildu se den en ciudades como Vitoria o Pamplona, que históricamente han podido ser tildadas de conservadoras.

Para nosotras es positivo. Eso significa que la ciudadanía ha hecho ese cambio. Ese imaginario que a veces se tiene sobre algunas ciudades son estereotipos. Y, como se va demostrando, van cambiando. Gasteiz o Iruñea son ciudades que piden también ese avance, ese progreso y ese nuevo cambio. Piden una nueva época en la que se valoren las necesidades de la gente.

¿Cuánto de la clave del éxito es por la candidata?

Creo que la clave del éxito es la militancia y la base que tenemos por detrás. Al final, ahora es mi cara la que pone la imagen de EH Bildu en Gasteiz, pero esto es un gran proyecto que está avalado por toda la base que tenemos por detrás y por el trabajo de miles de personas que están día a día y que van aportando para ser ese puente de unión entre la calle y las instituciones. La clave de EH Bildu es la militancia y toda la gente que la componemos.

Pero no negará que ha sido un éxito la candidatura.

Cada persona que va sumándose a EH Bildu aporta. Mi parte igual ha sido otro nuevo aire, el de una persona que venía también con poca trayectoria dentro de la parte política pero mucha dentro de la militancia social de Gasteiz. Pero, insisto, cada persona que compone EH Bildu aporta ese granito de arena que es el que ayuda a hacer este gran grupo que somos.

¿Cómo lleva el euskera?

Bien. Sigo trabajando en el euskera y lo llevo bien. Forma parte de mi día a día.

Su familia es de origen zamorano. ¿Qué representa España para usted?

Yo veo personas. Para mí el Estado español es otro Estado, lo mismo que lo es para mí Euskal Herria. Mis orígenes -los orígenes de mi familia- son de Zamora. Son unos orígenes humildes, de gente trabajadora que vino a este país para buscar una oportunidad. Y este país se la dio. Por lo tanto, para mí es un orgullo vivir y formar parte de un país que da oportunidades a la gente. Así que yo quiero seguir trabajando por seguir generando oportunidades. Las mismas que mi aita, mi ama y mis abuelos tuvieron cuando vinieron aquí.

Supongo que es consciente de que es muy difícil que sea alcaldesa.

Es muy difícil, pero nosotras no nos planteamos esa tesitura. Vamos a seguir trabajando. Tenemos hasta el día 17 para trabajar. La mayoría de Gasteiz ha decidido que hay que hacer un cambio de rumbo, que quiere una mayoría progresista. Nosotras hemos sido la fuerza política más votada. Nos corresponde liderar y lo hicimos desde el primer día. El mismo lunes llamé a cada una de las candidatas del resto de los grupos políticos. Ya nos hemos reunido con Elkarrekin [Podemos, IU, Berdeak Equo y Alianza Verde] y tenemos cerradas reuniones con el resto, tanto con PNV como con el PSE-EE. Aunque los números den para otra posibilidad, no nos planteamos que cuando Gasteiz ha votado por un cambio de rumbo PNV y PSE-EE se vayan amparar en esa derecha que cada vez está más cercana a la extrema derecha de Vox y vayan a dar la espalda a la ciudadanía. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad seguir trabajando y hasta el 17 vamos a seguir trabajando en ello.

Pero el PSE-EE ha decidido liderar otra mayoría. Será difícil que ahora diga que les apoya a ustedes.

Lo que toca es seguir trabajando, ver qué nos une. Compartimos muchas cosas en los proyectos de vivienda o de cuidados. Tendrá que ser el PSE-EE quien explique qué comparte, por ejemplo, con el PP cuando ya hemos visto que a lo largo de estos meses y estos años no han compartido nada y que dentro de diez días, cuando vuelva a empezar la campaña, vamos a volver a ver que no comparten nada. Tendrán que ser ellos, los socialistas, quienes expliquen por qué quieren hacer un Gobierno con alguien con quien no comparten nada. Por lo tanto, nosotras vamos a seguir buscando esas áreas de acuerdo que son tan necesarias para mejorar el bienestar de la ciudadanía. Hay cosas que compartimos con ellos y lo demostramos en Iruñea, donde hasta ahora seguimos apoyando el Gobierno [de Navarra].

¿Le están ofreciendo un Gobierno de coalición a los socialistas?

Vamos a tener esas reuniones para trabajar contenidos y ver en qué podemos estar de acuerdo y cómo poder llegar a un acuerdo para poder hacer un Gobierno que sea progresista.

En 2015 fue a la inversa. El PP entonces era la fuerza mayoritaria y hubo una alianza alternativa impulsada especialmente por ustedes. ¿Cómo ven el cambio de roles pasados ocho años?

Esto lo que deja claro es quién mantiene sus principios y quién no. En 2015 había un clamor y una petición en la calle con el Gora Gasteiz en la que lo que se nos estaba pidiendo a los políticos era que había que trabajar por una Gasteiz de convivencia y solidaria frente al discurso de Javier Maroto y del PP. Lo primero es la ciudadanía y pusimos por delante la petición de la gente y dimos la capacidad de llegar a Gobierno a la tercera fuerza, al PNV. Desde EH Bildu se atendió la demanda de la ciudadanía para poder quitar al PP y a Maroto, que estaba rompiendo la convivencia en la ciudad. Ahora es el PNV quien -para mantenerse en el Gobierno- pide el apoyo de ese PP. Ellos, tanto PNV como PSE-EE, tendrán que decir para qué quieren estar en las instituciones. Nosotras venimos a trabajar aquí por principios y nuestra prioridad es la gente. Siempre va a ser la gente. Frente a siglas, las personas. Lo hicimos en el 2015 y lo vamos a seguir intentando igual hasta que acabe el día 17.

¿Prevén que puedan haber tensiones o enfrentamientos como hubo en 2015?

Vamos a trabajar por la convivencia y para que no haya incidencias. Estamos hablando de trabajar, de negociar y de llegar a acuerdos, no de generar tensiones. Vamos a avanzar en responder a lo que la ciudadanía ha votado, un Gobierno progresista. Es lo que han pedido las urnas.

Si, como parece, Maider Etxebarria es la alcaldesa, ¿están dispuestos a llegar a acuerdos con ese hipotético Gobierno?

Primero vamos a reunirnos con todos los grupos políticos. Vamos a tener las reuniones. Nos corresponde liderar a nosotras todo este proceso para llegar a acuerdos, porque hemos sido la fuerza más votada. A nosotras no nos cambian las prioridades. Lo que decíamos hace cinco días que eran las prioridades para Gasteiz -darle una respuesta a la vivienda, darle una respuesta a la salud, etc.- sigue siendo nuestra prioridad. PNV y PSE-EE tendrán que decir cuál es su prioridad, si conseguir un asiento o darle respuesta a la ciudadanía.