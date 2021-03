El PP pide evitar que Euskadi sea un "infectódromo" el 8 de marzo, pero no precisa si se deben prohibir las manifestaciones

La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, ha reclamado al Gobierno autonómico que adopte "las decisiones que corresponda" para evitar que la celebración de movilizaciones con motivo del 8 de marzo conviertan las calles de Euskadi en un "infectódromo", aunque ha asegurado que no le corresponde a ella determinar si se deben prohibir o no las manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Garrido ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación, en el Parlamento Vasco, para mostrar su respaldo a las "reivindicaciones" del Día Internacional de la Mujer.

No obstante, ha apelado a la "responsabilidad" y la "prudencia", y ha recordado, según informa Europa Press, que, en la actual situación de pandemia, se han restringido "muchos derechos" y se han prohibido "acontecimientos y festejos" importantes, entre los que ha citado las cabalgatas de reyes, los carnavales o la Feria de Abril. En este contexto, ante las movilizaciones programadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, ha subrayado que el Gobierno vasco debe tomar las "decisiones adecuadas" para garantizar la salud de los ciudadanos en esa jornada. "El Gobierno vasco no puede permitir que las calles del País Vasco se conviertan en un infectódromo", ha manifestado. Garrido, a la que los periodistas han preguntado en reiteradas ocasiones acerca de esta cuestión, no ha precisado si es partidaria o no de prohibir las movilizaciones del 8 de marzo.

"Coherencia"

"Yo no voy a ser la que diga qué decisión tiene que corresponder", ha manifestado. En este sentido, ha reclamado al Gobierno vasco que sea "coherente", y ha insistido en reclamar que se tomen "las decisiones que corresponda" para "salvaguardar la salud pública". Dichas decisiones, según ha dicho, podrían consistir en establecer "condiciones muy restrictivas" para la celebración de manifestaciones o, en el caso de que incluso con esas medidas no se "salvaguarde" la salud publica, en la prohibición de las movilizaciones.