El PP y el PNV vuelven a enzarzarse en Álava con la corrupción del 'caso De Miguel' como telón de fondo

La diputada foral alavesa Itziar Gonzalo, del PNV, ha defendido este miércoles en las Juntas Generales el papel de las cuadrillas o Gobiernos comarcales de la provincia en el ‘caso De Miguel’, el mayor de corrupción en Euskadi ya ratificado por sentencia del Tribunal Supremo aunque todavía no sea firme. Frente a las críticas del PP en la última sesión de control de la legislatura, que ha recordado que una de las ramas de la trama era un contrato simultáneo de las seis cuadrillas a una empresa de nueva creación controlada por los implicados, Errexal, y que ha enfatizado que Gonzalo era gerente de una de ellas, la de Añana, la diputado ha respondido que el “hecho incontestable” es que en la sentencia “no hay alusión alguna al trabajo de las gerencias de las cuadrillas”.

Errexal, la empresa que recaudaba comisiones para la trama de De Miguel y que aún trabaja para el Gobierno vasco

Más

Es más, Gonzalo ha querido recalcar que ni siquiera comparecieron sus gerentes durante el proceso “en calidad de testigos”. Sin embargo, aunque no los gerentes, todos los presidentes sí tuvieron que acudir al juicio que se celebró en 2018. Fue en abril de 2018, cinco de ellos un lunes y la sexta persona un martes. Ninguno de ellos ofreció una versión coincidente de los hechos.

El PP de Álava, que lleva semanas subiendo el tono contra la gestión del PNV tanto del ‘caso De Miguel’ como en las cuadrillas, ha insistido en que es totalmente anormal que todas las cuadrillas, a la vez, adjudicaran contratos ‘a dedo’ a una empresa nueva, desconocida y sin “experiencia” controlada por cargos del partido. Además, ha enfatizado que todo ello se hizo en puertas del fin de año de 2005 para no perder el dinero, facilitado por la Dirección de Juventud del Gobierno vasco. Fueron 90.000 euros en total provenientes de Xabier Sánchez Robles, alto cargo autonómico condenado a siete años de prisión por ésta y otras irregularidades.

Iñaki Oyarzábal ha planteado dos opciones. Si Gonzalo no se enteró de lo ocurrido, demostraría que no está “preparada” para continuar como diputada responsable de Hacienda. Y, si se enteró y lo toleró, quedaría “deslegitimada” para las mismas funciones. No ha llegado a pedir su dimisión o su destitución, pero ha parecido sugerirlo. “No era nueva [en 2005], llevaba trece años”, ha insistido Oyarzábal, que ha aprovechado si intervención para criticar lo “ridículo” de la gestión de las cuadrillas, expresión por la que le ha llamado al orden el presidente de las Juntas Generales, Pedro Elosegi.

Gonzalo ha realizado una respuesta genérica. Ha repetido el argumentario sobre el ‘caso De Miguel’, de “condena” de los hechos y de acatamiento a los pronunciamentos judiciales, pero no ha entrado a analizar la situación concreta de Errexal en las cuadrillas. Más bien al contrario, ha destacado “la gestión rigurosa y seria” de estos entes y ha ponderado la “ilusión” y “valores” de sus responsables, que tienen “un gran compromiso” con Álava. En su segundo turno, Oyarzábal ha afirmado que Gonzalo “aparece siempre como figurante en todas las películas de terror”, en referencia a su papel en otras causas como Epsilon-Euskadi o DenokInn (Hiriko, ambas causantes de quebranto económico pero archivadas en la vía penal. “Siempre ha estado en sitios donde pasaban algunas cosas y no conocemos que usted dijera nada”, ha zanjado.