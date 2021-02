El PP tiende la mano al Gobierno municipal de PSE-EE y Podemos en Irún mientras el PNV les pide que no "insulten"

El concejal del PP en Irun (Gipuzkoa), Íñigo Manrique, ha tendido la mano al Gobierno municipal de PSE-EE y Elkarrekin Podemos para "la búsqueda de consensos". En un comunicado recogido por Europa Press, Manrique ha afirmado que "las decisiones de hoy van a influir en el modelo de ciudad de los próximos cincuenta años". Así ha abogado por "atender a las necesidades de las personas afectadas por el bajón de la economía", a la par que ha apostado por "mirar hacia delante como ciudad".

Tras el debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado este viernes en la localidad fronteriza, Manrique ha criticado que a la propuesta del Ejecutivo local para Irun "le falta concreción, profundidad, tiene demasiadas generalidades; la música, en algunos aspectos, puede sonar bien, pero le falta letra, por momentos es demasiado impreciso o ambiguo". Manrique ha definido el proyecto Vía Irún, "como un gran proyecto tractor, ya que el traslado de ETS a la plataforma de ADIF es vital, así lo entendemos en el PP y por ello estamos trabajando con nuestros compañeros del Congreso y del Parlamento vasco, queremos arrimar el hombro porque Irun saldrá ganando".

"Ni un insulto más"

Mientras tanto, el grupo del PNV en el Ayuntamiento de Irun ha exigido al Gobierno de municipal "respeto democrático" a su labor de oposición y ha advertido de que no van a permitir "ni un insulto más". "Que se dejen de engaños, de retóricas violentas y centren todas sus energías en trabajar por el bien de nuestra ciudad", ha remarcado. La formación jeltzale se ha referido de este modo a las críticas realizadas por el teniente de alcalde, Miguel Ángel Paéz, al portavoz del PNV irundarra, Xabier Iridoy, y ha considerado que los socialistas han demostrado "nuevamente que no aceptan críticas por muy legítimas que sean".

"Ante propuestas y críticas constructivas de la oposición, que no tienen otro fin que mejorar Irun, reaccionan con flagrantes mentiras y engaños. ¿Qué pretenden? Como bien se dice, cuando alguien no tiene otra defensa que la mentira, deja en evidencia su debilidad y miedo", ha asegurado. Tras denunciar la "prepotencia y abuso de la autoridad" del Gobierno socialista, el PNV ha afirmado que lo que al Ejecutivo de José Antonio Santano le gustaría es "no tener una oposición efectiva". "Quiere una oposición sumisa, sin propuestas y sin críticas. Tanto es así que, en lugar de aceptar las buenas propuestas y unir fuerzas, opta por inventar falsedades", ha criticado.

Tras lamentar que Irun "tiene muchísimas necesidades, que aún a día de hoy no tienen respuesta", ha insistido en que "parece que el gobierno prefiere invertir su tiempo en engañar y fantasear". Además, ante las críticas de Paéz señalando que los jeltzales se habían "apartado del trabajo institucional", ha remarcado que todas las propuestas "han sido notificadas previamente, o registradas, o expuestas en diferentes mesas institucionales". El PNV ha resaltado que los socialistas irundarras "llevan muchos años instalados en el poder, tanto que tienen interiorizadas tan malas costumbres que no son capaces de admitir las buenas ideas de otros". "Un gobierno que recurre al engaño como defensa, sin frescura, agotado, y sin nuevas ideas. Todo por el miedo a EAJ-PNV y descontrol de Santano", ha concluido.