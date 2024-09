Pradales y Chivite abordarán la conexión de alta velocidad entre Euskadi y Navarra en su primer encuentro

El lehendakari Imanol Pradales viaja este miércoles a Pamplona para mantener un encuentro oficial con la presidenta de Navarra, María Chivite, y la conexión entre ambas comunidades a través de la alta velocidad formará parte del orden del día de la que será la primera cita entre ambos mandatarios desde que Pradales accedió a la lehendakaritza. Era de esperar que uno de los temas destacados del encuentro girara en torno a lo que rodea el Tren de Alta Velocidad por la importancia que esta obra tiene para ambas comunidades, y así lo ha señalado este martes la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, pero la opción por la que apuesten cada uno de los gobiernos tiene en estos momentos una mayor relevancia después de que Pradales haya repetido en los últimos días que esta conexión debe decidirse mediante un consenso entre los Gobiernos vasco, navarro y el central, con lo que ha dejado fuera de esta codecisión a las diputaciones forales.

La cuestión mantiene tensas las relaciones entre Álava y Gipuzkoa y del PNV de ambos territorios. Gipuzkoa quiere que la conexión con Pamplona se haga por Ezkio/Itsaso, localidad guipuzcoana que tiene incluso hecha ya una estación. Álava quiere que esta conexión se haga por Vitoria, y esa es la opción por la que parece inclinarse más el Ministerio de Transportes. Pradales no ha querido decantarse por una u otra opción a la espera de los informes técnicos y sólo ha insistido en que la conexión tiene que partir del consenso entre los tres Gobiernos.

El lehendakari considera que el Gobierno vasco “tiene que ser es un actor decisivo y decisorio en relación con la conexión ferroviaria en alta velocidad entre la comunidad autónoma de Euskadi y la comunidad foral de Navarra” y según recordó en una entrevista con Radio Euskadi, es una infraestructura que “se tiene que pensar para 120 o 150 años”. En este sentido, abogaba porque antes de tomar la decisión sobre la conexión, se tenga claro “cuál es el impacto medioambiental y el impacto en términos también industriales y de competitividad”. “No se puede errar el tiro”, señalaba el lehendakari, que insistía en que no pueden tomarse “decisiones precipitadas sin información técnica suficiente” y hay que esperar a tener los informes técnicos oportunos. Unos informes que estaban previstos para finales de este año, pero que parece que se van a retrasar.

Estas palabras del lehendakari se han interpretado por la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, como una ratificación de la apuesta de la conexión por Ezkio/Itsaso. “El Gobierno vasco ha hecho la apuesta por Ezkio desde hace ya muchos años, porque de lo contrario va a dejar de tener funcionalidad”, ha señalado Mendoza este martes. “Lo que quiso señalar -Pradales- fue que el Gobierno vasco no va a ser un simple espectador, que las instituciones vascas no van a ser simples espectadoras, sino que el Gobierno vasco va a tener un papel decisivo y decisorio”, ha subrayado la diputada general de Gipuzkoa. “Es un mensaje que lanza el Gobierno del Estado, sé que están en contacto con el Gobierno del Estado y que esa va a ser la posición”, ha manifestado Eider Mendoza.

La portavoz del Gobierno vasco, sin embargo ha insistido en que no es momento de pronunciarse por una conexión concreta, porque se trata de una infraestructura con mucha inversión y a largo plazo, por lo que “es necesario tener todos los informes e información posible sobre la mesa para no errar en la decisión que haya que tomar”. “Yo creo que el lehendakari lo dijo claramente: en estos momentos estamos esperando ese informe del Ministerio y hasta contar con toda la información disponible, no nos vamos a pronunciar puesto que pensamos que es una decisión que hay que tomar con responsabilidad, con seriedad y con toda la información disponible”, ha reiterado. Por eso, en este contexto, en el que no está clara la apuesta del Gobierno vasco, adquiere especial relevancia la que pueda ser la preferencia de Chivite para llevar a cabo esa conexión.

En el encuentro de este miércoles, Pradales y Chivite abordarán también la cuestión de la financiació autonómica y de qué manera puede afectar al Convenio navarro y al Concierto Económico los pactos de financiación singular con Cataluña. El lehendakari ya ha pedido públicamente que se deje fuera del debate sobre esta financiación el Concierto Económico. Además se repasará el protocolo de colaboración que firmaron ambas comunidades autónomas en diciembre del 2021.

“Tenemos un convenio de colaboración que se ha seguido trabajando desde el año 2021 en el que se firmó y como no puede ser de otra manera, está bien poner encima de la mesa ese convenio de colaboración que ya existe, hacerle un repaso y ahondar en esa colaboración futura”, ha señalado la portavoz del Gobierno vasco. Este protocolo contempla colaboraciones en diferentes ámbitos como la salud, empleo, vivienda, igualdad, cultura, la política lingüística, juventud, educación o seguridad.