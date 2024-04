Pradales promete delante de Sagardui reabrir recursos sanitarios en Vitoria e impulsar el aeropuerto de Foronda

El recuerdo del fallecido lehendakari José Antonio Ardanza, en el cargo entre 1985 y 1999, sigue muy presente en la campaña del PNV, que ha modulado su agenda a la luz de los acontecimientos. Las ikurriñas lucen un crespón negro y se ha prescindido de la música en los actos, que se inician con un minuto de silencio mientras dure el luto oficial. El candidato a instalarse en Ajuria Enea, Imanol Pradales, ha contado que pudo estar con él a finales de febrero. “Hablamos largo para Euskadi. Le pedí consejo y me contó muchas vivencias. Y hablamos de Araba y de Gasteiz. Él vivió 14 años en Gasteiz y conocía cada rincón de esta ciudad. Cuida Araba, me dijo”, ha narrado Pradales en un mitin celebrado en la plaza del Arca de Vitoria, en la confluencia entre las calles de Eduardo Dato y San Prudencio, donde residió un tiempo tras dejar el cargo.

Con esta percha, Pradales ha prometido un plan especial para Vitoria. En su entrevista con este periódico recalcó que no le caben dudas de su posición como capital de la comunidad autónoma. Su propuesta, bautizada como 'Plan Gasteiz Capital', es un “decálogo de diez propuestas concretas”. Significativamente, ha citado como primer punto la apertura de un nuevo ambulatorio en el Casco Viejo, la ampliación de Txagorritxu y la “revisión” de los PAC. El PNV cerró el de San Martín, así como las Urgencias de Santiago, lo que ha motivado protestas sociales, sindicales y de la oposición. Ahora se abre a la “necesidad de abrir nuevos” recursos y a “garantizar” que cuenten con “más profesionales médicos”. Frente a él, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha aplaudido estas palabras.

Ha recordado Pradales que en el programa consta que Foronda sea el aeropuerto vasco “de referencia para las conexiones transoceánicas” y de mercancías y ha prometido inversiones para la reforma del Teatro Principal o para la apertura del Memorial del 3 de marzo de 1976 en Zaramaga. Estos proyectos ya eran conocidos pero no están completados. Igualmente, ha mencionado la nueva línea de Cercanías para los pueblos al este y oeste de la capital, como se ha autorizado con la transferencia de la competencia acordada en marzo entre los Gobiernos central y vasco. La línea iría desde Ribera Baja hasta Araia. Se han citado también las obras para contener inundaciones y la nueva línea del tranvía a Zabalgana.

“Gasteiz tiene que marcarle el ritmo a Euskadi”, ha asegurado el candidato del PNV, quien ha parecido prometer que nombrará consejeros alaveses si gobierna ya que Ardanza también le pidió que cuidara del equilibrio territorial e incluso que contara con Navarra. Antes, han tomado la palabra el cabeza de lista por Álava, Joseba Díez Antxustegi, que sigue arrancando las ovaciones de los simpatizantes con sus arengas pidiendo el voto para su partido en las que casi se queda sin voz, y también la única de las consejeras de Iñigo Urkullu que concurre en las listas electorales, Nerea Melgosa. La titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha pedido a Pradales que haga “añicos” los “techos de cristal” para las mujeres. Otros miembros del gabinete han acudido al mitin como oyentes, como Josu Erkoreka, Jokin Bildarratz o la propia Sagardui. El lehendakari Urkullu volverá a arropar a su sucesor este fin de semana.

El mensaje de apoyo decidido a Vitoria y Álava verbalizado en el quinto día de campaña por Pradales no es casual. La provincia reparte 25 escaños, los mismos que Bizkaia y Gipuzkoa a pesar de su menor población. Y aquí PSE-EE y PP también tienen mayor peso y la pugna no es a dos, sino a cuatro. EH Bildu también está dando mucha relevancia al voto alavés. Pradales, eso sí, ha querido matizar que su formación no promete “imposibles”.