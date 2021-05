El profesor de la UPV/EHU Ángel Rubio, nuevo miembro de la Sociedad Europea de Física

Ángel Rubio, catedrático de Física de Materiales de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), responsable del grupo de investigación Nano-bio Spectroscopy Group y director del departamento de Teoría del Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter en Hamburgo, ha sido recientemente elegido nuevo miembro de la European Physical Society (EPS), según informa Europa Press.

Rubio ha sido seleccionado "por sus contribuciones pioneras a la física computacional del estado sólido, en particular el desarrollo de marcos ampliamente utilizados sobre la estructura y dinámica de sistemas correlacionados y predicciones de propiedades de materiales en dimensiones bajas".

La investigación del profesor Ángel Rubio se centra en las propiedades electrónicas y estructurales de materiales avanzados, nanoestructuras y complejos moleculares. Su trabajo incluye el desarrollo de herramientas teóricas para investigar la respuesta electrónica de materiales y moléculas a campos electromagnéticos externos, según ha explicado la UPV/EHU.

Para Rubio supone "un gran honor" ser seleccionado como parte de una lista tan selecta de investigadores. "Es simplemente impresionante recibir un reconocimiento tan importante por el trabajo científico realizado en los últimos años por parte de nuestros pares. Es un privilegio estar entre los grandes científicos que constituyen la comunidad de la European Physical Society", ha subrayado.

El catedrático de la UPV/EHU es miembro de número de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), miembro extranjero de la Academia de Ciencias Americana (NAS), miembro investigador de la American Physical Society (APS) y miembro de la Academia Europea de Ciencias (AE) en reconocimiento a su destacada contribución a la ciencia. En 2020, fue elegido miembro de la Academia Europea de Ciencias.

Asimismo, ha recibido numerosos premios científicos, entre los que destacan la Medalla y el Premio Max Born 2018, el premio Friedrich Wilhelm Bessel que otorga la Fundación Alexander von Humboldt y el Premio Rey Jaime I, en el área de la Ciencia Básica. Ha recibido en dos ocasiones una de las ERC Advanced Grants, que concede el Consejo Europeo de Investigación.

La Real Sociedad Española de Física le concedió en el año 2016 la medalla de la institución. Fue la segunda vez que esta institución reconocía la labor del profesor Rubio. En el año 1991 fue galardonado con el Premio al Investigador Novel.