El PSE-EE cierra filas con el Gobierno de Urkullu y pide a la oposición que orille el “populismo” y la “demagogia”

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha cerrado este miércoles su ronda de reuniones con todos los partidos vascos para analizar la situación económica y sondear posibles medidas antes del pleno monográfico de este viernes en el Parlamento Vasco, donde se votarán las propuestas. Tras estar lunes y martes con los líderes de la oposición, ha terminado sus encuentros con los portavoces de los partidos que sustentan a su Gobierno, PNV y PSE-EE. Los socialistas -que llegaban tras unas reflexiones sobre la “lealtad” de los nacionalistas cuando el que lidera la coalición son ellos- han cerrado filas con Urkullu y, ante las votaciones de las medidas económicas, han pedido a la oposición que orille el “populismo” y la “demagogia”.

Se ha referido así Eneko Andueza a los ya famosos 1.800 millones en remanentes de que dispone la Administración vasca. El Gobierno recalca que es un dinero que no se puede utilizar de golpe y en su totalidad pero EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs han coincidido en demandar sacar fondos de la hucha para presentar medidas extraordinarias que abarcan desde la subida de las ayudas sociales hasta nuevas inversiones. “No pueden usarse de cualquier manera. No engañemos a la ciudadanía”, ha enfatizado Andueza en unas declaraciones a las puertas del palacio de congresos de Vitoria donde se ha celebrado el cuadragésimo aniversario de Eudel, la asociación de municipios vascos. La comparecencia ha quedado incompleta porque una asesora de Eudel ajena al PSE-EE ha decidido cortar a los periodistas en plenas preguntas con la excusa de que la escaleta del acto no se iba a cumplir.

Antes, Andueza había expresado con “claridad” que su partido apuesta por la “unidad de acción” ante este crisis. Ha pedido que se “proteja a los más vulnerables” y un “escudo social”. “Es el momento de recetas socialdemócratas. No caben discursos ni demagógicos ni populistas”, ha explicado el líder del PSE-EE, que ha estado acompañado en el encuentro con Urkullu por Ekain Rico, quien en su día negoció la coalición.

El PNV, por su parte, ha analizado el resultado el encuentro en una nota. La delegación nacionalista ha estado compuesta por el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, y por el portavoz parlamentario, Joseba Egibar. Los nacionalistas han hecho una valoración “muy positiva” del “esfuerzo” del Ejecutivo en este contexto económico singular y han remarcado la “cercanía” del Gobierno con los sectores afectados y la “colaboración” interinstitucional. También cree que el PNV que, como la pandemia, las consecuencias de la invasión de Ucrania “demandan una respuesta desde la máxima unidad”.

Sin entrar en el debate sobre el uso de los remanentes, el PNV también ha apelado a los mensajes “rigurosos: ”Entendemos que la situación presupuestaria del Gobierno y de las instituciones es buena y está permitiendo ofrecer respuestas a las necesidades sociales de forma ágil. La gestión presupuestaria rigurosa nos permite contar con recursos para afrontar la que es nuestra prioridad: el compromiso con la cohesión social. Debemos incentivar también la inversión pública para relanzar la actividad económica y el empleo, así como garantizar la financiación de Euskadi Next“. ”Existe margen de consenso para adoptar medidas complementarias“ este viernes, ha añadido, en todo caso, el PNV, que tendrá como negociadora en la Cámara a Itxaso Berrojalbiz.

Urkullu, de su lado, ha ofrecido un discurso en el acto de Eudel. En él, apenas ha mencionado de soslayo la guerra de Ucrania y se ha centrado en analizar la trayectoria del municipalismo vasco, del que ha destacado que es la institución más próxima a la ciudadanía. Ha tenido un recuerdo por los concejales asesinados o amenazados por ETA -“su ejemplo de dignidad y compromiso es un legado para la convivencia”- y ha reconocido la trayectoria de los diferentes líderes de Eudel ante la mirada del actual, Gorka Urtaran, también alcalde de Vitoria.