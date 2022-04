Andueza cuestiona la “lealtad” del PNV en los municipios vascos que gobierna el PSE-EE

Que el PNV cuestione al Gobierno de Pedro Sánchez no es excepcional, aunque sea socio de los socialistas en todos los niveles institucionales. Tampoco empieza a ser ya aislado que el PSE-EE critique al PNV. Ocurrió, por ejemplo, con la reforma educativa. Ahora, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha dicho este martes en Radio Euskadi que echa de menos “lealtad” por parte del PNV en los municipios en los que los socialistas tienen la alcaldía en base al acuerdo de gobernabilidad en las instituciones vascas que mantienen ambos partidos. El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que la polémica no afecta al Gobierno vasco, donde ha destacado los numerosos e importantes acuerdos alcanzados entre nacionalistas y socialistas.

Iturgaiz lleva a Urkullu "abrazos" de Feijóo con lemas de Díaz Ayuso: "Nacionalismo obligatorio o libertad"

Saber más

“Tendremos que hacer un repaso de lo que ha sido esta legislatura, de cuáles han sido los puntos fuertes, de cuáles han sido los puntos débiles, que también los ha habido, y en función de la reflexión que hagamos y de los resultados que tengamos, habrá que replantearse, que reformular, que reforzar o habrá que dejar sin efecto (los pactos), en función de las decisiones que tomemos”, ha indicado Andueza, según recoge Europa Press. El líder del PSE-EE ha dicho que él, en general, aprobaría estos acuerdos municipales y forales, que se han prolongado durante tres años. No obstante, ha dicho que echa en falta “una mayor lealtad por parte del PNV en aquellos lugares” en los que gobiernan los socialistas, tales como Irún o Eibar.

“Lo digo claramente, se lo he dicho a ellos y lo expresó públicamente, porque así lo siento, porque la lealtad tiene que ser algo que se ponga en práctica por ambas partes. De nada sirve poner en práctica la lealtad por una parte si la otra no corresponde con esa misma lealtad”, ha asegurado. Eneko Andueza ha apuntado que el PNV, en algunas localidades en las que el PSE-EE regenta la alcaldía, “no ha tenido la lealtad” que los socialistas mantienen en las que el alcalde es de la formación 'jeltzale'. “Eso tiene que tener una correspondencia que, en muchos casos, nosotros no la vemos e, incluso, en esos ayuntamientos en la que nosotros gobernamos hay veces que la crítica es mucho más ácida por parte del PNV que por parte de otros partidos”, ha remarcado.

A su juicio, eso “no es lealtad” y, por lo tanto, esto será objeto de revisión tras las elecciones municipales. En todo caso, ha indicado que los socialistas buscan la estabilidad en los municipios que gestionan y, por ello, en algunos han acordado con EH Bildu o Elkarrekin Podemos-IU. “Nosotros estamos buscando la estabilidad que necesitamos para responder, desde la responsabilidad, a los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía. Necesitamos una mayoría. Si el PNV no nos la da, nuestra responsabilidad es buscarla en otros partidos y, de manera puntual, hacer posible tener esas mayorías, para desarrollar esos proyectos estratégicos que tenemos en esas localidades, incluso muchas veces para poder sacar adelante los Presupuestos que los puedan hacer posible”, ha explicado. Por ello, ha dicho que, si los 'jeltzales' tienen “quejas” ante ello, la respuesta “es muy clara”, que les den esa estabilidad. “Y nosotros no tendremos que ir a otros lugares a buscarla”, ha concluido.