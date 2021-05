Raquel González, reelegida presidenta del PP de Bizkaia con el 79% de los votos y sin candidatura alternativa

Finalmente sin oposición, Raquel González ha sido reelegida este sábado presidenta del PP de Bizkaia para los próximos cuatro años en el transcurso del XV del Congreso Extraordinario de la formación tras haber recibido el apoyo del 79% de los votos. Tras el intento fallido de Luis Eguíluz, únicamente se presentaba la candidatura liderada por González que, en su intervención, ha defendido que se abre una "nueva etapa", con retos "complicados pero no imposibles".

Luis Eguíluz: "No he hablado con Raquel González en meses. ¿Para qué seguir hablando con quien hace trampas?"

Saber más

El PP de Bizkaia ha celebrado en Bilbao este XV Congreso Extraordinario, cita que ha contado con la presencia del vicesecretario general nacional de Política Local, Antonio González Terol, así como del presidente de la formación en Euskadi, Carlos Iturgaiz, los dirigentes de Álava y Gipuzkoa, Iñaki Oyarzabal y Muriel Larrea; la secretaria general, Laura Garrido; y la presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Álvarez Fanjul, informa Europa Press.

En su intervención tras el nombramiento, González ha apostado por demostrar que hay vida más allá del PNV. "Nosotros también somos vascos aunque no a su manera, y españoles, aunque no lo quieran", ha remarcado. Tras criticar a la formación jeltzale, ha denunciado que el PNV "se cree dueño de esta tierra y de sus gentes", pero no está en disposición de dar clases de "ética y moral" al PP de Bizkaia. "Nos quieren dar clases de ética los que llevan semanas rogando la transferencia de prisiones para agasajar a los presos de ETA", ha indicado, para añadir que tampoco pueden dar "clases de gestión", ya que Euskadi no es "un oasis sino un espejismo".

Los retrasos en la llegada del AVE, la gestión de la pandemia, las vacunaciones irregulares, los errores en la campaña de la renta o lo acontecido en el vertedero de Zaldibar han sido también objeto de sus críticas. La presidenta popular en Bizkaia, que ha denunciado que la sede jeltzale de Sabin Etxea es la verdadera "oficina de empleo en Euskadi y no Lanbide", ha acusado además al nacionalismo de "empobrecer" el País Vasco y "expulsar los talentos". "Todos tenemos que tener las mismas oportunidades y acabar con las trabas idiomáticas e ideológicas... La Eurocopa ha abandonado Bilbao porque al PNV le salía urticaria solo de pensar que la selección española pudiera pisar San Mamés", ha sostenido.

En este sentido, ha lamentado que colectivos como el de los hosteleros, comerciantes y autónomos sufran por todo ello "la ignorancia" del Gobierno Vasco. "Que hay que volver a pagar los peajes de las carreteras, se suben. Si Sánchez dice que hay que subirlo el PNV lo apoya. El hachazo fiscal del PSOE tiene aquí a los aizkolaris del PNV para extenderlo a todos los vascos. Su ansia recaudatoria no tienen fin", ha insistido, para añadir que "hace tiempo que los vascos dejaron de ser la prioridad del PNV para ser solo su excusa para seguir existiendo", de tal forma que "el PNV no vive para los vascos sino de los vascos". Por último, ha defendido que la única "alternativa real" al proyecto nacionalista la representa el PP de Bizkaia y ha puesto como ejemplo lo acontecido en Andalucía o en la Comunidad de Madrid, comunidades ambas gobernadas por el PP.

Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha defendido que el resultado obtenido por González "tiene todo el aval de la dirección regional y nacional del PP". Asimismo, ha valorado que desde el Partido Popular se ha "intentado la integración porque en el PP no sobra nadie y contamos con todos".