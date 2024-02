'Rompedoras', un cuento para visibilizar la mutilación genital femenina: “Debemos estar alerta, también ocurre aquí”

Asha Ismail sufrió una de las formas más extremas de violencia con tan solo cinco años: la mutilación genital femenina. Proveniente de una etnia somalí de Kenia, durante su infancia y adolescencia Ismail creía que todas las mujeres habían pasado por lo mismo que ella, no fue consciente de que no era así hasta que se marchó a estudiar fuera con otras mujeres. Con 20, la obligaron a casarse con un hombre mucho mayor que ella y tras violarla en la noche de bodas, se quedó embarazada. Cuando se enteró de que su bebé iba a ser niña, lloró desconsoladamente. Luego se dio cuenta de que no quería que su hija pasara por lo mismo que ella. Ni su hija, ni el resto de las mujeres. Y así comenzó su lucha. Primero habló con una hermana, después con una amiga y, poco a poco fue concienciando a cientos de mujeres sobre la mutilación genital femenina, algo que por norma general se lleva en silencio.

“Lo que me hicieron a mí, que luego más tarde entendí, es lo que se llama la infibulación. Consiste en cortar los labios mayores, los labios menores, la parte visible del clítoris y luego coser todo. Coserlo de tal manera que se quede completamente cerrado dejando un agujero muy pequeño para hacer las necesidades. El dolor es tan difícil de describir. Yo no sabía que lo que me habían hecho era un daño permanente, que mis problemas se iban sumando. Según vas creciendo vienen más complicaciones, viene la regla, infecciones y, finalmente llega el momento en el que te casan. Eso es una violación porque te abren y te penetran al mismo tiempo”, relata la propia Ismail.

Con el objetivo de prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, en concreto, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, Ismail creó la ONG Save a Girl Save a Generation y realiza junto a su hija, Hayat Traspas, conferencias y formaciones para acercar la realidad de estas mujeres al resto de la sociedad. Por esa misma razón su historia será la protagonista del último cuento de la colección 'Valientas' impulsado por la Asociación Más Mujeres que surge para visibilizar las luchas e iniciativas de colectivos de mujeres contemporáneas que defienden sus vidas, su autonomía y sus derechos, que sueñan con un mundo más vivible.

Después de 'Protectoras', la historia de mujeres indígenas perseguidas por luchar contra grandes empresas para salvar el medio ambiente y 'Poderosas', la historia de las guatemaltecas víctimas de violencia a las que el teatro convirtió en supervivientes, llega 'Rompedoras', ilustrado por la artista Sara Fratini. “Queremos contar la historia personal de Asha para prevenir y sensibilizar sobre la mutilación genital femenina, una realidad compleja que puede parecer muy lejana, pero que también ocurre aquí. Debemos estar alerta”, explica a este periódico Cristina Alba, una de las impulsoras de este cuento y del resto de los de la colección 'Valientas'.

Hay niñas escolarizadas aquí a las que se lo practican cuando se las llevan de vacaciones

La labor de Ismail también se centra en instruir y formar a policías y a personal sanitario sobre esta práctica. “El personal sanitario tiene que saber cómo tratar a mujeres que han sufrido la mutilación genital y tener empatía con ellas”, detalla. En cuanto a la formación de la Policía, Alba reconoce que su labor es fundamental para detectar y evitar futuros casos de mutilación genital o matrimonio forzoso. “Los protocolos son necesarios porque hay niñas escolarizadas aquí a las que se lo practican cuando se las llevan de viaje a sus países de origen”, sostiene.

A pesar de ello, 'Rompedoras' no es un libro que busca tratar el drama de la mutilación genital, sino que se enfoca en lo positivo. “Queremos que los lectores se queden con el hecho de que las mujeres que tejen redes entre ellas pueden cambiar su realidad y la de muchas más. Asha consigue romper el silencio y gracias a ello, su hija no ha vivido la misma suerte que ella. Es un cambio que viene con una nueva generación, más concienciada gracias al trabajo de mujeres de generaciones anteriores”, asegura Alba. El libro finaliza con la propia Ismail invitando a los lectores a caminar con ella. “Mi historia está escrita en mis pies. ¿Caminas conmigo”, escribe.

Debemos defender la integridad física y emocional de todas las niñas y mujeres del mundo

Para la publicación del libro, que podrá leerse en euskera, catalán, castellano y gallego, las autoras han realizado una campaña con la que piden donaciones. Con los fondos recaudados, además de la publicación, buscan apoyar económicamente a la ONG Save a Girl Save a Generation y realizar un evento en Bilbao en el que la propia Asha Ismail pueda contar su historia. “'Rompedoras' es un cuento valiente y emocionante que nos muestra el valor de una mujer que creyó que las cosas podían ser diferentes y se atrevió a impedir que su hija fuese mutilada. Narra la búsqueda de su propio camino, su generosidad a la hora de compartir su aprendizaje vital y contribuir con ello a transformar tantas vidas. Nos empuja a ponernos en pie y a gritar: ¡Ni una más! No podemos dejar de escuchar ese silencio roto: debemos defender la integridad física y emocional de todas las niñas y mujeres del mundo y erradicar la mutilación genital femenina”, concluyen las autoras.